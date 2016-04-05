fler написав:adeges Палата представників США в четвер більшістю голосів схвалила погоджений Конгресом Акт про асигнування на національну оборону, який передбачає рекордні 886 мільярдів видатків на ці потреби у 2024-му фіскальному році. Що стосується України, то законопроєкт продовжує дію Ініціативи з надання безпекової допомоги Україні, санкціонуючи в її межах виділення 300 мільйонів доларів на 2024 і 2025 фінансовий роки (тобто до вересня 2025-го). Кошти для підтримки України, закладені в оборонний бюджет США, – окремі від проєкту про додаткове фінансування на 111 млрд доларів, який застряг у Конгресі. https://www.eurointegration.com.ua/news ... 4/7175579/
А також: Європейська рада в четвер, 14 грудня, ухвалила рішення про початок переговорів про вступ до Євросоюзу з Україною та Молдовою, а також надала статус кандидата Грузії. Про це повідомив президент Євроради Шарль Мішель. Рішення лідерів ЄС означає, що Європейська комісія без подальшого відтермінування починає готувати технічні аспекти переговорів з Україною про членство (так звану переговорну рамку). Її можуть затвердити на наступному саміті ЄС навесні 2024 року, якщо буде визнано, що Україна виконала всі попередні критерії Єврокомісії.
886 мільярдів собі у 2024 vs 300 мільйонів на два роки - це потужно!
fler написав:adeges Палата представників США в четвер більшістю голосів схвалила погоджений Конгресом Акт про асигнування на національну оборону, який передбачає рекордні 886 мільярдів видатків на ці потреби у 2024-му фіскальному році. Що стосується України, то законопроєкт продовжує дію Ініціативи з надання безпекової допомоги Україні, санкціонуючи в її межах виділення 300 мільйонів доларів на 2024 і 2025 фінансовий роки (тобто до вересня 2025-го). Кошти для підтримки України, закладені в оборонний бюджет США, – окремі від проєкту про додаткове фінансування на 111 млрд доларів, який застряг у Конгресі. https://www.eurointegration.com.ua/news ... 4/7175579/
886 мільярдів собі vs 300 мільйонів - це потужно!
flyman, ми отримували від США 1+ млрд. дол. щомісячно. Тепер буде 300 млн. щомісячно (до вересня 2025-го), а також + те, що застрягло у Конгресі (там наче 60 млрд.дол.). Завтра очікуємо від Європейської ради: 1) затвердження Ukraine Facility, що забезпечуватиме макрофінансову стабільність в Україні, 2) продовження фінансування для Європейського фонду миру, щоб ЄС міг надавати Україні летальну й нелетальну допомогу і 3) схвалення 12-го пакета санкцій.
fler написав:adeges Палата представників США в четвер більшістю голосів схвалила погоджений Конгресом Акт про асигнування на національну оборону, який передбачає рекордні 886 мільярдів видатків на ці потреби у 2024-му фіскальному році. А також: Європейська рада в четвер, 14 грудня, ухвалила рішення про початок переговорів про вступ до Євросоюзу з Україною та Молдовою, а також надала статус кандидата Грузії. Про це повідомив президент Євроради Шарль Мішель.
886 мільярдів собі у 2024 vs 300 мільйонів на два роки - це потужно!
США уломали ЕС и Англию, те сделали вид что повелись, процесс продолжается - все все понимают, но оценивают трезво, поэтому 886 себе