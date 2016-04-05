fler написав:adeges Палата представників США в четвер більшістю голосів схвалила погоджений Конгресом Акт про асигнування на національну оборону, який передбачає рекордні 886 мільярдів видатків на ці потреби у 2024-му фіскальному році. Що стосується України, то законопроєкт продовжує дію Ініціативи з надання безпекової допомоги Україні, санкціонуючи в її межах виділення 300 мільйонів доларів на 2024 і 2025 фінансовий роки (тобто до вересня 2025-го). Кошти для підтримки України, закладені в оборонний бюджет США, – окремі від проєкту про додаткове фінансування на 111 млрд доларів, який застряг у Конгресі. https://www.eurointegration.com.ua/news ... 4/7175579/
886 мільярдів собі vs 300 мільйонів - це потужно!
flyman, ми отримували від США 1+ млрд. дол. щомісячно. Тепер буде 300 млн. щомісячно (до вересня 2025-го),
Где вы там "ежемесячно" нашли? -- всего 300 лямов.
flyman , можеш у відсотках від вітальйона. Але номінал вітальона незмінний - 200 грн .
Наразі «вітальон» це як купюра, номінал якої сума щомісячних відрахувань у бюджет , тобто 200 грн. А також «вітальон» - це збірний образ ухилянтів від фінансування ЗСУ. Як колись був образ «тітушка» . Але Вадім зараз в ЗСУ, а Віталік на каруселі місце виглядає.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 14 гру, 2023 21:59, всього редагувалось 1 раз.