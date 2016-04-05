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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5879588058815882
Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 15:01

  detroytred написав:Де в нас ще ресурси, окрім в тилу?((
а в тылу какие ресурсы? турбазы в карпатах? земли под с/х? пенсионеры и бюжетники? Вы большой прикольный выдумщик. Нужна оборонная промышленность. Даже если все турбазы отжать, оборонная промышленность за 2 года не появится.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 15:05

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Де в нас ще ресурси, окрім в тилу?((
а в тылу какие ресурсы? турбазы в карпатах? земли под с/х? пенсионеры и бюжетники? Вы большой прикольный выдумщик. Нужна оборонная промышленность. Даже если все турбазы отжать, оборонная промышленность не появится.

Які турбази, пенси?!
Ні.
Я про природні ресурси, іскопаємиє!
Про нафту, газ, вугілля.

Без цього армії, фронту ну ніяк! Не вистачає.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 15:05

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Так, лише обмін думками.
я же не просил меня переубеждать. Из 2х ваших мыслей уточняю какая из них правильная. Потому что они сильно противоречат друг другу. Прикрываясь военным положением, перегнуть палку очень легко. На моменте баланс очень хрупкий.

Например на рф нет такого явления, чтобы военные в чём то обвиняли тыл. Может там расстреливают за такое я хз, но скорее всего воевать они идут добровольно, а значит претензии могут предъявляться только к шойгу.

"Претензии к тылу" это опасный дисбаланс. Следующим этапом которого может быть желание "разобраться", то есть развернуть оружие на 180град.

Не так, что бы расстреливают (это про отказников обычно), но приезжают очень убедительные чины, которые "просят" так больше не делать.
Да нет, тоже есть порядочный процент замобилизированных. -- жалобы к шойгу там кстати пресекают так же быстро.

Ну и опять же: сложно обвинять тыл, если "он" в любой момент может сказать "так мы вас туда не посылали" :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 15:12

  detroytred написав:Я про природні ресурси, іскопаємиє!
Про нафту, газ, вугілля.

Без цього армії, фронту ну ніяк! Не вистачає.
они и так в руках Державы. Что надо еще с ними сделать?
  _hunter написав:сложно обвинять тыл, если "он" в любой момент может сказать "так мы вас туда не посылали"
сложно обвинить тыл когда ты доброволец. Остальных всё же посылали. А уже новая власть начнёт говорить " мы вас туда не посылали" . Такая традиция.
vitaliiangel
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