RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 5874587558765877
Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 21:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Вибухи в Києві: збито російську аеробалістичну ракету "Кинджал"
Під час сьогоднішніх тривог фіксували як фальш-цілі, так і реальні російські ракети
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8842
З нами з: 31.08.09
Подякував: 530 раз.
Подякували: 1251 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 21:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЄС вирішив розпочати з Україною переговори про вступ: всі рішення Євроради
Європейська рада прийняла рішення розпочати з Україною переговори про вступ в ЄС. Про це повідомив глава інституції Шарль Мішель.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8842
З нами з: 31.08.09
Подякував: 530 раз.
Подякували: 1251 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 21:18

  flyman написав:
  Hotab написав:whois2010 ,

Я не потребую ні ваших порад, ні співчуття, ні оцінки мене.


О, а інших ви оцінюєте непогано :lol:

Я зрозумів, ви вже побачили, що просто барабанами не тільки не зробити бюджет мо як в кацапів під 100 ярдів дол, а навіть ГЗ долярчику вдвічі не підняти. Більше не буде безтолкових порад? :mrgreen:

Безуглій є що відповісти про що роблять 700 тис. сил оборони?
Чи ще потрібно мобілізувати мільйон ухилянтів жмакати пересохшу бюджетну сіську?

Додай в раціон шоколад, як би це не було дорого для 120 дол/міс. Покращує памʼять. Бо свою реакцію на слова безуглоі я вже надав. Хоча може це сітківка, а не пам’ять ять …
Hotab
 
Повідомлень: 10392
З нами з: 15.02.09
Подякував: 623 раз.
Подякували: 2125 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 21:22

  Zebra написав:Украину почти приняли в ЕС. Дело за малым. Путин огорчился. Ну все. Теперь на ротацию пришлют европейцев, и начнется настоящий контрнаступ, гранцы ЕС не могут быть оккупированы.

А Орбан хто?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33507
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1562 раз.
Подякували: 2734 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 5874587558765877
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 142007
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 528567
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 13365
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (2568)
14.12.2023 19:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.