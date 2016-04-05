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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5879588058815882>
Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 14:09

  _hunter написав:Но для ответа на этот вопрос всего лишь нужно вспомнить историю -- и большевиков: арест квартиры поможет тем, что в эту квартиру можно поселить семью красноармейца без квартиры
последствия понимаете? я их не буду здесь расписывать. Но намекну, это будет 2й фронт ЗСУ - тыл.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 14:27

І все буде добре!©

  detroytred написав:
  Успіх написав:а на ці кошти мотивувати/набирати нових на фронт!
Наприклад, заходить новачок в ТЦК, підписує контракт на рік - йому зразу авансом 200К на картку!
Підписує контракт на 2роки - 500К зразу на картку!

Підпише, візьме гроші, а от з подальшою мотивацією та діями можуть виникнути проблеми.

Але для тих, хто вже має визначений достатній рівень мотивації, ідея добра та вже запропонована (лунала в проектах від влади). Сума, кажись, 50 т.

1. Ну, можна гроші на картку, але користуватись ними(знімати, чи щось оплачувати) можна лише по 50К/міс. :mrgreen: Ну і далі щомісячна оплата має бути "як колись"!(а в піхоти/штурмових - то краще 200к!)
2."сума, кажись 50т." - це ні про що!
Хіба якогось сільского пастуха овець можна цією сумою мотивувати))
Але думаю, що всіх "пастухів з глубинок" вже мобілізували :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 14:29

  vitaliiangel написав:
  _hunter написав:Но для ответа на этот вопрос всего лишь нужно вспомнить историю -- и большевиков: арест квартиры поможет тем, что в эту квартиру можно поселить семью красноармейца без квартиры
последствия понимаете? я их не буду здесь расписывать. Но намекну, это будет 2й фронт ЗСУ - тыл.

Какие последствия? -- я же не зря про большевиков писал: выселять будут _только_ буржуев с Хрещатика да Новопечерских Липок. Машины -- только гелики/лехусы. -- да народ стоя этим инициативам аплодировать будет :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 14:31

  _hunter написав:Какие последствия? -- я же не зря про большевиков писал: выселять будут _только_ буржуев с Хрещатика да Новопечерских Липок. Машины -- только гелики/лехусы. -- да народ стоя этим инициативам аплодировать будет
новые собственники Новопечерских Липок и лохусов сразу же превратятся в новых буржуев, которых тоже придётся выселять, чтобы не злить аплодирующий народ.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 14:36

Віталііан
Необов'язково всі думки є бажаннями самого дописувача. Розглядаються всі ймовірні варіанти.

По-друге, де дійсно бачення, а де іронія, я залишаю на вибір того, хто прочитає.
Поки ніхто не знає реальної картинки. Тому кожен нехай обирає сам! Я ніколи тут нікого не переконував і не збираюсь робити цього далі. Особливо в, скажімо так, неоптимістичному напрямку.
Причина? Я сам достоіменно, як і інші форумчани, не знаю, то на якій підставі мені переконувати когось.
Так, лише обмін думками. Може в процесі в когось щось цінне, цікаве промайне.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 14:44

  Letusrock написав:Керецки. Хуський район. Закарпаття.
Взірвані 2 (імовірно три) гранати на сесії у сільській раді
П.С станом на зараз 11 поранених.
Вибуха було три. Імовірно підривник , місцевий депутат, підірвав себе сам. Він загинув
UPD: є інформація про 26 поранених. Підривник не помер.

Є відео інциденту https://fb.watch/oXX1JDkev2/

наркоман или контуженный жизнью?
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 14:44

  detroytred написав:Так, лише обмін думками.
я же не просил меня переубеждать. Из 2х ваших мыслей уточняю какая из них правильная. Потому что они сильно противоречат друг другу. Прикрываясь военным положением, перегнуть палку очень легко. На моменте баланс очень хрупкий.

Например на рф нет такого явления, чтобы военные в чём то обвиняли тыл. Может там расстреливают за такое я хз, но скорее всего воевать они идут добровольно, а значит претензии могут предъявляться только к шойгу.

"Претензии к тылу" это опасный дисбаланс. Следующим этапом которого может быть желание "разобраться", то есть развернуть оружие на 180град.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 14:53

  vitaliiangel написав: Потому что они сильно противоречат друг другу.

У другій іронія.

При нестачі ресурсів дисбалансу не уникнути. Сама нестача - це вже дисбаланс. Питання лише в тому за рахунок чого-кого компенсувати.
І як це зробити з мінімальними негативними наслідками від самих цих дій.

Де в нас ще ресурси, окрім в тилу?((
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 15 гру, 2023 14:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 14:55

Гранати на Закарпатті підірвав депутат сільської ради від партії "Слуга Народу" Сергій Батрин.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 14:57

  vitaliiangel написав:
  _hunter написав:Какие последствия? -- я же не зря про большевиков писал: выселять будут _только_ буржуев с Хрещатика да Новопечерских Липок. Машины -- только гелики/лехусы. -- да народ стоя этим инициативам аплодировать будет
новые собственники Новопечерских Липок и лохусов сразу же превратятся в новых буржуев, которых тоже придётся выселять, чтобы не злить аплодирующий народ.

Это сфигли? -- я же тоже писал: За Особые Отличия перед Родиной!!! -- вполне себе рабочий социальный лифт: хочешь и себе новый гелик -- вот тебе казенный калаш -- иди добывай на Фронт. Электорат такие простые и понятные решения всегда поддерживает обычно. -- в 17е годы, по крайней мере, никаких "злить аплодирующий народ" не было. В с. Корее тоже про бунты против правящей партии не слышно -- а там разрыв в уровнях жизни почище будет...
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