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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5876587758785879
Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 22:00

flyman ,

за абсолютними величинами можеш звернутися із запитом до https://tax.gov.ua/


А так дышал. :lol:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 22:06

Все буде добре!©

Знову у вас тут єралаш?)))

Давайте краще дивитись шоу з Чаплигою ;)
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 22:07

  fler написав:Безперервність, adeges, це коли допомога надходить щомісячно, саме так вона і надходить. Як буде наступного місяця ніхто не знає, але дотепер було безперервно і наразі немає жодних очікувань, що США нас "кине".
  adeges написав:"Поток" зброї від Данії та Японії як заміна тому на рівні потоків від США? Серйозно?

Ви знову про "заміну"? З другого разу теж не дійшло? Виділила вам фіолетовим.
Нагадаю, що допомогу нам постачають 50 країн, а не лише Данія, Японія та США.


ви майстер по перекручуванню. Безперервність, це коли один місяць 3 млрд, а другий 100 грн - це ж безперервно, так? Теж саме стосується зброї, один місяць 100,000 снарядів, а інший 100 - теж безперервно?

Ви звичайно знаєте, скільки грошей виділяє кожна з 50 країн, досліджували це питання?

Я досліджував. За лютого 2022 по липень 2023 євросоюз нам дав та пообіцяв 77 млрд євро, США - еквівалент 35 (враховуючи 11.2 млрд яке застрягло в Конгресі), Велика Британія 7, Японія 6, Норвегія 4, Канада 3.5, Німеччина менше 2, всі інші - менше 5. З них фактично видали 46, ще не видано 93. Що звичайно доводить, що всі країни рівні, але є рівніше у сенсі допомоги, і коли великий донор відпадає, нехай на час, його не замінять і десять інших.

Про те, що нас США не кине, саме я написав у першому повідомленні, але ви вибрали це не цитувати )
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 22:10

  Успіх написав:Знову у вас тут єралаш?
яка ще Чаплига? нас тут африканская горилла развлекает.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 14 гру, 2023 22:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 22:12

  fler написав:
  _hunter написав:
  fler написав:flyman, ми отримували від США 1+ млрд. дол. щомісячно. Тепер буде 300 млн. щомісячно (до вересня 2025-го),

Где вы там "ежемесячно" нашли? :shock: -- всего 300 лямов.

Мінфін мені на вушко нашепотів :wink:

ясно, очередное ИПСО...
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 22:14

  Успіх написав:Знову у вас тут єралаш?)))

Давайте краще дивитись шоу з Чаплигою ;)
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Ну смотри дальше этого слюнявого губошлёпа

Ему также можешь писать свои письма о демобилизации
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 22:17

  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:Знову у вас тут єралаш?
яка ще Чаплига? нас тут африканская горилла развлекает.

Не забудь через 10 минут обосраться от страха и удалить, ирпенский клоун)))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 22:35

  Успіх написав:Знову у вас тут єралаш?)))

Давайте краще дивитись шоу з Чаплигою ;)
https://m.youtube.com/live/LVckDYoZFpM? ... Asyz9_rztC

красавчег!
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 22:53

  pesikot написав:
  Bobua написав:Поранення -- не вихід...

То що тили роблять для встановлення строків мобілізації? Скільки людей на пікети приходить? Млн, тисяча, чи таки лічені сотні?

Пікети ... проте є один нюанс ... під час військового стану мітінги, пікети та інше - заборонені

Тобто, ви тут собі спокійно давите клавіатуру на форумі
А люди повинні порушувати закони, виходячи за вас

Цікава думка

  Bobua написав:Натомість у тилах панує дикий сюр.

Муніципал.траспорт викидає людей при тривозі і лишає чекати під відкритим небом (і це замість хоч якогось захистку всередині і виручки в міськ.бюджет).
Приват.маршрутки на це вже плюнули, як я зрозумів...

У нас такого немає, транспорт ходить під час тривог, але нас і не обстрілюють

А ось, наприклад, по Київу гатять. Проте і в Київі таке рішення дуже спірне




У Львові дружини та рідні військових влаштували пікет на підтримку добровільної демобілізації
Наталія Карнаух
Єлісавета Сілаєва
2 грудня, 14:27

Сьогодні, 2 грудня, у центрі Львова, біля Оперного театру, відбувся мирний пікет "Добровільна демобілізація після 18 місяців служби". На захід, за словами організаторів, прийшли 69 людей. Це дружини та рідні військових, які захищають Україну з перших днів і місяців повномасштабного вторгнення Росії.
Про це повідомила кореспондентка Суспільного з місця події.

Люди вимагають, щоб влада ухвалила закон, який дасть право військовослужбовцям демобілізуватися після 18 місяців служби, розповідає дружина бійця Леся Полєк. Її чоловік з 24 лютого 2022 року доєднався до лав ТРО. З початку повномасштабного вторгнення у відпустці він був лише 30 днів.

"Ми просимо, щоб прийняли законопроєкт і дали можливість добровольцям, не тільки їм, а й хто був мобілізований і вже більше 18 місяців боронить нашу країну, дати їм добровільну можливість демобілізуватися. Ми як ніхто знаємо, що відбувається з нашими чоловіками, що відбувається з нашими військовими, і як вони переживають цей стан повної деморалізації і стан такої втоми, що неможливо описати. Якщо наші чоловіки не мають права цього говорити, тому що вони є військовослужбовці, ми як їхні дружини, мами, сестри, брати, тати, ми за них виходимо і говоримо", — каже Леся Полєк.

Чоловік Алли Радченко з початку повномасштабної війни теж служить в ЗСУ. Вже понад пів року вона не бачила чоловіка.
"У нас є діти, ми маємо якось жити. Я не розумію, як далі будувати життя, ми з нього просто вирвані. Дуже тяжко пацанам і вони дуже зневірюються, у них відчуття, як вони у тюрмі. Тут то люди живуть своїм життям, а про них начебто всі забули, а вони гинуть, отримують поранення", — наголошує Алла Радченко.

Через оголошення повітряної тривоги пікет призупинили. Загалом він тривав до 14:00.


Про порушення законів і будь-які непорозуміння із поліцією -- ні слова.
Якби був пікет за час моєї відпустки то пішов би...


Банки, траспорт і т.д. зупиняють в ІФ!
Коли після 22р сюди хоч раз щось долітало -- неясно. https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E% ... 0%BA%D0%B0
Для чого вся ця ІКД -- незрозуміло...

А люди ж потім казатимуть “а ми страждали, тривоги, пішки ходили...”
То може все-таки краще було би послати людей на фронт місяці 3-4, а не отак абсурдно нагадувати їм що війна...
Bobua
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