|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 15 гру, 2023 15:01
detroytred написав:
Де в нас ще ресурси, окрім в тилу?((
а в тылу какие ресурсы? турбазы в карпатах? земли под с/х? пенсионеры и бюжетники? Вы большой прикольный выдумщик. Нужна оборонная промышленность. Даже если все турбазы отжать, оборонная промышленность за 2 года не появится.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 21191
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2338 раз.
- Подякували: 3317 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 15 гру, 2023 15:05
vitaliiangel написав: detroytred написав:
Де в нас ще ресурси, окрім в тилу?((
а в тылу какие ресурсы? турбазы в карпатах? земли под с/х? пенсионеры и бюжетники? Вы большой прикольный выдумщик. Нужна оборонная промышленность. Даже если все турбазы отжать, оборонная промышленность не появится.
Які турбази, пенси?!
Ні.
Я про природні ресурси, іскопаємиє!
Про нафту, газ, вугілля.
Без цього армії, фронту ну ніяк! Не вистачає.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 27313
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 15 гру, 2023 15:05
vitaliiangel написав: detroytred написав:
Так, лише обмін думками.
я же не просил меня переубеждать. Из 2х ваших мыслей уточняю какая из них правильная. Потому что они сильно противоречат друг другу. Прикрываясь военным положением, перегнуть палку очень легко. На моменте баланс очень хрупкий.
Например на рф нет такого явления, чтобы военные в чём то обвиняли тыл. Может там расстреливают за такое я хз, но скорее всего воевать они идут добровольно, а значит претензии могут предъявляться только к шойгу
.
"Претензии к тылу" это опасный дисбаланс. Следующим этапом которого может быть желание "разобраться", то есть развернуть оружие на 180град.
Не так, что бы расстреливают (это про отказников обычно), но приезжают очень убедительные чины, которые "просят" так больше не делать.
Да нет, тоже есть порядочный процент замобилизированных. -- жалобы к шойгу там кстати пресекают так же быстро.
Ну и опять же: сложно обвинять тыл, если "он" в любой момент может сказать "так мы вас туда не посылали"
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 7389
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 488 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 15 гру, 2023 15:12
detroytred написав:
Я про природні ресурси, іскопаємиє!
Про нафту, газ, вугілля.
Без цього армії, фронту ну ніяк! Не вистачає.
они и так в руках Державы. Что надо еще с ними сделать?
_hunter написав:
сложно обвинять тыл, если "он" в любой момент может сказать "так мы вас туда не посылали"
сложно обвинить тыл когда ты доброволец. Остальных всё же посылали. А уже новая власть начнёт говорить " мы вас туда не посылали" . Такая традиция.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 21191
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2338 раз.
- Подякували: 3317 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 15 гру, 2023 15:55
detroytred написав:
Флай
Там на горі далеко не дурні...
Стосовно планів та ідей.
Інша справа це їх практична реалізація.
Ви законопроект бачили?
Так от: можу помилятися, бо глянув по діагоналі цифри, терміни. Фактично реалізується бажання нашого Бобуа, скоро він буде приймати участь у створювані резервів (заміни - ?).
Три місяці в ТЦК, не більше. Право повернутися тільки на вищу посаду і через три роки. Тобто через ТЦК повинні пройти маси всл, маси. (Але питання фронтовиків чи тиловиків...).
Далі. Нацполу та ін. силовикам тилу натякнули про фронт і тут же задача допомоги ТЦК з мобілізацією -- суперстимул))
Тому на бумазі поки все красиво. Що проголосують остаточно і як практично реалізується - ?
Але моя думка, як і раніше, -- за існуючих обставин тільки пряме пакування у машину, яка їде в частину або на фронт; не до бусика в ТЦК, а у машину напряму.
Бо час втрачено.
Реакція партнерів, реакція суспільства, бажання самих можновладців, економіка (тобто комплексний загальний розгляд) -- це вже інша справа. Мова тільки про окремий елемент -- масову мобілізацію.
Бобуа -- пророк...
От що значить начитана людина. Тобто з великим багажом знань.
хто буде наповнювати бюджетну сіську,
партнери будуть накрапувати піпеткою для підтримання соц.сфери, але ніяк сил оборони.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 33525
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1562 раз.
- Подякували: 2735 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: П'ят 15 гру, 2023 15:56
Faceless написав:
.............
Фронт то широке поняття, 130 платять тим, хто в "зоні БД", але багато хто буквально у фронтовій зоні, але то за зону БД не рахується, хоча й туди прилітає добряче. І тоді вони сидять на 30к, що приблизно і є дві середні
"Фронт" я имел ввиду "зону БД". Что следует относить к "зоне БД" не мне решать. Естественно, должен быть порядок и не следует слишком сильно сужать это понятие.
