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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5876587758785879>
Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 22:12

  fler написав:
  _hunter написав:
  fler написав:flyman, ми отримували від США 1+ млрд. дол. щомісячно. Тепер буде 300 млн. щомісячно (до вересня 2025-го),

Где вы там "ежемесячно" нашли? :shock: -- всего 300 лямов.

Мінфін мені на вушко нашепотів :wink:

ясно, очередное ИПСО...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 22:14

  Успіх написав:Знову у вас тут єралаш?)))

Давайте краще дивитись шоу з Чаплигою ;)
https://m.youtube.com/live/LVckDYoZFpM? ... Asyz9_rztC

Ну смотри дальше этого слюнявого губошлёпа

Ему также можешь писать свои письма о демобилизации
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 22:35

  Успіх написав:Знову у вас тут єралаш?)))

Давайте краще дивитись шоу з Чаплигою ;)
https://m.youtube.com/live/LVckDYoZFpM? ... Asyz9_rztC

красавчег!
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 22:53

  pesikot написав:
  Bobua написав:Поранення -- не вихід...

То що тили роблять для встановлення строків мобілізації? Скільки людей на пікети приходить? Млн, тисяча, чи таки лічені сотні?

Пікети ... проте є один нюанс ... під час військового стану мітінги, пікети та інше - заборонені

Тобто, ви тут собі спокійно давите клавіатуру на форумі
А люди повинні порушувати закони, виходячи за вас

Цікава думка

  Bobua написав:Натомість у тилах панує дикий сюр.

Муніципал.траспорт викидає людей при тривозі і лишає чекати під відкритим небом (і це замість хоч якогось захистку всередині і виручки в міськ.бюджет).
Приват.маршрутки на це вже плюнули, як я зрозумів...

У нас такого немає, транспорт ходить під час тривог, але нас і не обстрілюють

А ось, наприклад, по Київу гатять. Проте і в Київі таке рішення дуже спірне




У Львові дружини та рідні військових влаштували пікет на підтримку добровільної демобілізації
Наталія Карнаух
Єлісавета Сілаєва
2 грудня, 14:27

Сьогодні, 2 грудня, у центрі Львова, біля Оперного театру, відбувся мирний пікет "Добровільна демобілізація після 18 місяців служби". На захід, за словами організаторів, прийшли 69 людей. Це дружини та рідні військових, які захищають Україну з перших днів і місяців повномасштабного вторгнення Росії.
Про це повідомила кореспондентка Суспільного з місця події.

Люди вимагають, щоб влада ухвалила закон, який дасть право військовослужбовцям демобілізуватися після 18 місяців служби, розповідає дружина бійця Леся Полєк. Її чоловік з 24 лютого 2022 року доєднався до лав ТРО. З початку повномасштабного вторгнення у відпустці він був лише 30 днів.

"Ми просимо, щоб прийняли законопроєкт і дали можливість добровольцям, не тільки їм, а й хто був мобілізований і вже більше 18 місяців боронить нашу країну, дати їм добровільну можливість демобілізуватися. Ми як ніхто знаємо, що відбувається з нашими чоловіками, що відбувається з нашими військовими, і як вони переживають цей стан повної деморалізації і стан такої втоми, що неможливо описати. Якщо наші чоловіки не мають права цього говорити, тому що вони є військовослужбовці, ми як їхні дружини, мами, сестри, брати, тати, ми за них виходимо і говоримо", — каже Леся Полєк.

Чоловік Алли Радченко з початку повномасштабної війни теж служить в ЗСУ. Вже понад пів року вона не бачила чоловіка.
"У нас є діти, ми маємо якось жити. Я не розумію, як далі будувати життя, ми з нього просто вирвані. Дуже тяжко пацанам і вони дуже зневірюються, у них відчуття, як вони у тюрмі. Тут то люди живуть своїм життям, а про них начебто всі забули, а вони гинуть, отримують поранення", — наголошує Алла Радченко.

Через оголошення повітряної тривоги пікет призупинили. Загалом він тривав до 14:00.


