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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5876587758785879
Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 23:59

Все буде Україна!©

  flyman написав:
  Успіх написав:Знову у вас тут єралаш?)))

Давайте краще дивитись шоу з Чаплигою ;)
https://m.youtube.com/live/LVckDYoZFpM? ... Asyz9_rztC

красавчег!
Я ще вчора Соскіна в Шелеста подивився))
Але він весь час говорив очевидні речі, які всі знають/розуміють... але...
Але в самому кінці він хоч дав від себе варіант! А не так як тут "му-му", а варіатів виходу хоч якихось - не пропонують!
Тож ще раз всім кажу "критикуючи - пропонуйТЕ!"©
https://youtu.be/qEEIvu6E2Mk?si=Rm4uLNuJNNZ2qK1z
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 00:35

Буданов:
«Можу вам єдине сказати: планів вести війну у 2025 році у РФ станом на цей час немає. Можливо, під кінець 2024 року, якщо нічого не зміниться, вони будуть це коригувати. Але наразі планів таких у них немає. ... Можливо, трохи грубо прозвучить, але ми воюємо за чужі кошти, а вони – за свої. І свої кошти вони рахують, хоча здається, що ні. І дуже прискіпливо», - сказав Буданов.
https://varta1.com.ua/news/rosiya-ne-pl ... 74307.html

Законопроект про посилення мобілізації:
https://varta1.com.ua/news/za-uchasti-m ... 74308.html
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 00:42

За крок до перевороту думок©

  fler написав:рф сегодня как в жопу раненая рысь
Саме так.
Вже другий день(звичайно не скажу де) пробують йти в наступ...
І ще й КАБами пуляють по недалекому тилу...
  Zebra написав:Люди хочуть спати, вони усталі от вайні
Дивно. Кажуть, що трохи і по телевізору показують калік, але цього напевно мало для враження людям у тилу?
Може пару раз прокрутити по марафоні вщент розбиту посадку(на Марсі звичайно, а не в нас) де будуть валятись дуже багато вбитої піхоти(не буду уточнювати чієї) - може тоді люди НЕ захочуть спати/бути втомленими від війни, а захочуть ЩОСЬ РОБИТИ?
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 00:51

  detroytred написав:Можливо, трохи грубо прозвучить, але ми воюємо за чужі кошти, а вони – за свої. І свої кошти вони рахують, хоча здається, що ні. І дуже прискіпливо», - сказав Буданов.
однобоко. Американцы и другие союзники отдают свои деньги вообще НЕ ВОЮЯ. И тоже что-то наверное считают.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 00:57

Біля 90% коштів на американську допомогу Україні "залишаютьс

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Можливо, трохи грубо прозвучить, але ми воюємо за чужі кошти, а вони – за свої. І свої кошти вони рахують, хоча здається, що ні. І дуже прискіпливо», - сказав Буданов.
однобоко. Американцы и другие союзники отдают свои деньги вообще НЕ ВОЮЯ. И тоже что-то наверное считают.


Біля 90% коштів на американську допомогу Україні "залишаються" всередині США, - WP

Переважна частина американської військової допомоги для України витрачається всередині США. Кошти витрачаються на виробництво нової зброї або заміну тієї, що була відправлена з американських запасів.
Про це йдеться у матеріалі The Washington Post. Зі схвалених Конгресом США 68 мільярдів доларів, близько 90% йдуть саме американцям.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 08:55

  Успіх написав:
  fler написав:рф сегодня как в жопу раненая рысь
Саме так.
Вже другий день(звичайно не скажу де) пробують йти в наступ...
І ще й КАБами пуляють по недалекому тилу...
  Zebra написав:Люди хочуть спати, вони усталі от вайні
Дивно. Кажуть, що трохи і по телевізору показують калік, але цього напевно мало для враження людям у тилу?
Може пару раз прокрутити по марафоні вщент розбиту посадку(на Марсі звичайно, а не в нас) де будуть валятись дуже багато вбитої піхоти(не буду уточнювати чієї) - може тоді люди НЕ захочуть спати/бути втомленими від війни, а захочуть ЩОСЬ РОБИТИ?

