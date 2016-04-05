flyman написав:хто буде наповнювати бюджетну сіську, партнери будуть накрапувати піпеткою для підтримання соц.сфери, але ніяк сил оборони.
Вважаю, що партнери, якщо зацікавлені у нашій підтримці, то наповнюватимуть і сили оборони. Нікуди не дінуться...
А поки сили оборони та тил (тобто ми й так справляємося), то начебто наповнюють тіко соцсферу. Як тут хтось зазначав - нема різниці в який карман кладуть, якщо вони обидва твої.
Не будуть зацікавлені партнери, так тим паче нам вискакувати тільки своїми ресурсами. І зрозуміло, що за рахунок тилу, а не фронту.
Флай, якщо б хтось думав за кінцевий результат для країни, а не для себе, то це було б видно з самого початку кожної чергової каденції можновладців. А на рівні пересічних у складні часи ще наявніше: або когось примушуєш ти, або тебе. Чи Ви гадаєте, що вояки безкінечно будуть тільки вмовляти, просити, жалітися, взивати до совісті? Якщо так не вважаєте, то спрогнозуйте наступну фазу.
Це величезна потужна махіна, яка вимагає ресурсів... Посипатися, звісно, може, якщо керувальники заб'ють, або вирішать, що цей варіант краще.
Але в будь-якому разі хоч якісь намагання спробувати отримати необхідне будуть. Поки наче ставка, що забезпеченням мобресурсом все ж таки займуться всі разом: всл (тцк), влада та поліція. Все ж таки хочуть пропітляти між крапельками. А це актуально, необхідно було на самому початку. Тепер же це вже запізно. Постійне запізнення...
ЛАД написав:Посмотрел именно конец - последние 15 мин. Чем такие "пропозиції", так лучше ничего. Бред полнейший.
Там ще тонка)) маніпуляція. Люди стоять в черзі *за землею в Штатах*. І готові за це на все. Потім "в Штатах" зникає і залишається "за землею". На фініші переходить в готові на все *за землю за лінією фронту*))
detroytred написав:І *арешт майна* (тільки цивілізовано оформлений) і так рано чи пізно буде для усіх. З причини нестачі ресурсів у війні на виживання.
и как арест вашей квартиры поможет фронту? американцы возьмут её в залог под новый кредит? массовый арест гривневых активов бессмысленный, во первых это затратно, во-вторых бесполезно. Проще напечатать любое количество недостающих денег, только кто за них нам что продаст? Даже сталин отбирал у села зерно, а не хаты.
Сталіна не трогайте він керував іншою системою, і керував успішно. там була не власність а прописка. Тепер по суті питання про арешт активів , чому ? Чому на елементщиків не затратно а тут затратно? Що робити з квартирами? ) платити ними армії. Чому обмеження прав людей що не виконують свої обовязки по елементам демократично а тим хто не виконує свій конституційний обовязок не демократично? Потом демократичні цінності як самоціль це смішно. шо значить не дадуть грошей і будете стріляти палками і овсянку їсти? Воно нам надо? Ми такіж як ви. Зараз скажуть шо брехня шо тут безсрібники й герої. Ні є й такі, але їх процент в загальній масі не великий і втрати серед героїв вищі та й вигорають, а нових героїв телемарафон не встигає штампувати. Думаю серед молоді їх більше, тому й треба призивати молодих. А я занадто старий щоб вмерти молодим.
Британська розвідка аналізує, що попри поступове просування російської армії біля Мар'їнки Донецької області значний прорив Росії в цьому секторі залишається малоймовірним.
Про це йдеться в розвідувальному огляді, опублікованому Міноборони Великої Британії у соцмережі Х.
"Тривають запеклі бої за контроль над зруйнованим містом Мар'їнка та прилеглими районами на південному сході України. Росія, ймовірно, ще більше скоротила невеликі ділянки контрольованої Україною території в межах міста", – йдеться в повідомленні.
Аналітики зазначають, що однією з оперативних цілей Росії в цьому районі, ймовірно, є контроль автошляхів 00510 та N15 з метою подальшого просування на захід в напрямку міста Курахове.
"Незважаючи на поступове просування, великий, оперативно значний російський прорив у цьому секторі залишається малоймовірним", – аналізують у відомстві.
Як повідомляли Українські Новини, 13 грудня військовослужбовець 72-ї окремої механізованої бригади (ОМБр) ЗСУ Микола Ворошнов заявив, що російські окупаційні війська встановили повний контроль над Мар’їнкою Донецької області.
Цю інформацію спростував командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський у середу, 13 грудня. За його словами, Збройні сили України продовжують тримати оборону Мар'їнки Донецької області, а інформація про втрату міста є інформаційними вкидами та провокаціями.
Letusrock написав:поки що нічого не зрозуміло, то він раніше служив у 128-й і його ігнорували з питань соц.забезпечення, то він взагалі не служив і є перевізником а це якась особисна неприязнь до одного з
Перед вибухом депутат Батрин спорив із депутатами проти виділення голові Керецьківської ОТГ Мушці надбавок і премій під час війни.
я же не просил меня переубеждать. Из 2х ваших мыслей уточняю какая из них правильная. Потому что они сильно противоречат друг другу. Прикрываясь военным положением, перегнуть палку очень легко. На моменте баланс очень хрупкий.
Например на рф нет такого явления, чтобы военные в чём то обвиняли тыл. Может там расстреливают за такое я хз, но скорее всего воевать они идут добровольно, а значит претензии могут предъявляться только к шойгу.
"Претензии к тылу" это опасный дисбаланс. Следующим этапом которого может быть желание "разобраться", то есть развернуть оружие на 180град.
1. В РФ процент воюющих ниже (население вчетверо больше, а воюют, если не ошибаюсь, примерно столько же). 2. Массовая мобилизация в РФ была только осенью 2022, остальное время обходятся зэками и контрактниками. 3. Насколько понимаю, в РФ мало воюющих с самого начала, т.е. каким-то образом происходит ротация.