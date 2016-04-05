Додано: П'ят 15 гру, 2023 17:21

flyman написав: хто буде наповнювати бюджетну сіську,

партнери будуть накрапувати піпеткою для підтримання соц.сфери, але ніяк сил оборони. хто буде наповнювати бюджетну сіську,партнери будуть накрапувати піпеткою для підтримання соц.сфери, але ніяк сил оборони.

Вважаю, що партнери, якщо зацікавлені у нашій підтримці, то наповнюватимуть і сили оборони. Нікуди не дінуться...А поки сили оборони та тил (тобто ми й так справляємося), то начебто наповнюють тіко соцсферу.Як тут хтось зазначав - нема різниці в який карман кладуть, якщо вони обидва твої.Не будуть зацікавлені партнери, так тим паче нам вискакувати тільки своїми ресурсами. І зрозуміло, що за рахунок тилу, а не фронту.Флай, якщо б хтось думав за кінцевий результат для країни, а не для себе, то це було б видно з самого початку кожної чергової каденції можновладців.А на рівні пересічних у складні часи ще наявніше: або когось примушуєш ти, або тебе.Чи Ви гадаєте, що вояки безкінечно будуть тільки вмовляти, просити, жалітися, взивати до совісті?Якщо так не вважаєте, то спрогнозуйте наступну фазу.Це величезна потужна махіна, яка вимагає ресурсів...Посипатися, звісно, може, якщо керувальники заб'ють, або вирішать, що цей варіант краще.Але в будь-якому разі хоч якісь намагання спробувати отримати необхідне будуть.Поки наче ставка, що забезпеченням мобресурсом все ж таки займуться всі разом: всл (тцк), влада та поліція.Все ж таки хочуть пропітляти між крапельками.А це актуально, необхідно було на самому початку.Тепер же це вже запізно.Постійне запізнення...