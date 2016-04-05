Буданов: «Можу вам єдине сказати: планів вести війну у 2025 році у РФ станом на цей час немає. Можливо, під кінець 2024 року, якщо нічого не зміниться, вони будуть це коригувати. Але наразі планів таких у них немає. ... Можливо, трохи грубо прозвучить, але ми воюємо за чужі кошти, а вони – за свої. І свої кошти вони рахують, хоча здається, що ні. І дуже прискіпливо», - сказав Буданов. https://varta1.com.ua/news/rosiya-ne-pl ... 74307.html
Саме так. Вже другий день(звичайно не скажу де) пробують йти в наступ... І ще й КАБами пуляють по недалекому тилу...
Zebra написав:Люди хочуть спати, вони усталі от вайні
Дивно. Кажуть, що трохи і по телевізору показують калік, але цього напевно мало для враження людям у тилу? Може пару раз прокрутити по марафоні вщент розбиту посадку(на Марсі звичайно, а не в нас) де будуть валятись дуже багато вбитої піхоти(не буду уточнювати чієї) - може тоді люди НЕ захочуть спати/бути втомленими від війни, а захочуть ЩОСЬ РОБИТИ?
detroytred написав:Можливо, трохи грубо прозвучить, але ми воюємо за чужі кошти, а вони – за свої. І свої кошти вони рахують, хоча здається, що ні. І дуже прискіпливо», - сказав Буданов.
однобоко. Американцы и другие союзники отдают свои деньги вообще НЕ ВОЮЯ. И тоже что-то наверное считают.
Біля 90% коштів на американську допомогу Україні "залишаються" всередині США, - WP
Переважна частина американської військової допомоги для України витрачається всередині США. Кошти витрачаються на виробництво нової зброї або заміну тієї, що була відправлена з американських запасів. Про це йдеться у матеріалі The Washington Post. Зі схвалених Конгресом США 68 мільярдів доларів, близько 90% йдуть саме американцям.
Саме так. Вже другий день(звичайно не скажу де) пробують йти в наступ... І ще й КАБами пуляють по недалекому тилу...
Zebra написав:Люди хочуть спати, вони усталі от вайні
Дивно. Кажуть, що трохи і по телевізору показують калік, але цього напевно мало для враження людям у тилу? Може пару раз прокрутити по марафоні вщент розбиту посадку(на Марсі звичайно, а не в нас) де будуть валятись дуже багато вбитої піхоти(не буду уточнювати чієї) - може тоді люди НЕ захочуть спати/бути втомленими від війни, а захочуть ЩОСЬ РОБИТИ?
піарщик з тебе ніякий, бери приклад з Бобуа, який писав, що потрібні бункери не гірше чим в лінії Суровікіна із саунами та поетесами з приблизним розкладом: 8:00 підйом, 8:30 душ, 9:00 сніданок з 9:30 по 10:30 мийка снарядів 10:00 перерва на каву з 10:30 по 11:30 стрільби по оркам 12:00 до 13:00 обід 13:30 14:30 прийом нових снарядів на завтра 15:00 полуденик 15:30 до 16:30 чистка зброї, ремонтні роботи від 17:00 переоблік 18:00 вечеря з 18:30 власний час для вивчення уставів, підтримки фізформи у спортзалі бункера та бесід з поетессами в сауні 23:00 відбій
з.п. від 4000уе міс соцпакет, бонуси, мед. страховка на 15млн, рік за два для пенсійного стажу, 30 щорічної оплачуваної відпустки, профспілка, КЗпП
Флай Там на горі далеко не дурні... Стосовно планів та ідей. Інша справа це їх практична реалізація.
Ви законопроект бачили? Так от: можу помилятися, бо глянув по діагоналі цифри, терміни. Фактично реалізується бажання нашого Бобуа, скоро він буде приймати участь у створювані резервів (заміни - ?). Три місяці в ТЦК, не більше. Право повернутися тільки на вищу посаду і через три роки. Тобто через ТЦК повинні пройти маси всл, маси. (Але питання фронтовиків чи тиловиків...).
Далі. Нацполу та ін. силовикам тилу натякнули про фронт і тут же задача допомоги ТЦК з мобілізацією -- суперстимул))
Тому на бумазі поки все красиво. Що проголосують остаточно і як практично реалізується - ?
Але моя думка, як і раніше, -- за існуючих обставин тільки пряме пакування у машину, яка їде в частину або на фронт; не до бусика в ТЦК, а у машину напряму. Бо час втрачено.
Реакція партнерів, реакція суспільства, бажання самих можновладців, економіка (тобто комплексний загальний розгляд) -- це вже інша справа. Мова тільки про окремий елемент -- масову мобілізацію.
Бобуа -- пророк... От що значить начитана людина. Тобто з великим багажом знань.
detroytred написав:Флай Там на горі далеко не дурні... Стосовно планів та ідей. Інша справа це їх практична реалізація.
Ви законопроект бачили? Так от: можу помилятися, бо глянув по діагоналі цифри, терміни. Фактично реалізується бажання нашого Бобуа, скоро він буде приймати участь у створювані резервів (заміни - ?). Три місяці в ТЦК, не більше. Право повернутися тільки на вищу посаду і через три роки. Тобто через ТЦК повинні пройти маси всл, маси. (Але питання фронтовиків чи тиловиків...).
Далі. Нацполу та ін. силовикам тилу натякнули про фронт і тут же задача допомоги ТЦК з мобілізацією -- суперстимул))
.
мож там не дурні але нас вони тримають за дурнів. Які ще маси військовослужбовців? брєд сивої кобили. Скільки там людей тцк? Скільки в армії?) Бусік на фронт звичайно нічо так ідея. Є одне но. З таким підходом до організації тилу пасажири з одного бусіка будуть сідати на інший й їхати додому треба єдину базу військовозобовязаних і ставлення було як до елементщиків. Арешт банківських рахунків, Арешт майна, арешт транспортних засобів . Тоді буде якийсь толк. Кримінальна відповідальність на таких масах не діє. Держава не може собі дозволити пересаджати таку масу і дає здебільшого условні строки.
Banderlog написав:Арешт майна, арешт транспортних засобів .
завалят исками еспч, перекроют помощь, воевать будете палками а кушать перловую кашу. пэрэмога. всё то что ты пишешь, сделать можно только если страна самодостаточная в полной мере, свои хаймарсы/абрамсы и снаряды. Или думаешь западная демократия будет апплодировать стоя новой сев.корее за их же деньги?
Фінляндія домовилася з США про розміщення бази НАТО у себе, на кордоні з рф, поблизу Пітеру. 18 грудня підпишуть необхідні папери. Йдеться також про американських солдат, які будуть там на постійній основі ̶к̶р̶у̶т̶и̶т̶и̶ ̶д̶у̶л̶і̶ ̶п̶с̶к̶о̶в̶с̶ь̶к̶и̶м̶ ̶д̶е̶с̶а̶н̶т̶н̶и̶к̶а̶м̶. https://apnews.com/article/finland-nato ... 484f9767b0