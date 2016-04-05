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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 14 гру, 2023 21:09
Вибухи в Києві: збито російську аеробалістичну ракету "Кинджал"
Під час сьогоднішніх тривог фіксували як фальш-цілі, так і реальні російські ракети
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Додано: Чет 14 гру, 2023 21:10
ЄС вирішив розпочати з Україною переговори про вступ: всі рішення Євроради
Європейська рада прийняла рішення розпочати з Україною переговори про вступ в ЄС. Про це повідомив глава інституції Шарль Мішель.
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Додано: Чет 14 гру, 2023 21:18
flyman написав: Hotab написав:whois2010
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Я не потребую ні ваших порад, ні співчуття, ні оцінки мене.
О, а інших ви оцінюєте непогано
Я зрозумів, ви вже побачили, що просто барабанами не тільки не зробити бюджет мо як в кацапів під 100 ярдів дол, а навіть ГЗ долярчику вдвічі не підняти. Більше не буде безтолкових порад?
Безуглій є що відповісти про що роблять 700 тис. сил оборони?
Чи ще потрібно мобілізувати мільйон ухилянтів жмакати пересохшу бюджетну сіську?
Додай в раціон шоколад, як би це не було дорого для 120 дол/міс. Покращує памʼять. Бо свою реакцію на слова безуглоі я вже надав. Хоча може це сітківка, а не пам’ять ять …
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Додано: Чет 14 гру, 2023 21:22
Zebra написав:
Украину почти приняли в ЕС. Дело за малым. Путин огорчился. Ну все. Теперь на ротацию пришлют европейцев, и начнется настоящий контрнаступ, гранцы ЕС не могут быть оккупированы.
А Орбан хто?
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Вів 05 кві, 2016 11:03
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