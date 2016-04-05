Додано: П'ят 15 гру, 2023 14:44

detroytred написав: Так, лише обмін думками. Так, лише обмін думками.

я же не просил меня переубеждать. Из 2х ваших мыслей уточняю какая из них правильная. Потому что они сильно противоречат друг другу. Прикрываясь военным положением, перегнуть палку очень легко. На моменте баланс очень хрупкий.Например на рф нет такого явления, чтобы военные в чём то обвиняли тыл. Может там расстреливают за такое я хз, но скорее всего воевать они идут добровольно, а значит претензии могут предъявляться только к шойгу."Претензии к тылу" это опасный дисбаланс. Следующим этапом которого может быть желание "разобраться", то есть развернуть оружие на 180град.