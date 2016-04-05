|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 15 гру, 2023 16:30
барабашов написав:flyman
И Боб в будёновке со списком врагов и их излишками, которые надо оприходовать, и Дима-Уник в кожанке с маузером и в красных шароварах с галифэ...
Утром курс точно 34 будет и цены на метр(особенно на Левандовке) вверх вслед за ним...Сколько там килограмм селёдки стоил в 1920м году?
Шо то сегодня посты трут аж гай шумит
Флай, ну ты понял шо то про революционный тцкашный трибунал.
бачу, що було багато цікавого і пропустив, ладно, послухаю свіжого Соскіна про неминучу пухнасту полярну лисицю
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 33525
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1562 раз.
- Подякували: 2735 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: П'ят 15 гру, 2023 16:33
Andrey2512 написав:flyman
а какие гайки затягивали там?)))
проконсультуйтеся в сусідній гілці еміграції в експерта турецької та іншої іноземної нерухомості, знатока сопромата, який пояснить чому коли затягуєш в одному місці, може зірвати в іншому (як казав викладач на вступній парі до теормеха: "рветься там де тонко", і "була би пара - момент знайдеться")
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 33525
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1562 раз.
- Подякували: 2735 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: П'ят 15 гру, 2023 16:38
холява написав:
..........
Вы когда это пишите ,должны помнить о тех , которые служат и выполняют свой долг .
Вы что думаете они не боятся ?
...........
Я хочу , я не хочу .
ВЫ ОБЯЗАНЫ ЗАЩИЩАТЬ УКРАИНУ .
В любой другой стране вы всегда будете вторым , если не пятым сортом .
Вы знаете, Вы правы и я в общем согласен с Вами.
Но человек, решившийся добровольцем пойти на фронт в какой-то мере уже
герой - он переступил через собственный страх.
Нельзя требовать героизма от всех. Не все герои в любой стране.
И поведение людей во время войны зависит в значительной степени от того, что было в стране до войны. В т.ч. и от идеологии и пропаганды. Стоит признать, что росс. пропаганда сработала лучше.
Наши политики вместо того, чтобы сплачивать страну, работали на каждых выборах на её развал. И какой-то общей идеологии не предложили. Идея Будивельника - "каждый сам о себе заботится", а государству все только обязаны (кроме тех, кто уже "расплатился" с государством налогами, а таких по его расчётам мало), как сегодня видим, не работает. Это, впрочем, было понятно и заранее.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 26869
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5207 раз.
- Подякували: 4823 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: П'ят 15 гру, 2023 16:42
vitaliiangel написав:
Гранати на Закарпатті підірвав депутат сільської ради від партії "Слуга Народу" Сергій Батрин.
барабашов написав:
наркоман или контуженный жизнью?
поки що нічого не зрозуміло, то він раніше служив у 128-й і його ігнорували з питань соц.забезпечення, то він взагалі не служив і є перевізником а це якась особисна неприязнь до одного з депутатів, то вже "акт справедливості" бо бюджет вирішили пиляти на бруківку а не оборону.
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 1047
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 15 гру, 2023 16:44
Bobua написав:
..............
Натомість у тилах панує дикий сюр.
Муніципал.траспорт викидає людей при тривозі і лишає чекати під відкритим небом (і це замість хоч якогось захистку всередині і виручки в міськ.бюджет).
Приват.маршрутки на це вже плюнули, як я зрозумів...
В Харькове такого уже очень давно нет, да и было очень недолго.
А общественный транспорт, в т.ч. и метро, бесплатный.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 26869
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5207 раз.
- Подякували: 4823 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: П'ят 15 гру, 2023 16:49
stm написав:
....... stm станут туда куда пошлют........
1. Женщин у нас не призывают.
2. В какой стране Вы "станете, куда пошлют"?
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 26869
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5207 раз.
