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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5876587758785879>
Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 21:41

Стурбованість зашкалила)))

Та було теж запустити декілька дронів по них у відповідь, а не шмарклі намотувати на кулак...
Зображення
Викличуть і помахають пальцем - "но-но"?
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 21:43

  Успіх написав:Викличуть і помахають пальцем - "но-но"?

НАТО вважає, що падіння російського дрона на території Альянсу, тобто в Румунії, не було навмисним, а тому загрози не несе.
Джерело: коментар виконувача обов’язків речника НАТО Ділана Вайта
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 21:46

  Hotab написав:flyman ,

886 мільярдів собі у 2024 vs 300 мільйонів на два роки - це потужно!


А ти за 2023 рік скільки «собі» , а скільки в оборону «своєї» держави?
Так держава тобі хочаб по паспорту своя (по факту - знаю що ні) , а ми для США «свої»?

тобі відзвітуватися у відносно ВВП, чи відносно "витрат на себе"?
хоча яка різниця, 300 млн / 886 ярдів = 3.386004514672686e-4 на два роки все одно буде менше у пропорції на порядки
Востаннє редагувалось flyman в Чет 14 гру, 2023 21:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 21:49

flyman ,

тобі відзвітуватися у % відносно ВВП, чи відносно "витрат на себе"?



Давай у вітальйонах. Один вітальйон - 200 грн
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 21:49

  fler написав:
  flyman написав:
  fler написав:adeges
Палата представників США в четвер більшістю голосів схвалила погоджений Конгресом Акт про асигнування на національну оборону, який передбачає рекордні 886 мільярдів видатків на ці потреби у 2024-му фіскальному році.
Що стосується України, то законопроєкт продовжує дію Ініціативи з надання безпекової допомоги Україні, санкціонуючи в її межах виділення 300 мільйонів доларів на 2024 і 2025 фінансовий роки (тобто до вересня 2025-го).
Кошти для підтримки України, закладені в оборонний бюджет США, – окремі від проєкту про додаткове фінансування на 111 млрд доларів, який застряг у Конгресі.
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 4/7175579/

886 мільярдів собі vs 300 мільйонів - це потужно!

flyman, ми отримували від США 1+ млрд. дол. щомісячно. Тепер буде 300 млн. щомісячно (до вересня 2025-го),

Где вы там "ежемесячно" нашли? :shock: -- всего 300 лямов.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 21:51

  Hotab написав:flyman ,

тобі відзвітуватися у % відносно ВВП, чи відносно "витрат на себе"?



Давай у вітальйонах. Один вітальйон - 200 грн

Починати лікбез еліті сил оборони, професійному пілоту з пояснення що таке абсолютні і що таке відносні значення?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 21:54

flyman , можеш у відсотках від вітальйона. Але номінал вітальона незмінний - 200 грн .

Наразі «вітальон» це як купюра, номінал якої сума щомісячних відрахувань у бюджет , тобто 200 грн.
А також «вітальон» - це збірний образ ухилянтів від фінансування ЗСУ. Як колись був образ «тітушка» . Але Вадім зараз в ЗСУ, а Віталік на каруселі місце виглядає.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 14 гру, 2023 21:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 21:57

  Hotab написав:flyman , можеш у відсотках від вітальйона. Але номінал вітальона незмінний - 200 грн .


  flyman написав: 300 млн / 886 ярдів = 3.386004514672686e-4 на два роки все одно буде менше у пропорції на порядки


за абсолютними величинами можеш звернутися із запитом до https://tax.gov.ua/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 21:59

  _hunter написав:
  fler написав:flyman, ми отримували від США 1+ млрд. дол. щомісячно. Тепер буде 300 млн. щомісячно (до вересня 2025-го),

Где вы там "ежемесячно" нашли? :shock: -- всего 300 лямов.

Мінфін мені на вушко нашепотів :wink:
fler
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 21:59

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Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 14 гру, 2023 22:03, всього редагувалось 1 раз.
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  #<1 ... 5876587758785879>
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