як ми це не бачили
А про кого що бачили?
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Додано: Чет 14 гру, 2023 20:28
Vadim_
Вадюля ....
Я поговорю с вами ,может быть, после вашего визита в ТЦК.
А пока вы для меня как и барабашов ,2010 ,
Хотя ...отвечу .
В первые дни войны , когда фактически не было медперсонала ,выполнялась любая работа от санитара до грузчика .
На три (по началу ) операционных стола даже не было третьей бригады .
Вот и приходилось работать .
Уволен я совсем недавно ,почти 3 месяца прошло -ПО ВОЗРАСТУ .
А реабилитацию я проходил за свои деньги .
Я не крутой , просто такую же работу выполняли все .
Каждый день было огромное количество раненых и у каждого своя история .
Если бы каждый из врачей писал бы тут свои воспоминания то места не хватило , а вы бы были недовольны таким большим количеством рассказов .
Вы же всегда чем то недовольны .
Востаннє редагувалось холява в Чет 14 гру, 2023 20:58, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 14 гру, 2023 20:30
Безуглій є що відповісти про що роблять 700 тис. сил оборони?
Чи ще потрібно мобілізувати мільйон ухилянтів жмакати пересохшу бюджетну сіську?
Востаннє редагувалось flyman в Чет 14 гру, 2023 20:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 14 гру, 2023 20:31
Пікети ... проте є один нюанс ... під час військового стану мітінги, пікети та інше - заборонені
Тобто, ви тут собі спокійно давите клавіатуру на форумі
А люди повинні порушувати закони, виходячи за вас
Цікава думка
У нас такого немає, транспорт ходить під час тривог, але нас і не обстрілюють
А ось, наприклад, по Київу гатять. Проте і в Київі таке рішення дуже спірне
Додано: Чет 14 гру, 2023 20:44
Что случилось с Кивой?
Как думаете, зачем рашисты убили нашего бывшего депутата Киву? Про спец операцию сбу я не верю. Не верю от слова совсем. Потому что он совершенно безвреден был для Украины, безобидный спортсмен, сила которого не в мозгах.
Прихожу к выводу, что это убийство Кивы это работа кого-то из росии. Может он их достал своими взглядами, забыв что демократии и альтернативного мнения в росии нет, в отличии от соседних государств.
Есть еще версия запасная, что его убийство это фейк. Может он по левым документам решил выехать из росии в нормальную страну?
Какие еще есть версии на фоне того, что фото с места убийства так и не было опубликовано, хотя новость распространили быстро и организованно?
Додано: Чет 14 гру, 2023 20:49
есть фотки его дохлого в сапожках угги
Додано: Чет 14 гру, 2023 21:02
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Украину почти приняли в ЕС. Дело за малым. Путин огорчился. Ну все. Теперь на ротацию пришлют европейцев, и начнется настоящий контрнаступ, гранцы ЕС не могут быть оккупированы.
Додано: Чет 14 гру, 2023 21:07
Додано: Чет 14 гру, 2023 21:09
adeges
Палата представників США в четвер більшістю голосів схвалила погоджений Конгресом Акт про асигнування на національну оборону, який передбачає рекордні 886 мільярдів видатків на ці потреби у 2024-му фіскальному році.
Що стосується України, то законопроєкт продовжує дію Ініціативи з надання безпекової допомоги Україні, санкціонуючи в її межах виділення 300 мільйонів доларів на 2024 і 2025 фінансовий роки (тобто до вересня 2025-го).
Кошти для підтримки України, закладені в оборонний бюджет США, – окремі від проєкту про додаткове фінансування на 111 млрд доларів, який застряг у Конгресі.
А також:
Європейська рада в четвер, 14 грудня, ухвалила рішення про початок переговорів про вступ до Євросоюзу з Україною та Молдовою, а також надала статус кандидата Грузії. Про це повідомив президент Євроради Шарль Мішель.
Рішення лідерів ЄС означає, що Європейська комісія без подальшого відтермінування починає готувати технічні аспекти переговорів з Україною про членство (так звану переговорну рамку). Її можуть затвердити на наступному саміті ЄС навесні 2024 року, якщо буде визнано, що Україна виконала всі попередні критерії Єврокомісії.
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