- Подякували: 4823 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: П'ят 15 гру, 2023 16:54
adeges написав:
Я досліджував. За лютого 2022 по липень 2023 євросоюз нам дав та пообіцяв 77 млрд євро, США - еквівалент 35 (враховуючи 11.2 млрд яке застрягло в Конгресі), Велика Британія 7, Японія 6, Норвегія 4, Канада 3.5, Німеччина менше 2, всі інші - менше 5. З них фактично видали 46
, ще не видано 93. Що звичайно доводить, що всі країни рівні, але є рівніше у сенсі допомоги, і коли великий донор відпадає, нехай на час, його не замінять і десять інших.
Приблизно згідний з вашими цифрами. Зауважу тільки що "ще не видано 93" не означає що будуть видані, а головне КОЛИ.
Також зауважу що Афганістану за 20 років видано(з США) 2 трильйони доларів!!! І це при тому що Афганістан ні з ким не воював фактично. Але дивлячись відео про Афганістан і дивлячись на цю суму я можу зробити тільки один логічний висновок - Афганістан цих грошей(>90%) навіть не бачив, гроші виділяла влада США, а отримували "конкретні люди/організації США". Іншими словами це просто корупція і гроші "для Афганістану" просто були вкрадені(це по-українськи), а по-американськи - такого в США бути не може тому що не може бути, в США корупції немає, в США все чесно-прозоро, в США чесні суди, чесні президенти і т.п.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 5077
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 189 раз.
- Подякували: 285 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 15 гру, 2023 16:57
andrijk777 написав: adeges написав:
Я досліджував. За лютого 2022 по липень 2023 євросоюз нам дав та пообіцяв 77 млрд євро, США - еквівалент 35 (враховуючи 11.2 млрд яке застрягло в Конгресі), Велика Британія 7, Японія 6, Норвегія 4, Канада 3.5, Німеччина менше 2, всі інші - менше 5. З них фактично видали 46
, ще не видано 93. Що звичайно доводить, що всі країни рівні, але є рівніше у сенсі допомоги, і коли великий донор відпадає, нехай на час, його не замінять і десять інших.
Приблизно згідний з вашими цифрами. Зауважу тільки що "ще не видано 93" не означає що будуть видані, а головне КОЛИ.
Також зауважу що Афганістану за 20 років видано(з США) 2 трильйони доларів!!! І це при тому що Афганістан ні з ким не воював фактично. Але дивлячись відео про Афганістан і дивлячись на цю суму я можу зробити тільки один логічний висновок - Афганістан цих грошей(>90%) навіть не бачив, гроші виділяла влада США, а отримували "конкретні люди/організації США". Іншими словами це просто корупція і гроші "для Афганістану" просто були вкрадені(це по-українськи), а по-американськи - такого в США бути не може тому що не може бути, в США корупції немає, в США все чесно-прозоро, в США чесні суди, чесні президенти і т.п.
це не корупція, а лобізм
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 33525
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1562 раз.
- Подякували: 2735 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: П'ят 15 гру, 2023 16:58
По этим фото можно установить личность?
Ну а "Кива был одной из приоритетных целей" для СБУ звучит несколько несерьёзно. У СБУ нет более срочных и важных задач, чем устранение Кивы ("спецоперация СБУ готовилась длительное время", " его "вели" давно, изучая детали маршрутов передвижения, распорядок его дня и привычки. Несмотря на серьезную охрану, его удалось ликвидировать.")???
Он сегодня представлял хоть какую-то опасность?
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 26869
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5207 раз.
- Подякували: 4823 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: П'ят 15 гру, 2023 17:01
andrijk777 написав:
Також зауважу що Афганістану за 20 років видано(з США) 2 трильйони доларів!!!
Интересно, 100 млрд в год?) Ну это капец, конечно... Наши посчитали, что 350 млрд нужно для выхода на границы 91 года...
Интересно, чтоб выйти на эти самые грвницы, деньги нужно одним траншем дать?
-
Andrey2512
-
-
- Повідомлень: 645
- З нами з: 04.04.22
- Подякував: 46 раз.
- Подякували: 57 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1489
|142363
|
|
|6076
|528894
|
|
|1
|13456
|
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
|