Буданов: «Можу вам єдине сказати: планів вести війну у 2025 році у РФ станом на цей час немає. Можливо, під кінець 2024 року, якщо нічого не зміниться, вони будуть це коригувати. Але наразі планів таких у них немає. ... Можливо, трохи грубо прозвучить, але ми воюємо за чужі кошти, а вони – за свої. І свої кошти вони рахують, хоча здається, що ні. І дуже прискіпливо», - сказав Буданов. https://varta1.com.ua/news/rosiya-ne-pl ... 74307.html
Саме так. Вже другий день(звичайно не скажу де) пробують йти в наступ... І ще й КАБами пуляють по недалекому тилу...
Zebra написав:Люди хочуть спати, вони усталі от вайні
Дивно. Кажуть, що трохи і по телевізору показують калік, але цього напевно мало для враження людям у тилу? Може пару раз прокрутити по марафоні вщент розбиту посадку(на Марсі звичайно, а не в нас) де будуть валятись дуже багато вбитої піхоти(не буду уточнювати чієї) - може тоді люди НЕ захочуть спати/бути втомленими від війни, а захочуть ЩОСЬ РОБИТИ?
detroytred написав:Можливо, трохи грубо прозвучить, але ми воюємо за чужі кошти, а вони – за свої. І свої кошти вони рахують, хоча здається, що ні. І дуже прискіпливо», - сказав Буданов.
однобоко. Американцы и другие союзники отдают свои деньги вообще НЕ ВОЮЯ. И тоже что-то наверное считают.
Біля 90% коштів на американську допомогу Україні "залишаються" всередині США, - WP
Переважна частина американської військової допомоги для України витрачається всередині США. Кошти витрачаються на виробництво нової зброї або заміну тієї, що була відправлена з американських запасів. Про це йдеться у матеріалі The Washington Post. Зі схвалених Конгресом США 68 мільярдів доларів, близько 90% йдуть саме американцям.
detroytred написав:Буданов: «Можу вам єдине сказати: планів вести війну у 2025 році у РФ станом на цей час немає. Можливо, під кінець 2024 року, якщо нічого не зміниться, вони будуть це коригувати. Але наразі планів таких у них немає. ... Можливо, трохи грубо прозвучить, але ми воюємо за чужі кошти, а вони – за свої. І свої кошти вони рахують, хоча здається, що ні. І дуже прискіпливо», - сказав Буданов. https://varta1.com.ua/news/rosiya-ne-pl ... 74307.html
Саме так. Вже другий день(звичайно не скажу де) пробують йти в наступ... І ще й КАБами пуляють по недалекому тилу...
Zebra написав:Люди хочуть спати, вони усталі от вайні
Дивно. Кажуть, що трохи і по телевізору показують калік, але цього напевно мало для враження людям у тилу? Може пару раз прокрутити по марафоні вщент розбиту посадку(на Марсі звичайно, а не в нас) де будуть валятись дуже багато вбитої піхоти(не буду уточнювати чієї) - може тоді люди НЕ захочуть спати/бути втомленими від війни, а захочуть ЩОСЬ РОБИТИ?
піарщик з тебе ніякий, бери приклад з Бобуа, який писав, що потрібні бункери не гірше чим в лінії Суровікіна із саунами та поетесами з приблизним розкладом: 8:00 підйом, 8:30 душ, 9:00 сніданок з 9:30 по 10:30 мийка снарядів 10:00 перерва на каву з 10:30 по 11:30 стрільби по оркам 12:00 до 13:00 обід 13:30 14:30 прийом нових снарядів на завтра 15:00 полуденик 15:30 до 16:30 чистка зброї, ремонтні роботи від 17:00 переоблік 18:00 вечеря з 18:30 власний час для вивчення уставів, підтримки фізформи у спортзалі бункера та бесід з поетессами в сауні 23:00 відбій
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