І Хьюм правильно пише про фінансову мотивацію. От заробляє людина куди більше середньостатистичного - йому мобілізація це ще й суттєва втрата доходів сім'ї, бо вони в тилу заробляють куди більше тилових 30к. А буває й більше "фронтових" 100к.
Бывает всякое.
Но по такой логике богатые вообще не должны служить.
Будивельник объясняет это тем, что они "платят налоги" и "содержат армию", Вы - тем, что они теряют в доходах.
Но по Вашей логике члены британской королевской семьи точно не должны были служить. Материальной заинтересованности у них точно не было. Но ведь служили.whois2010
Не кажучи вже про те, що багато отримують більші суми у цивільному житті. Тож комірникам у тилу потрібно платити хочаб тисяч 60, щоб компенсувати "тяготи і лішєнія", а Фрізу на першій лінії хоча б 200 тис. І безумовно, а не вираховувати хвилини і потім відрізати від громко заявленої суми.
Вы знаете, мне не жалко. Можно бы и платить. Вот только нечем. Так понимаю, что не особо хватает и на сегодняшние выплаты и их ввели явно не в расчёте на такую длительную войну и, как уже писал, думаю, в расчёте на привлечение солдат с Запада. Чем больше потратим на зарплаты, тем меньше денег останется на покупку и производство вооружений.
Ну а то, что кто-то (не "багато", но есть такие) "отримує більші суми у цивільному житті"... Ничего не поделаешь, это война. Теряют не только доходы, теряют и жизни. Это существеннее.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 26868
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5207 раз.
- Подякували: 4823 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: П'ят 15 гру, 2023 16:08
whois2010 написав:
............Когда государство от тебя что то хочет, оно называет себя родиной.
Так, я хочу щоб Україна щось вигадала і врятувала мене і моє майно. Бо я працював, платив податки, не ссяв у підїзді і ходив на голосування. У нас з державою був договір: я виконую обов'язки громадянина, а держава стає менеджером і надає мені якісь послуги. Так от, від держави я отримував адміністративні послуги не дуже високої якості, які я сам же і оплачував з своїх податків, а тепер я винен піти на захист і можливо загинути або стати калікою. Тож якщо держава за 30 років нічого не зробила і не вигадала, щоб сьогодняшньої ситуації не стало, то нехай вона зараз вигадує. Наприклад - матеріальну компенсацію, а не оці крохи з барського столу. Розганяє держслужбовців, зупиняє асфальтування, їбучі телемарафони і проводить децимацію депутатів Ради. А зекономленими коштами нехай компенсує всі незручності і небезпеку для військових. Що людина не думала, щоб буде з її дитиною, старими батьками і т.д. Щоб дружини загиблих і зниклих не збирали роками докази, що людина існувала і дежрава має виплатити компенсацію. Я вам таких історій вагон розповісти можу.
Тільки не починайте, "а от прийдьот бурят..."
Вы знаете, мог бы с Вами согласиться.
Единственная проблема - держава сегодня "вигадати" ничего не может. Так же, как и любое государство во время войны. За всю историю не придумали ничего, кроме закупки вооружений и призыва (или найма армии). Варианта нанять какую-нибудь "швейцарскую гвардию" или "американскую армию" у нас нет. Остаётся призыв. Или... поражение в войне.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 26868
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5207 раз.
- Подякували: 4823 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: П'ят 15 гру, 2023 16:11
flyman
И Боб в будёновке со списком врагов и их излишками, которые надо оприходовать, и Дима-Уник в кожанке с маузером и в красных шароварах с галифэ...
Утром курс точно 34 будет и цены на метр(особенно на Левандовке) вверх вслед за ним...Сколько там килограмм селёдки стоил в 1920м году?
Шо то сегодня посты трут аж гай шумит
Флай, ну ты понял шо то про революционный тцкашный трибунал.
Востаннє редагувалось барабашов
в П'ят 15 гру, 2023 16:15, всього редагувалось 1 раз.
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 3712
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 264 раз.
- Подякували: 333 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 15 гру, 2023 16:15
Hotab написав: барабашов написав:холява
А сколько по вашему надо платить налогов от вала допустим и от чистой прибыли, ну чтоб и на Богданы хватало, и на Нептуны, и на 130тыс. $-чикам?
Нет. Нужно просто понять, что «заплатил налог и дальше вы сами» - это не сработает против страны с бюджетом армии в 15 раз выше.
Интересно, а что сработает?
И почему тогда Вы поддерживаете рассуждения Будивельника, что его призывать не надо, т.к. он платит налоги и содержит армию?
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 26868
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5207 раз.
- Подякували: 4823 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: П'ят 15 гру, 2023 16:27
flyman а какие гайки затягивали там?)))
-
Andrey2512
-
-
- Повідомлень: 645
- З нами з: 04.04.22
- Подякував: 46 раз.
- Подякували: 57 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1489
|142363
|
|
|6076
|528894
|
|
|1
|13456
|
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
|