Про порушення законів і будь-які непорозуміння із поліцією -- ні слова.
Якби був пікет за час моєї відпустки то пішов би...


Банки, траспорт і т.д. зупиняють в ІФ!
Коли після 22р сюди хоч раз щось долітало -- неясно. https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E% ... 0%BA%D0%B0
Для чого вся ця ІКД -- незрозуміло...

А люди ж потім казатимуть “а ми страждали, тривоги, пішки ходили...”
То може все-таки краще було би послати людей на фронт місяці 3-4, а не отак абсурдно нагадувати їм що війна...
Bobua
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 23:09

  Hotab написав:detroytred ,

І без бурятів свої ж громадяни своїх сортують.
Навіщо? Хз.


Тому що не можна в умовах війни на чужому кую в рай. Взагалі не можна ніколи, а під час війни особливо. Не воюєш безпосередньо - плати.
Я розумію трохи ваші спроби захищати таких вітальонів. Бо самі себе відчуваєте трохи винним. Це добре. Але з ваших 15 к пенсії ви можете лише донатити, і ви це робите.

Про почуття провини за ненаходження у війську згоден. Є таке. Почуття це штука така, лише емоція.
А от зі зв'язком цього з, як Ви сформулювали, "спробами захищати", не згоден. Бо, по Вашому, я і унікального Успіха "пробував захищати" з якої асоціації з собою? Я ж навіть і трохи не такий унікальний (весельчак, оптиміст, щирої душі і т.д.) і не на фронті, як він.

Згоден також, що не можна під час війни за рахунок когось; да і в мирний час. Не можна. Але по факту можна. І доволі значним групам.
Тим не менш, питання було не про правоту, підстави, а про навіщо це (сортування, бодання за межами) робити?

Щоб донатили? Так від отаких дій тим паче не будуть.
Тоді щоби що? Про це було питання.
Щоби виштовхати? Навіщо виштовхувати? Виштовхувати треба тільки ворогів. Ворог визначений.
Визначати ж самому ворогів; кожному за своїми критеріями-бажаннями - це шлях в нікуди.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 14 гру, 2023 23:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 23:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ніяк не збагну. Хотаб десь закордоном гроші собі заробляє, але активно вже півроку виштовхує усіх на фронт. При цьому маючи військові навики... нонсенс.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 23:28

  Zebra написав:Ніяк не збагну. Хотаб десь закордоном гроші собі заробляє, але активно вже півроку виштовхує усіх на фронт. При цьому маючи військові навики... нонсенс.

він на зберіганні в Африці
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 23:28

  Zebra написав:Ніяк не збагну. Хотаб десь закордоном гроші собі заробляє, але активно вже півроку виштовхує усіх на фронт. При цьому маючи військові навики... нонсенс.

смотрите предметнее, у него претензии всего к нескольким форумчанам. На других ветках обсуждается покупать ли в Киеве квартиру, депозиты, овгз, крипта, драгметаллы, но к форумчанам тех веток у хотаба претензий нет. Откуда такая алогичность? может что-то личное... или мозг потерял системность. В результате для каждого форумчанина изобретаются отдельные правила и порядки.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 23:38

  Zebra написав:виштовхує усіх на фронт. При цьому маючи військові навики... нонсенс.

В ТЦК (на заміну тим, хто давно служить) і донатити.
Стосовно військових навичок - пілотів поки вистачає.
Нонсенсу немає.

Нонсенс буде, якщо пілота відправлять в окоп, при цьому гарантуючи-обіцяючи цивільним, що мобілізація буде з урахуванням їх навичок.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 14 гру, 2023 23:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 23:39

  detroytred написав:
  Zebra написав:виштовхує усіх на фронт. При цьому маючи військові навики... нонсенс.

В ТЦК (на заміну тим, хто давно служить) і донатити.
Стосовно військових навичок - пілотів поки вистачає.
Нонсенсу немає.

Нонсенс буде, якщо пілота відправлять в окоп, при цьому гарантуючи цивільним, що мобілізація буде з урахуванням їх навичок.

чому в окоп, він може керувати безпілотним гелікоптером, чи "сітківка відклеюється"?
flyman
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