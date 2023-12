Додано: П'ят 15 гру, 2023 17:13

Andrey2512 написав: andrijk777 написав: Також зауважу що Афганістану за 20 років видано(з США) 2 трильйони доларів!!!



Интересно, 100 млрд в год?) Ну это капец, конечно... Наши посчитали, что 350 млрд нужно для выхода на границы 91 года...



Интересно, чтоб выйти на эти самые грвницы, деньги нужно одним траншем дать?

З цієї суми тільки 80 млрд пішло на армію АфганістануА 500 млрд виплати відсотків на ці та інші позики позики.Читай ссилку$88.3bn spent training and equipping the Afghan army from May 2002 to March this year.