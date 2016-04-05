последствия понимаете? я их не буду здесь расписывать. Но намекну, это будет 2й фронт ЗСУ - тыл.
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 14:09
Додано: П'ят 15 гру, 2023 14:27
І все буде добре!©
1. Ну, можна гроші на картку, але користуватись ними(знімати, чи щось оплачувати) можна лише по 50К/міс. Ну і далі щомісячна оплата має бути "як колись"!(а в піхоти/штурмових - то краще 200к!)
2."сума, кажись 50т." - це ні про що!
Хіба якогось сільского пастуха овець можна цією сумою мотивувати))
Але думаю, що всіх "пастухів з глубинок" вже мобілізували
Додано: П'ят 15 гру, 2023 14:29
Какие последствия? -- я же не зря про большевиков писал: выселять будут _только_ буржуев с Хрещатика да Новопечерских Липок. Машины -- только гелики/лехусы. -- да народ стоя этим инициативам аплодировать будет
Додано: П'ят 15 гру, 2023 14:31
новые собственники Новопечерских Липок и лохусов сразу же превратятся в новых буржуев, которых тоже придётся выселять, чтобы не злить аплодирующий народ.
Додано: П'ят 15 гру, 2023 14:36
Віталііан
Необов'язково всі думки є бажаннями самого дописувача. Розглядаються всі ймовірні варіанти.
По-друге, де дійсно бачення, а де іронія, я залишаю на вибір того, хто прочитає.
Поки ніхто не знає реальної картинки. Тому кожен нехай обирає сам! Я ніколи тут нікого не переконував і не збираюсь робити цього далі. Особливо в, скажімо так, неоптимістичному напрямку.
Причина? Я сам достоіменно, як і інші форумчани, не знаю, то на якій підставі мені переконувати когось.
Так, лише обмін думками. Може в процесі в когось щось цінне, цікаве промайне.
Додано: П'ят 15 гру, 2023 14:44
наркоман или контуженный жизнью?
Додано: П'ят 15 гру, 2023 14:44
я же не просил меня переубеждать. Из 2х ваших мыслей уточняю какая из них правильная. Потому что они сильно противоречат друг другу. Прикрываясь военным положением, перегнуть палку очень легко. На моменте баланс очень хрупкий.
Например на рф нет такого явления, чтобы военные в чём то обвиняли тыл. Может там расстреливают за такое я хз, но скорее всего воевать они идут добровольно, а значит претензии могут предъявляться только к шойгу.
"Претензии к тылу" это опасный дисбаланс. Следующим этапом которого может быть желание "разобраться", то есть развернуть оружие на 180град.
Додано: П'ят 15 гру, 2023 14:53
У другій іронія.
При нестачі ресурсів дисбалансу не уникнути. Сама нестача - це вже дисбаланс. Питання лише в тому за рахунок чого-кого компенсувати.
І як це зробити з мінімальними негативними наслідками від самих цих дій.
Де в нас ще ресурси, окрім в тилу?((
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 15 гру, 2023 14:57, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 15 гру, 2023 14:55
Гранати на Закарпатті підірвав депутат сільської ради від партії "Слуга Народу" Сергій Батрин.
Додано: П'ят 15 гру, 2023 14:57
Это сфигли? -- я же тоже писал: За Особые Отличия перед Родиной!!! -- вполне себе рабочий социальный лифт: хочешь и себе новый гелик -- вот тебе казенный калаш -- иди добывай на Фронт. Электорат такие простые и понятные решения всегда поддерживает обычно. -- в 17е годы, по крайней мере, никаких "злить аплодирующий народ" не было. В с. Корее тоже про бунты против правящей партии не слышно -- а там разрыв в уровнях жизни почище будет...
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