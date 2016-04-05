Пікети ... проте є один нюанс ... під час військового стану мітінги, пікети та інше - забороненіТобто, ви тут собі спокійно давите клавіатуру на форуміА люди повинні порушувати закони, виходячи за васЦікава думкаУ нас такого немає, транспорт ходить під час тривог, але нас і не обстрілюютьА ось, наприклад, по Київу гатять. Проте і в Київі таке рішення дуже спірне

Натомість у тилах панує дикий сюр.Муніципал.траспорт викидає людей при тривозі і лишає чекати під відкритим небом (і це замість хоч якогось захистку всередині і виручки в міськ.бюджет).Приват.маршрутки на це вже плюнули, як я зрозумів...