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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5876587758785879
Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 23:44

  flyman написав:чому в окоп, він може керувати безпілотним гелікоптером, чи "сітківка відклеюється"?

Може. Може не тільки керувати бпла, а і багато з того, що може рядовий та серж., мол. офіц. склад стрілецьких підрозділів. Але все рівно це той самий окоп))
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 23:48

  detroytred написав:Але все рівно це той самий окоп))
тогда ему надо сидеть и помалкивать в тряпочку, как любой другой vip персоне, которую в окоп низзя. А то циничненько выходит.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 23:54

Віталііан
Я взагалі проти, щоб хтось когось кудись посилав, якщо це не визначено його посадовими обов'язками.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 23:56

  detroytred написав:Віталііан
Я взагалі проти, щоб хтось когось кудись посилав, якщо це не визначено його посадовими обов'язками.

не надо относится ко всему что здесь пишут серьёзно . Вы же не знаете мотивы писателей и я не знаю. Просто получайте наслаждение от общения с культурными людьми. В тг пабликах (где по тысячи человек) один сплошной поиск зрады и срач стоит.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 14 гру, 2023 23:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 23:58

🇺🇸 Конгрес США не йде на канікули, а продовжить роботу до 21 грудня, – лідер Демократичної партії в Сенаті Чак Шумер.
За цей час планують узгодити питання про допомогу Україні та безпеку кордонів.

ПС. рф сегодня как в жопу раненая рысь. Седьмая (или восьмая?) тревога в Нико гудела. Уже летели и С-300, и кинжалы, и шахеды. "Приветствуют" новости из ЕС и США?
fler
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 23:59

Все буде Україна!©

  flyman написав:
  Успіх написав:Знову у вас тут єралаш?)))

Давайте краще дивитись шоу з Чаплигою ;)
https://m.youtube.com/live/LVckDYoZFpM? ... Asyz9_rztC

красавчег!
Я ще вчора Соскіна в Шелеста подивився))
Але він весь час говорив очевидні речі, які всі знають/розуміють... але...
Але в самому кінці він хоч дав від себе варіант! А не так як тут "му-му", а варіатів виходу хоч якихось - не пропонують!
Тож ще раз всім кажу "критикуючи - пропонуйТЕ!"©
https://youtu.be/qEEIvu6E2Mk?si=Rm4uLNuJNNZ2qK1z
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  #<1 ... 5876587758785879
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