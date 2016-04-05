Banderlog написав:Арешт майна, арешт транспортних засобів .
завалят исками еспч, перекроют помощь, воевать будете палками а кушать перловую кашу. пэрэмога. всё то что ты пишешь, сделать можно только если страна самодостаточная в полной мере, свои хаймарсы/абрамсы и снаряды. Или думаешь западная демократия будет апплодировать стоя новой сев.корее за их же деньги?
Судя по быстро меняющемуся инфополю, вопрос перемоги отодвинулся в отдаленное светлое будущее. Запад надеется хотя бы на удержание линии фронта без больших потерь территории, чтобы в конце концов усадить кремль за стол переговоров. Ролики с хорошо экипированными автоматчиками в спортклубах и ТЦ создают скорее картинку, чем серьезно на что-то влияют. Прошлой зимой на Телемарафоне крутили нонстоп "вступи в гвардию наступу", сейчас накреативили вот такое (сомневаюсь, что ранее носящие простую камуфлю военкомы, все как на подбор напялили на себя броники и шлемы, взяли весла-калаши и со всем этим весом бросились в качалки ловить уклонистов). Похоже, сверху спустили какие-то невменяемые указания, а внизу тупо взяли под козырек и сделали вид, что их выполняют. Впрочем, тот же Запад даже перестал делать вид, что будет помогать "столько, сколько нужно"
antey1969 написав:Впрочем, тот же Запад даже перестал делать вид, что будет помогать "столько, сколько нужно"
Кто согласится купить товар, когда неизвестна (даже примерно) его итоговая стоимость? Без цифр фраза "столько, сколько нужно" это эмоции. А цифры привязаны к дате окончания войны и к ситуации на фронте.
Саме так. Вже другий день(звичайно не скажу де) пробують йти в наступ... І ще й КАБами пуляють по недалекому тилу...
Zebra написав:Люди хочуть спати, вони усталі от вайні
Дивно. Кажуть, що трохи і по телевізору показують калік, але цього напевно мало для враження людям у тилу? Може пару раз прокрутити по марафоні вщент розбиту посадку(на Марсі звичайно, а не в нас) де будуть валятись дуже багато вбитої піхоти(не буду уточнювати чієї) - може тоді люди НЕ захочуть спати/бути втомленими від війни, а захочуть ЩОСЬ РОБИТИ?
піарщик з тебе ніякий, бери приклад з Бобуа, який писав, що потрібні бункери не гірше чим в лінії Суровікіна із саунами та поетесами з приблизним розкладом: 8:00 підйом, 8:30 душ, 9:00 сніданок з 9:30 по 10:30 мийка снарядів 10:00 перерва на каву з 10:30 по 11:30 стрільби по оркам 12:00 до 13:00 обід 13:30 14:30 прийом нових снарядів на завтра 15:00 полуденик 15:30 до 16:30 чистка зброї, ремонтні роботи від 17:00 переоблік 18:00 вечеря з 18:30 власний час для вивчення уставів, підтримки фізформи у спортзалі бункера та бесід з поетессами в сауні 23:00 відбій
з.п. від 4000уе міс соцпакет, бонуси, мед. страховка на 15млн, рік за два для пенсійного стажу, 30 щорічної оплачуваної відпустки, профспілка, КЗпП
detroytred написав:Але моя думка, як і раніше, -- за існуючих обставин тільки пряме пакування у машину, яка їде в частину або на фронт; не до бусика в ТЦК, а у машину напряму. Бо час втрачено.
Так, час втрачено. Але можна цю жорстокість притримати на пАпіжжЕ)) А покищо можна ще так мотивувати, як я на валютній гілці написав >>>
Успіх написав:
freeze написав:Это компенсация всего на 500 погибших вследствие катастрофической нехватки снарядов, исходя из заявленных 15 миллионов гривен на погибшего. Спасибо, конечно. Но с такой помощью сумму за каждого погибшего нужно снизить раза в три. Иначе придется печатать гривну, инфляция и тд.
Я вже писав, що як би то цинічно не звучало, але краще знизити з 15лямів до 1,5 за зигиблого, а на ці кошти мотивувати/набирати нових на фронт! Наприклад, заходить новачок в ТЦК, підписує контракт на рік - йому зразу авансом 200К на картку! Підписує контракт на 2роки - 500К зразу на картку!
А вже після масштабного набору... десь через пів року, зробити курс пА 300
Успіх написав:а на ці кошти мотивувати/набирати нових на фронт! Наприклад, заходить новачок в ТЦК, підписує контракт на рік - йому зразу авансом 200К на картку! Підписує контракт на 2роки - 500К зразу на картку!
Підпише, візьме гроші, а от з подальшою мотивацією та діями можуть виникнути проблеми.
Але для тих, хто вже має визначений достатній рівень мотивації, ідея добра та вже запропонована (лунала в проектах від влади). Сума, кажись, 50 т.
Mimohod написав:Це зараз Успіх такий щедрий, а як дійде до діла то буде так: Це моє бо за свої купляв, це моє бо волонтери, це моє бо на гражданці згодится, це корисна штука треба заникати, а це вже давно списано. І все що він віддасть наступному це калаш 64 року та два магазини з трьома патронами.
Та нах мені та каска, броник волонтерський, форма і т.п. вдома? Я справді ЩЕДРО поділюсь всім зі всіма!!! Ну і калаш в мене трохи новіший - 84го року!
Banderlog написав:Арешт банківських рахунків, Арешт майна, арешт транспортних засобів . Тоді буде якийсь толк. Кримінальна відповідальність на таких масах не діє.
Треба було ще рік тому "пряником" пробувати мотивувати(як я вище написав "200 зразу на картку за контракт"), а вже тоді, як не захочуть "пряника", то от тоді і цим☝️ "кнутом"(блок всього, як аліментщикам) можна пробувати заганяти)))