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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5876587758785879
Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 23:59

Все буде Україна!©

  flyman написав:
  Успіх написав:Знову у вас тут єралаш?)))

Давайте краще дивитись шоу з Чаплигою ;)
https://m.youtube.com/live/LVckDYoZFpM? ... Asyz9_rztC

красавчег!
Я ще вчора Соскіна в Шелеста подивився))
Але він весь час говорив очевидні речі, які всі знають/розуміють... але...
Але в самому кінці він хоч дав від себе варіант! А не так як тут "му-му", а варіатів виходу хоч якихось - не пропонують!
Тож ще раз всім кажу "критикуючи - пропонуйТЕ!"©
https://youtu.be/qEEIvu6E2Mk?si=Rm4uLNuJNNZ2qK1z
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 00:26

Кому війна, а кому і ще гірше - мотлохом видали в банку))

  Bobua написав:То може все-таки краще було би послати людей на фронт місяці 3-4, а не отак абсурдно нагадувати їм що війна...
Я кажу, що в тилу лише звук сирени і подекуди(дуже рідко) блокпости/їжаки валяються...
А ну і ще ТЦК нагадують, що йде війна))
А так, то взагалі, наче і нема її для тилу...
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 00:35

Буданов:
«Можу вам єдине сказати: планів вести війну у 2025 році у РФ станом на цей час немає. Можливо, під кінець 2024 року, якщо нічого не зміниться, вони будуть це коригувати. Але наразі планів таких у них немає. ... Можливо, трохи грубо прозвучить, але ми воюємо за чужі кошти, а вони – за свої. І свої кошти вони рахують, хоча здається, що ні. І дуже прискіпливо», - сказав Буданов.
https://varta1.com.ua/news/rosiya-ne-pl ... 74307.html

Законопроект про посилення мобілізації:
https://varta1.com.ua/news/za-uchasti-m ... 74308.html
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 00:42

За крок до перевороту думок©

  fler написав:рф сегодня как в жопу раненая рысь
Саме так.
Вже другий день(звичайно не скажу де) пробують йти в наступ...
І ще й КАБами пуляють по недалекому тилу...
  Zebra написав:Люди хочуть спати, вони усталі от вайні
Дивно. Кажуть, що трохи і по телевізору показують калік, але цього напевно мало для враження людям у тилу?
Може пару раз прокрутити по марафоні вщент розбиту посадку(на Марсі звичайно, а не в нас) де будуть валятись дуже багато вбитої піхоти(не буду уточнювати чієї) - може тоді люди НЕ захочуть спати/бути втомленими від війни, а захочуть ЩОСЬ РОБИТИ?
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 00:51

  detroytred написав:Можливо, трохи грубо прозвучить, але ми воюємо за чужі кошти, а вони – за свої. І свої кошти вони рахують, хоча здається, що ні. І дуже прискіпливо», - сказав Буданов.
однобоко. Американцы и другие союзники отдают свои деньги вообще НЕ ВОЮЯ. И тоже что-то наверное считают.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 00:57

Біля 90% коштів на американську допомогу Україні "залишаютьс

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Можливо, трохи грубо прозвучить, але ми воюємо за чужі кошти, а вони – за свої. І свої кошти вони рахують, хоча здається, що ні. І дуже прискіпливо», - сказав Буданов.
однобоко. Американцы и другие союзники отдают свои деньги вообще НЕ ВОЮЯ. И тоже что-то наверное считают.


Біля 90% коштів на американську допомогу Україні "залишаються" всередині США, - WP

Переважна частина американської військової допомоги для України витрачається всередині США. Кошти витрачаються на виробництво нової зброї або заміну тієї, що була відправлена з американських запасів.
Про це йдеться у матеріалі The Washington Post. Зі схвалених Конгресом США 68 мільярдів доларів, близько 90% йдуть саме американцям.
Ukrainian
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