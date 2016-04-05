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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5881588258835884
Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 17:13

  Andrey2512 написав:
  andrijk777 написав:Також зауважу що Афганістану за 20 років видано(з США) 2 трильйони доларів!!!


Интересно, 100 млрд в год?) Ну это капец, конечно... Наши посчитали, что 350 млрд нужно для выхода на границы 91 года...

Интересно, чтоб выйти на эти самые грвницы, деньги нужно одним траншем дать?

З цієї суми тільки 80 млрд пішло на армію Афганістану
А 500 млрд виплати відсотків на ці та інші позики позики.
Читай ссилку

$88.3bn spent training and equipping the Afghan army from May 2002 to March this year.
https://www.aljazeera.com/economy/2021/ ... d-for-what
Ukrainian
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 17:21

  flyman написав:хто буде наповнювати бюджетну сіську,
партнери будуть накрапувати піпеткою для підтримання соц.сфери, але ніяк сил оборони.

Вважаю, що партнери, якщо зацікавлені у нашій підтримці, то наповнюватимуть і сили оборони. Нікуди не дінуться...

А поки сили оборони та тил (тобто ми й так справляємося), то начебто наповнюють тіко соцсферу.
Як тут хтось зазначав - нема різниці в який карман кладуть, якщо вони обидва твої.

Не будуть зацікавлені партнери, так тим паче нам вискакувати тільки своїми ресурсами. І зрозуміло, що за рахунок тилу, а не фронту.

Флай, якщо б хтось думав за кінцевий результат для країни, а не для себе, то це було б видно з самого початку кожної чергової каденції можновладців.
А на рівні пересічних у складні часи ще наявніше: або когось примушуєш ти, або тебе.
Чи Ви гадаєте, що вояки безкінечно будуть тільки вмовляти, просити, жалітися, взивати до совісті?
Якщо так не вважаєте, то спрогнозуйте наступну фазу.

Це величезна потужна махіна, яка вимагає ресурсів...
Посипатися, звісно, може, якщо керувальники заб'ють, або вирішать, що цей варіант краще.

Але в будь-якому разі хоч якісь намагання спробувати отримати необхідне будуть.
Поки наче ставка, що забезпеченням мобресурсом все ж таки займуться всі разом: всл (тцк), влада та поліція.
Все ж таки хочуть пропітляти між крапельками.
А це актуально, необхідно було на самому початку.
Тепер же це вже запізно.
Постійне запізнення...
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 17:22

  Успіх написав:
  flyman написав:
  Успіх написав:Знову у вас тут єралаш?)))

Давайте краще дивитись шоу з Чаплигою ;)
https://m.youtube.com/live/LVckDYoZFpM? ... Asyz9_rztC

красавчег!
Я ще вчора Соскіна в Шелеста подивився))
Але він весь час говорив очевидні речі, які всі знають/розуміють... але...
Але в самому кінці він хоч дав від себе варіант! А не так як тут "му-му", а варіатів виходу хоч якихось - не пропонують!
Тож ще раз всім кажу "критикуючи - пропонуйТЕ!"©
https://youtu.be/qEEIvu6E2Mk?si=Rm4uLNuJNNZ2qK1z

Посмотрел именно конец - последние 15 мин.
Чем такие "пропозиції", так лучше ничего. Бред полнейший.
ЛАД
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