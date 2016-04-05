Може. Може не тільки керувати бпла, а і багато з того, що може рядовий та серж., мол. офіц. склад стрілецьких підрозділів. Але все рівно це той самий окоп))
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Додано: Чет 14 гру, 2023 23:44
Додано: Чет 14 гру, 2023 23:48
Додано: Чет 14 гру, 2023 23:54
Віталііан
Я взагалі проти, щоб хтось когось кудись посилав, якщо це не визначено його посадовими обов'язками.
Додано: Чет 14 гру, 2023 23:56
не надо относится ко всему что здесь пишут серьёзно . Вы же не знаете мотивы писателей и я не знаю. Просто получайте наслаждение от общения с культурными людьми. В тг пабликах (где по тысячи человек) один сплошной поиск зрады и срач стоит.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 14 гру, 2023 23:59, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 14 гру, 2023 23:58
🇺🇸 Конгрес США не йде на канікули, а продовжить роботу до 21 грудня, – лідер Демократичної партії в Сенаті Чак Шумер.
За цей час планують узгодити питання про допомогу Україні та безпеку кордонів.
ПС. рф сегодня как в жопу раненая рысь. Седьмая (или восьмая?) тревога в Нико гудела. Уже летели и С-300, и кинжалы, и шахеды. "Приветствуют" новости из ЕС и США?
Додано: Чет 14 гру, 2023 23:59
Все буде Україна!©
Я ще вчора Соскіна в Шелеста подивився))
Але він весь час говорив очевидні речі, які всі знають/розуміють... але...
Але в самому кінці він хоч дав від себе варіант! А не так як тут "му-му", а варіатів виходу хоч якихось - не пропонують!
Тож ще раз всім кажу "критикуючи - пропонуйТЕ!"©
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