fler написав:Безперервність, adeges, це коли допомога надходить щомісячно, саме так вона і надходить. Як буде наступного місяця ніхто не знає, але дотепер було безперервно і наразі немає жодних очікувань, що США нас "кине".
adeges написав:"Поток" зброї від Данії та Японії як заміна тому на рівні потоків від США? Серйозно?
Ви знову про "заміну"? З другого разу теж не дійшло? Виділила вам фіолетовим. Нагадаю, що допомогу нам постачають 50 країн, а не лише Данія, Японія та США.
ви майстер по перекручуванню. Безперервність, це коли один місяць 3 млрд, а другий 100 грн - це ж безперервно, так? Теж саме стосується зброї, один місяць 100,000 снарядів, а інший 100 - теж безперервно?
Ви звичайно знаєте, скільки грошей виділяє кожна з 50 країн, досліджували це питання?
Я досліджував. За лютого 2022 по липень 2023 євросоюз нам дав та пообіцяв 77 млрд євро, США - еквівалент 35 (враховуючи 11.2 млрд яке застрягло в Конгресі), Велика Британія 7, Японія 6, Норвегія 4, Канада 3.5, Німеччина менше 2, всі інші - менше 5. З них фактично видали 46, ще не видано 93. Що звичайно доводить, що всі країни рівні, але є рівніше у сенсі допомоги, і коли великий донор відпадає, нехай на час, його не замінять і десять інших.
Про те, що нас США не кине, саме я написав у першому повідомленні, але ви вибрали це не цитувати )
То що тили роблять для встановлення строків мобілізації? Скільки людей на пікети приходить? Млн, тисяча, чи таки лічені сотні?
Пікети ... проте є один нюанс ... під час військового стану мітінги, пікети та інше - заборонені
Тобто, ви тут собі спокійно давите клавіатуру на форумі А люди повинні порушувати закони, виходячи за вас
Цікава думка
Bobua написав:Натомість у тилах панує дикий сюр.
Муніципал.траспорт викидає людей при тривозі і лишає чекати під відкритим небом (і це замість хоч якогось захистку всередині і виручки в міськ.бюджет). Приват.маршрутки на це вже плюнули, як я зрозумів...
У нас такого немає, транспорт ходить під час тривог, але нас і не обстрілюють
А ось, наприклад, по Київу гатять. Проте і в Київі таке рішення дуже спірне
У Львові дружини та рідні військових влаштували пікет на підтримку добровільної демобілізації Наталія Карнаух Єлісавета Сілаєва 2 грудня, 14:27
Сьогодні, 2 грудня, у центрі Львова, біля Оперного театру, відбувся мирний пікет "Добровільна демобілізація після 18 місяців служби". На захід, за словами організаторів, прийшли 69 людей. Це дружини та рідні військових, які захищають Україну з перших днів і місяців повномасштабного вторгнення Росії. Про це повідомила кореспондентка Суспільного з місця події.
Люди вимагають, щоб влада ухвалила закон, який дасть право військовослужбовцям демобілізуватися після 18 місяців служби, розповідає дружина бійця Леся Полєк. Її чоловік з 24 лютого 2022 року доєднався до лав ТРО. З початку повномасштабного вторгнення у відпустці він був лише 30 днів.
"Ми просимо, щоб прийняли законопроєкт і дали можливість добровольцям, не тільки їм, а й хто був мобілізований і вже більше 18 місяців боронить нашу країну, дати їм добровільну можливість демобілізуватися. Ми як ніхто знаємо, що відбувається з нашими чоловіками, що відбувається з нашими військовими, і як вони переживають цей стан повної деморалізації і стан такої втоми, що неможливо описати. Якщо наші чоловіки не мають права цього говорити, тому що вони є військовослужбовці, ми як їхні дружини, мами, сестри, брати, тати, ми за них виходимо і говоримо", — каже Леся Полєк.
Чоловік Алли Радченко з початку повномасштабної війни теж служить в ЗСУ. Вже понад пів року вона не бачила чоловіка. "У нас є діти, ми маємо якось жити. Я не розумію, як далі будувати життя, ми з нього просто вирвані. Дуже тяжко пацанам і вони дуже зневірюються, у них відчуття, як вони у тюрмі. Тут то люди живуть своїм життям, а про них начебто всі забули, а вони гинуть, отримують поранення", — наголошує Алла Радченко.
Через оголошення повітряної тривоги пікет призупинили. Загалом він тривав до 14:00.
Про порушення законів і будь-які непорозуміння із поліцією -- ні слова. Якби був пікет за час моєї відпустки то пішов би...