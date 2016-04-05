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Додано: П'ят 15 гру, 2023 12:37
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Успіх діло каже. Гроші і девал, бо бусик не спрацює. А як гребануть до бусика сина племінниці кухарки Зеленського? То шо, президенту відволікатись від справ та їхати його виручати? Геть здуріли? )))
Додано: П'ят 15 гру, 2023 12:41
Додано: П'ят 15 гру, 2023 12:47
Станом на 2023 рік кількість ТЦК і СП сягає понад 200, їх розподілено між чотирма оперативними командуваннями: Південь, Північ, Захід, Схід. Деякі з них мають відокремлені територіальні структурні підрозділи у складі центру – філіали.
Тобто 200 по, нехай, 50 осіб (адже в багатьох є роти охорони)) -- 10 000.
На фронті -- нехай 450 тис. Хоча скоріше безпосередньо на фронті менше.
10 тис. по 3 місяці, за рік через ТЦК пройде 40 тис.
Майже кожний десятий. За рік.
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Так вам, фронтовикам, треба визначитися між собою: бо одні за пофіг яким чином тил забезпечить підвоз поповнення; а Ви тепер про інше. Тобто ситуація дійсно наближається до межі (втома та некомплект)?
І *арешт майна* (тільки цивілізовано оформлений) і так рано чи пізно буде для усіх. З причини нестачі ресурсів у війні на виживання.
Додано: П'ят 15 гру, 2023 12:51
и как арест вашей квартиры поможет фронту? американцы возьмут её в залог под новый кредит? массовый арест гривневых активов бессмысленный, во первых это затратно, во-вторых бесполезно. Проще напечатать любое количество недостающих денег, только кто за них нам что продаст? Даже сталин отбирал у села зерно, а не хаты.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 15 гру, 2023 12:53, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 15 гру, 2023 13:02
Re: Напад росії і білорусі на Україну
На цьому папері не передбачена демобілізація, тільки відпустка на 90 днів після 24 міс служби, і то, тільки якщо військовослужбовець піде на конктракт.
Я йому ще на початку війни натякав, що дембеля не буде, а якщо і відпустять, то дуже скоро знову загребуть. Але молодість - час тягнеться нестерпно довго, а надія на диво все одно жевріє...
І для прибічників всіх піймати і поса мобілізувати - на зоні діє правило: помри ти сьогодні, а я завтра. Адміністрація теж не проти, бо демобілізації НЕ БУДЕ, поки не закінчиться ВС.
Додано: П'ят 15 гру, 2023 13:08
Так закон чіткий.
В законах для військовослужбовців (усі Статути є Законом України) в кожному в самих різних варіаціях та формах наголошується одне --- як командири-начальники-влада вирішать (звичайно в рамках Конституції) для військовослужбовця, так і повинно бути.
Причини для звільнення з вслужби є.
По закінченню визначеного терміну -- такої нема.
Я більше можу сказати: навіть визначать -надцять місяців. І що?
В механізмі реалізації КМУ, НГШ пропишуть заплутано, але по суті -- на розсуд командира...
В совдепі так перед розпадом чітко прописали 5 років в ЗАКВО, ЗАБВО і ін. Чітше нікуди...
Але по факту Директива з визначенням порядку реалізації, за якою виходило, що рішення за командиром (частини). Як правило -- знаходиш собі заміну, то відпускаю.
Тому при наявності Закону з чітким терміном 5 років ніхто навіть з 20+ років просто так не уїхав.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 15 гру, 2023 13:19, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 15 гру, 2023 13:18
А чому Ви арешт собаки або кота для прикладу не взяли?))
Авто потрібні? Валюта потрібна? Техніка потрібна?
А приміщення, земля під військові різні потреби потрібні? І т.д.
А зараз он судові тяжби, що землю всл зіпсували на початку нападу.
Звісно мова не про вилучення одномоментно у всіх всього і вся.
Але гадаю, все під контролем та за планом, всього вистачає , в тому числі єдності, професіоналізму, і до крайнощів не дійде.
А дописи фрон-ків, то емоційні перебільшення.
Додано: П'ят 15 гру, 2023 13:56
Додано: П'ят 15 гру, 2023 14:03
Странно: а когда я где-то год назад ровно то же самое писал -- модераторы терли...
>>> американцы возьмут её в залог под новый кредит?
конечно же нет. Но для ответа на этот вопрос всего лишь нужно вспомнить историю -- и большевиков: арест квартиры поможет тем, что в эту квартиру можно поселить семью особо отличившегося на фронте красноармейца без квартиры -- ну вот как прямо сейчас ГУ награждают.
>>> массовый арест гривневых активов бессмысленный, во первых это затратно, во-вторых бесполезно
арест "бумаги" -- естественно бессмысленный. Но арест активов, ранее купленных за бумагу -- ровно по вышеозвученной же причине -- может и сработать. -- например, чуть менее отличившемуся на фронте красноармейцу можно и Гелик выписать.
Востаннє редагувалось _hunter в П'ят 15 гру, 2023 14:09, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 15 гру, 2023 14:05
Керецки. Хуський район. Закарпаття.
Взірвані 2 (імовірно три) гранати на сесії у сільській раді
П.С станом на зараз 11 поранених.
Вибуха було три. Імовірно підривник , місцевий депутат, підірвав себе сам. Він загинув
UPD: є інформація про 26 поранених. Підривник не помер.
Є відео інциденту
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