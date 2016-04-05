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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5874587558765877>
Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 20:27

Vadim_ ,

як ми це не бачили


А про кого що бачили?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 20:28

Vadim_

Вадюля ....
Я поговорю с вами ,может быть, после вашего визита в ТЦК.
А пока вы для меня как и барабашов ,2010 ,

Хотя ...отвечу .
В первые дни войны , когда фактически не было медперсонала ,выполнялась любая работа от санитара до грузчика .
На три (по началу ) операционных стола даже не было третьей бригады .
Вот и приходилось работать .
Уволен я совсем недавно ,почти 3 месяца прошло -ПО ВОЗРАСТУ .
А реабилитацию я проходил за свои деньги .
Я не крутой , просто такую же работу выполняли все .
Каждый день было огромное количество раненых и у каждого своя история .
Если бы каждый из врачей писал бы тут свои воспоминания то места не хватило , а вы бы были недовольны таким большим количеством рассказов .
Вы же всегда чем то недовольны .
Востаннє редагувалось холява в Чет 14 гру, 2023 20:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 20:30

  Hotab написав:whois2010 ,

Я не потребую ні ваших порад, ні співчуття, ні оцінки мене.


О, а інших ви оцінюєте непогано :lol:

Я зрозумів, ви вже побачили, що просто барабанами не тільки не зробити бюджет мо як в кацапів під 100 ярдів дол, а навіть ГЗ долярчику вдвічі не підняти. Більше не буде безтолкових порад? :mrgreen:

Безуглій є що відповісти про що роблять 700 тис. сил оборони?
Чи ще потрібно мобілізувати мільйон ухилянтів жмакати пересохшу бюджетну сіську?
Востаннє редагувалось flyman в Чет 14 гру, 2023 20:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 20:31

  Bobua написав:Поранення -- не вихід...

То що тили роблять для встановлення строків мобілізації? Скільки людей на пікети приходить? Млн, тисяча, чи таки лічені сотні?

Пікети ... проте є один нюанс ... під час військового стану мітінги, пікети та інше - заборонені

Тобто, ви тут собі спокійно давите клавіатуру на форумі
А люди повинні порушувати закони, виходячи за вас

Цікава думка

  Bobua написав:Натомість у тилах панує дикий сюр.

Муніципал.траспорт викидає людей при тривозі і лишає чекати під відкритим небом (і це замість хоч якогось захистку всередині і виручки в міськ.бюджет).
Приват.маршрутки на це вже плюнули, як я зрозумів...

У нас такого немає, транспорт ходить під час тривог, але нас і не обстрілюють

А ось, наприклад, по Київу гатять. Проте і в Київі таке рішення дуже спірне
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 20:44

Что случилось с Кивой?

Как думаете, зачем рашисты убили нашего бывшего депутата Киву? Про спец операцию сбу я не верю. Не верю от слова совсем. Потому что он совершенно безвреден был для Украины, безобидный спортсмен, сила которого не в мозгах.

Прихожу к выводу, что это убийство Кивы это работа кого-то из росии. Может он их достал своими взглядами, забыв что демократии и альтернативного мнения в росии нет, в отличии от соседних государств.

Есть еще версия запасная, что его убийство это фейк. Может он по левым документам решил выехать из росии в нормальную страну?

Какие еще есть версии на фоне того, что фото с места убийства так и не было опубликовано, хотя новость распространили быстро и организованно?
buratinyo
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 20:49

  buratinyo написав:Как думаете, зачем рашисты убили нашего бывшего депутата Киву? Про спец операцию сбу я не верю. Не верю от слова совсем. Потому что он совершенно безвреден был для Украины, безобидный спортсмен, сила которого не в мозгах.

Прихожу к выводу, что это убийство Кивы это работа кого-то из росии. Может он их достал своими взглядами, забыв что демократии и альтернативного мнения в росии нет, в отличии от соседних государств.

Есть еще версия запасная, что его убийство это фейк. Может он по левым документам решил выехать из росии в нормальную страну?

Какие еще есть версии на фоне того, что фото с места убийства так и не было опубликовано, хотя новость распространили быстро и организованно?

есть фотки его дохлого в сапожках угги
beee
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 20:56

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 21:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Украину почти приняли в ЕС. Дело за малым. Путин огорчился. Ну все. Теперь на ротацию пришлют европейцев, и начнется настоящий контрнаступ, гранцы ЕС не могут быть оккупированы.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 21:07

  buratinyo написав:Какие еще есть версии на фоне того, что фото с места убийства так и не было опубликовано, хотя новость распространили быстро и организованно?


https://news.liga.net/politics/news/ubi ... ikvidatsii
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 21:09

adeges
Палата представників США в четвер більшістю голосів схвалила погоджений Конгресом Акт про асигнування на національну оборону, який передбачає рекордні 886 мільярдів видатків на ці потреби у 2024-му фіскальному році.
Що стосується України, то законопроєкт продовжує дію Ініціативи з надання безпекової допомоги Україні, санкціонуючи в її межах виділення 300 мільйонів доларів на 2024 і 2025 фінансовий роки (тобто до вересня 2025-го).
Кошти для підтримки України, закладені в оборонний бюджет США, – окремі від проєкту про додаткове фінансування на 111 млрд доларів, який застряг у Конгресі.
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 4/7175579/

А також:
Європейська рада в четвер, 14 грудня, ухвалила рішення про початок переговорів про вступ до Євросоюзу з Україною та Молдовою, а також надала статус кандидата Грузії. Про це повідомив президент Євроради Шарль Мішель.
Рішення лідерів ЄС означає, що Європейська комісія без подальшого відтермінування починає готувати технічні аспекти переговорів з Україною про членство (так звану переговорну рамку). Її можуть затвердити на наступному саміті ЄС навесні 2024 року, якщо буде визнано, що Україна виконала всі попередні критерії Єврокомісії.
fler
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