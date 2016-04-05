whois2010 написав:

............Когда государство от тебя что то хочет, оно называет себя родиной.Так, я хочу щоб Україна щось вигадала і врятувала мене і моє майно. Бо я працював, платив податки, не ссяв у підїзді і ходив на голосування. У нас з державою був договір: я виконую обов'язки громадянина, а держава стає менеджером і надає мені якісь послуги. Так от, від держави я отримував адміністративні послуги не дуже високої якості, які я сам же і оплачував з своїх податків, а тепер я винен піти на захист і можливо загинути або стати калікою. Тож якщо держава за 30 років нічого не зробила і не вигадала, щоб сьогодняшньої ситуації не стало, то нехай вона зараз вигадує. Наприклад - матеріальну компенсацію, а не оці крохи з барського столу. Розганяє держслужбовців, зупиняє асфальтування, їбучі телемарафони і проводить децимацію депутатів Ради. А зекономленими коштами нехай компенсує всі незручності і небезпеку для військових. Що людина не думала, щоб буде з її дитиною, старими батьками і т.д. Щоб дружини загиблих і зниклих не збирали роками докази, що людина існувала і дежрава має виплатити компенсацію. Я вам таких історій вагон розповісти можу.Тільки не починайте, "а от прийдьот бурят..."