піарщик з тебе ніякий, бери приклад з Бобуа, який писав, що потрібні бункери не гірше чим в лінії Суровікіна із саунами та поетесами з приблизним розкладом:
8:00 підйом,
8:30 душ,
9:00 сніданок
з 9:30 по 10:30 мийка снарядів
10:00 перерва на каву
з 10:30 по 11:30 стрільби по оркам
12:00 до 13:00 обід
13:30 14:30 прийом нових снарядів на завтра
15:00 полуденик
15:30 до 16:30 чистка зброї, ремонтні роботи
від 17:00 переоблік
18:00 вечеря
з 18:30 власний час для вивчення уставів, підтримки фізформи у спортзалі бункера та бесід з поетессами в сауні
23:00 відбій

з.п. від 4000уе міс
соцпакет, бонуси, мед. страховка на 15млн, рік за два для пенсійного стажу, 30 щорічної оплачуваної відпустки, профспілка, КЗпП
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 09:41

Флай
Там на горі далеко не дурні...
Стосовно планів та ідей.
Інша справа це їх практична реалізація.

Ви законопроект бачили?
Так от: можу помилятися, бо глянув по діагоналі цифри, терміни. Фактично реалізується бажання нашого Бобуа, скоро він буде приймати участь у створювані резервів (заміни - ?).
Три місяці в ТЦК, не більше. Право повернутися тільки на вищу посаду і через три роки. Тобто через ТЦК повинні пройти маси всл, маси. (Але питання фронтовиків чи тиловиків...).

Далі. Нацполу та ін. силовикам тилу натякнули про фронт і тут же задача допомоги ТЦК з мобілізацією -- суперстимул))

Тому на бумазі поки все красиво. Що проголосують остаточно і як практично реалізується - ?

Але моя думка, як і раніше, -- за існуючих обставин тільки пряме пакування у машину, яка їде в частину або на фронт; не до бусика в ТЦК, а у машину напряму.
Бо час втрачено.

Реакція партнерів, реакція суспільства, бажання самих можновладців, економіка (тобто комплексний загальний розгляд) -- це вже інша справа. Мова тільки про окремий елемент -- масову мобілізацію.

Бобуа -- пророк...
От що значить начитана людина. Тобто з великим багажом знань.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 10:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ну яка масова мобілізація! З мосінками в терніках проти дронів? Це зараз Успіх такий щедрий, а як дійде до діла то буде так: Це моє бо за свої купляв, це моє бо волонтери, це моє бо на гражданці згодится, це корисна штука треба заникати, а це вже давно списано. І все що він віддасть наступному це калаш 64 року та два магазини з трьома патронами.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 10:51

  detroytred написав:Флай
Там на горі далеко не дурні...
Стосовно планів та ідей.
Інша справа це їх практична реалізація.

Ви законопроект бачили?
Так от: можу помилятися, бо глянув по діагоналі цифри, терміни. Фактично реалізується бажання нашого Бобуа, скоро він буде приймати участь у створювані резервів (заміни - ?).
Три місяці в ТЦК, не більше. Право повернутися тільки на вищу посаду і через три роки. Тобто через ТЦК повинні пройти маси всл, маси. (Але питання фронтовиків чи тиловиків...).

Далі. Нацполу та ін. силовикам тилу натякнули про фронт і тут же задача допомоги ТЦК з мобілізацією -- суперстимул))

.
мож там не дурні але нас вони тримають за дурнів.
Які ще маси військовослужбовців? брєд сивої кобили. Скільки там людей тцк? Скільки в армії?)
Бусік на фронт звичайно нічо так ідея. Є одне но. З таким підходом до організації тилу пасажири з одного бусіка будуть сідати на інший й їхати додому :lol: треба єдину базу військовозобовязаних і ставлення було як до елементщиків. Арешт банківських рахунків,
Арешт майна, арешт транспортних засобів . Тоді буде якийсь толк. Кримінальна відповідальність на таких масах не діє. Держава не може собі дозволити пересаджати таку масу і дає здебільшого условні строки.
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 10:59

  Banderlog написав:Арешт майна, арешт транспортних засобів .
завалят исками еспч, перекроют помощь, воевать будете палками а кушать перловую кашу. пэрэмога. всё то что ты пишешь, сделать можно только если страна самодостаточная в полной мере, свои хаймарсы/абрамсы и снаряды. Или думаешь западная демократия будет апплодировать стоя новой сев.корее за их же деньги?
vitaliiangel
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