Буданов: «Можу вам єдине сказати: планів вести війну у 2025 році у РФ станом на цей час немає. Можливо, під кінець 2024 року, якщо нічого не зміниться, вони будуть це коригувати. Але наразі планів таких у них немає. ... Можливо, трохи грубо прозвучить, але ми воюємо за чужі кошти, а вони – за свої. І свої кошти вони рахують, хоча здається, що ні. І дуже прискіпливо», - сказав Буданов. https://varta1.com.ua/news/rosiya-ne-pl ... 74307.html
Саме так. Вже другий день(звичайно не скажу де) пробують йти в наступ... І ще й КАБами пуляють по недалекому тилу...
Zebra написав:Люди хочуть спати, вони усталі от вайні
Дивно. Кажуть, що трохи і по телевізору показують калік, але цього напевно мало для враження людям у тилу? Може пару раз прокрутити по марафоні вщент розбиту посадку(на Марсі звичайно, а не в нас) де будуть валятись дуже багато вбитої піхоти(не буду уточнювати чієї) - може тоді люди НЕ захочуть спати/бути втомленими від війни, а захочуть ЩОСЬ РОБИТИ?
detroytred написав:Можливо, трохи грубо прозвучить, але ми воюємо за чужі кошти, а вони – за свої. І свої кошти вони рахують, хоча здається, що ні. І дуже прискіпливо», - сказав Буданов.
однобоко. Американцы и другие союзники отдают свои деньги вообще НЕ ВОЮЯ. И тоже что-то наверное считают.
Біля 90% коштів на американську допомогу Україні "залишаються" всередині США, - WP
Переважна частина американської військової допомоги для України витрачається всередині США. Кошти витрачаються на виробництво нової зброї або заміну тієї, що була відправлена з американських запасів. Про це йдеться у матеріалі The Washington Post. Зі схвалених Конгресом США 68 мільярдів доларів, близько 90% йдуть саме американцям.