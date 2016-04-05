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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 58755876587758785879>
Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 21:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Вибухи в Києві: збито російську аеробалістичну ракету "Кинджал"
Під час сьогоднішніх тривог фіксували як фальш-цілі, так і реальні російські ракети
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 21:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЄС вирішив розпочати з Україною переговори про вступ: всі рішення Євроради
Європейська рада прийняла рішення розпочати з Україною переговори про вступ в ЄС. Про це повідомив глава інституції Шарль Мішель.
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 21:18

  flyman написав:
  Hotab написав:whois2010 ,

Я не потребую ні ваших порад, ні співчуття, ні оцінки мене.


О, а інших ви оцінюєте непогано :lol:

Я зрозумів, ви вже побачили, що просто барабанами не тільки не зробити бюджет мо як в кацапів під 100 ярдів дол, а навіть ГЗ долярчику вдвічі не підняти. Більше не буде безтолкових порад? :mrgreen:

Безуглій є що відповісти про що роблять 700 тис. сил оборони?
Чи ще потрібно мобілізувати мільйон ухилянтів жмакати пересохшу бюджетну сіську?

Додай в раціон шоколад, як би це не було дорого для 120 дол/міс. Покращує памʼять. Бо свою реакцію на слова безуглоі я вже надав. Хоча може це сітківка, а не пам’ять ять …
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 21:22

  Zebra написав:Украину почти приняли в ЕС. Дело за малым. Путин огорчился. Ну все. Теперь на ротацию пришлют европейцев, и начнется настоящий контрнаступ, гранцы ЕС не могут быть оккупированы.

А Орбан хто?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 21:24

  fler написав:adeges
Палата представників США в четвер більшістю голосів схвалила погоджений Конгресом Акт про асигнування на національну оборону, який передбачає рекордні 886 мільярдів видатків на ці потреби у 2024-му фіскальному році.
Що стосується України, то законопроєкт продовжує дію Ініціативи з надання безпекової допомоги Україні, санкціонуючи в її межах виділення 300 мільйонів доларів на 2024 і 2025 фінансовий роки (тобто до вересня 2025-го).
Кошти для підтримки України, закладені в оборонний бюджет США, – окремі від проєкту про додаткове фінансування на 111 млрд доларів, який застряг у Конгресі.
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 4/7175579/

А також:
Європейська рада в четвер, 14 грудня, ухвалила рішення про початок переговорів про вступ до Євросоюзу з Україною та Молдовою, а також надала статус кандидата Грузії. Про це повідомив президент Євроради Шарль Мішель.
Рішення лідерів ЄС означає, що Європейська комісія без подальшого відтермінування починає готувати технічні аспекти переговорів з Україною про членство (так звану переговорну рамку). Її можуть затвердити на наступному саміті ЄС навесні 2024 року, якщо буде визнано, що Україна виконала всі попередні критерії Єврокомісії.

886 мільярдів собі у 2024 vs 300 мільйонів на два роки - це потужно!
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 21:30

flyman ,

886 мільярдів собі у 2024 vs 300 мільйонів на два роки - це потужно!


А ти за 2023 рік скільки «собі» , а скільки в оборону «своєї» держави?
Так держава тобі хочаб по паспорту своя (по факту - знаю що ні) , а ми для США «свої»?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 21:33

  flyman написав:
  fler написав:adeges
Палата представників США в четвер більшістю голосів схвалила погоджений Конгресом Акт про асигнування на національну оборону, який передбачає рекордні 886 мільярдів видатків на ці потреби у 2024-му фіскальному році.
Що стосується України, то законопроєкт продовжує дію Ініціативи з надання безпекової допомоги Україні, санкціонуючи в її межах виділення 300 мільйонів доларів на 2024 і 2025 фінансовий роки (тобто до вересня 2025-го).
Кошти для підтримки України, закладені в оборонний бюджет США, – окремі від проєкту про додаткове фінансування на 111 млрд доларів, який застряг у Конгресі.
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 4/7175579/

886 мільярдів собі vs 300 мільйонів - це потужно!

flyman, ми отримували від США 1+ млрд. дол. щомісячно. Тепер буде 300 млн. щомісячно (до вересня 2025-го), а також + те, що застрягло у Конгресі (там наче 60 млрд.дол.).
Завтра очікуємо від Європейської ради: 1) затвердження Ukraine Facility, що забезпечуватиме макрофінансову стабільність в Україні, 2) продовження фінансування для Європейського фонду миру, щоб ЄС міг надавати Україні летальну й нелетальну допомогу і 3) схвалення 12-го пакета санкцій.
fler
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 21:35

  buratinyo написав:Какие еще есть версии на фоне того, что фото с места убийства так и не было опубликовано, хотя новость распространили быстро и организованно?


демонстирируют партнерам, что проекта правительства не будет, или разбираются где деньги: янука и медведя тронуть нельзя, поэтому так
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 21:37

  flyman написав:
  fler написав:adeges
Палата представників США в четвер більшістю голосів схвалила погоджений Конгресом Акт про асигнування на національну оборону, який передбачає рекордні 886 мільярдів видатків на ці потреби у 2024-му фіскальному році.
А також:
Європейська рада в четвер, 14 грудня, ухвалила рішення про початок переговорів про вступ до Євросоюзу з Україною та Молдовою, а також надала статус кандидата Грузії. Про це повідомив президент Євроради Шарль Мішель.

886 мільярдів собі у 2024 vs 300 мільйонів на два роки - це потужно!


США уломали ЕС и Англию, те сделали вид что повелись, процесс продолжается - все все понимают, но оценивают трезво, поэтому 886 себе
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 21:40

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Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 14 гру, 2023 21:50, всього редагувалось 1 раз.
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