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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5881588258835884>
Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 16:30

  барабашов написав:flyman
И Боб в будёновке со списком врагов и их излишками, которые надо оприходовать, и Дима-Уник в кожанке с маузером и в красных шароварах с галифэ...
Утром курс точно 34 будет и цены на метр(особенно на Левандовке) вверх вслед за ним...Сколько там килограмм селёдки стоил в 1920м году?
Шо то сегодня посты трут аж гай шумит
Флай, ну ты понял шо то про революционный тцкашный трибунал.

бачу, що було багато цікавого і пропустив, ладно, послухаю свіжого Соскіна про неминучу пухнасту полярну лисицю
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 16:33

  Andrey2512 написав:flyman а какие гайки затягивали там?)))

проконсультуйтеся в сусідній гілці еміграції в експерта турецької та іншої іноземної нерухомості, знатока сопромата, який пояснить чому коли затягуєш в одному місці, може зірвати в іншому (як казав викладач на вступній парі до теормеха: "рветься там де тонко", і "була би пара - момент знайдеться")
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 16:38

  холява написав:..........
Вы когда это пишите ,должны помнить о тех , которые служат и выполняют свой долг .
Вы что думаете они не боятся ?
...........
Я хочу , я не хочу .
ВЫ ОБЯЗАНЫ ЗАЩИЩАТЬ УКРАИНУ .
В любой другой стране вы всегда будете вторым , если не пятым сортом .

Вы знаете, Вы правы и я в общем согласен с Вами.
Но человек, решившийся добровольцем пойти на фронт в какой-то мере уже герой - он переступил через собственный страх.
Нельзя требовать героизма от всех. Не все герои в любой стране.
И поведение людей во время войны зависит в значительной степени от того, что было в стране до войны. В т.ч. и от идеологии и пропаганды. Стоит признать, что росс. пропаганда сработала лучше.
Наши политики вместо того, чтобы сплачивать страну, работали на каждых выборах на её развал. И какой-то общей идеологии не предложили. Идея Будивельника - "каждый сам о себе заботится", а государству все только обязаны (кроме тех, кто уже "расплатился" с государством налогами, а таких по его расчётам мало), как сегодня видим, не работает. Это, впрочем, было понятно и заранее.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 16:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:Гранати на Закарпатті підірвав депутат сільської ради від партії "Слуга Народу" Сергій Батрин.


  барабашов написав:наркоман или контуженный жизнью?


поки що нічого не зрозуміло, то він раніше служив у 128-й і його ігнорували з питань соц.забезпечення, то він взагалі не служив і є перевізником а це якась особисна неприязнь до одного з депутатів, то вже "акт справедливості" бо бюджет вирішили пиляти на бруківку а не оборону.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 16:44

  Bobua написав:..............
Натомість у тилах панує дикий сюр.

Муніципал.траспорт викидає людей при тривозі і лишає чекати під відкритим небом (і це замість хоч якогось захистку всередині і виручки в міськ.бюджет).
Приват.маршрутки на це вже плюнули, як я зрозумів...

В Харькове такого уже очень давно нет, да и было очень недолго.
А общественный транспорт, в т.ч. и метро, бесплатный.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 16:49

  stm написав:....... stm станут туда куда пошлют........

1. Женщин у нас не призывают.
2. В какой стране Вы "станете, куда пошлют"?
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 16:54

  adeges написав:Я досліджував. За лютого 2022 по липень 2023 євросоюз нам дав та пообіцяв 77 млрд євро, США - еквівалент 35 (враховуючи 11.2 млрд яке застрягло в Конгресі), Велика Британія 7, Японія 6, Норвегія 4, Канада 3.5, Німеччина менше 2, всі інші - менше 5. З них фактично видали 46, ще не видано 93. Що звичайно доводить, що всі країни рівні, але є рівніше у сенсі допомоги, і коли великий донор відпадає, нехай на час, його не замінять і десять інших.

Приблизно згідний з вашими цифрами. Зауважу тільки що "ще не видано 93" не означає що будуть видані, а головне КОЛИ.

Також зауважу що Афганістану за 20 років видано(з США) 2 трильйони доларів!!! І це при тому що Афганістан ні з ким не воював фактично. Але дивлячись відео про Афганістан і дивлячись на цю суму я можу зробити тільки один логічний висновок - Афганістан цих грошей(>90%) навіть не бачив, гроші виділяла влада США, а отримували "конкретні люди/організації США". Іншими словами це просто корупція і гроші "для Афганістану" просто були вкрадені(це по-українськи), а по-американськи - такого в США бути не може тому що не може бути, в США корупції немає, в США все чесно-прозоро, в США чесні суди, чесні президенти і т.п.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 16:57

  andrijk777 написав:
  adeges написав:Я досліджував. За лютого 2022 по липень 2023 євросоюз нам дав та пообіцяв 77 млрд євро, США - еквівалент 35 (враховуючи 11.2 млрд яке застрягло в Конгресі), Велика Британія 7, Японія 6, Норвегія 4, Канада 3.5, Німеччина менше 2, всі інші - менше 5. З них фактично видали 46, ще не видано 93. Що звичайно доводить, що всі країни рівні, але є рівніше у сенсі допомоги, і коли великий донор відпадає, нехай на час, його не замінять і десять інших.

Приблизно згідний з вашими цифрами. Зауважу тільки що "ще не видано 93" не означає що будуть видані, а головне КОЛИ.

Також зауважу що Афганістану за 20 років видано(з США) 2 трильйони доларів!!! І це при тому що Афганістан ні з ким не воював фактично. Але дивлячись відео про Афганістан і дивлячись на цю суму я можу зробити тільки один логічний висновок - Афганістан цих грошей(>90%) навіть не бачив, гроші виділяла влада США, а отримували "конкретні люди/організації США". Іншими словами це просто корупція і гроші "для Афганістану" просто були вкрадені(це по-українськи), а по-американськи - такого в США бути не може тому що не може бути, в США корупції немає, в США все чесно-прозоро, в США чесні суди, чесні президенти і т.п.

це не корупція, а лобізм
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 16:58

  Zebra написав:
  buratinyo написав:Какие еще есть версии на фоне того, что фото с места убийства так и не было опубликовано, хотя новость распространили быстро и организованно?


https://news.liga.net/politics/news/ubi ... ikvidatsii

По этим фото можно установить личность?
Ну а "Кива был одной из приоритетных целей" для СБУ звучит несколько несерьёзно. У СБУ нет более срочных и важных задач, чем устранение Кивы ("спецоперация СБУ готовилась длительное время", " его "вели" давно, изучая детали маршрутов передвижения, распорядок его дня и привычки. Несмотря на серьезную охрану, его удалось ликвидировать.")???
Он сегодня представлял хоть какую-то опасность?
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 17:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Також зауважу що Афганістану за 20 років видано(з США) 2 трильйони доларів!!!


Интересно, 100 млрд в год?) Ну это капец, конечно... Наши посчитали, что 350 млрд нужно для выхода на границы 91 года...

Интересно, чтоб выйти на эти самые грвницы, деньги нужно одним траншем дать?
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