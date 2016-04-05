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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 58815882588358845885>
Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 17:29

  ЛАД написав:Посмотрел именно конец - последние 15 мин.
Чем такие "пропозиції", так лучше ничего. Бред полнейший.

Там ще тонка)) маніпуляція.
Люди стоять в черзі *за землею в Штатах*. І готові за це на все. Потім "в Штатах" зникає і залишається "за землею". На фініші переходить в готові на все *за землю за лінією фронту*))
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 17:32

  vitaliiangel написав:
  _hunter написав:сложно обвинять тыл, если "он" в любой момент может сказать "так мы вас туда не посылали"
сложно обвинить тыл когда ты доброволец. Остальных всё же посылали. А уже новая власть начнёт говорить " мы вас туда не посылали" . Такая традиция.

так посылал -- не "тыл" -- в отличии от.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 17:34

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:І *арешт майна* (тільки цивілізовано оформлений) і так рано чи пізно буде для усіх. З причини нестачі ресурсів у війні на виживання.
и как арест вашей квартиры поможет фронту? американцы возьмут её в залог под новый кредит? массовый арест гривневых активов бессмысленный, во первых это затратно, во-вторых бесполезно. Проще напечатать любое количество недостающих денег, только кто за них нам что продаст? Даже сталин отбирал у села зерно, а не хаты.
Сталіна не трогайте він керував іншою системою, і керував успішно. там була не власність а прописка. Тепер по суті питання про арешт активів , чому ? Чому на елементщиків не затратно а тут затратно? Що робити з квартирами? ) платити ними армії. Чому обмеження прав людей що не виконують свої обовязки по елементам демократично а тим хто не виконує свій конституційний обовязок не демократично? Потом демократичні цінності як самоціль це смішно. шо значить не дадуть грошей і будете стріляти палками і овсянку їсти? Воно нам надо? Ми такіж як ви. Зараз скажуть шо брехня шо тут безсрібники й герої. Ні є й такі, але їх процент в загальній масі не великий і втрати серед героїв вищі та й вигорають, а нових героїв телемарафон не встигає штампувати. Думаю серед молоді їх більше, тому й треба призивати молодих. А я занадто старий щоб вмерти молодим. :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 17:54

Британська розвідка аналізує, що попри поступове просування російської армії біля Мар'їнки Донецької області значний прорив Росії в цьому секторі залишається малоймовірним.

Про це йдеться в розвідувальному огляді, опублікованому Міноборони Великої Британії у соцмережі Х.

"Тривають запеклі бої за контроль над зруйнованим містом Мар'їнка та прилеглими районами на південному сході України. Росія, ймовірно, ще більше скоротила невеликі ділянки контрольованої Україною території в межах міста", – йдеться в повідомленні.

Аналітики зазначають, що однією з оперативних цілей Росії в цьому районі, ймовірно, є контроль автошляхів 00510 та N15 з метою подальшого просування на захід в напрямку міста Курахове.

"Незважаючи на поступове просування, великий, оперативно значний російський прорив у цьому секторі залишається малоймовірним", – аналізують у відомстві.

Як повідомляли Українські Новини, 13 грудня військовослужбовець 72-ї окремої механізованої бригади (ОМБр) ЗСУ Микола Ворошнов заявив, що російські окупаційні війська встановили повний контроль над Мар’їнкою Донецької області.

Цю інформацію спростував командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський у середу, 13 грудня. За його словами, Збройні сили України продовжують тримати оборону Мар'їнки Донецької області, а інформація про втрату міста є інформаційними вкидами та провокаціями.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 18:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:поки що нічого не зрозуміло, то він раніше служив у 128-й і його ігнорували з питань соц.забезпечення, то він взагалі не служив і є перевізником а це якась особисна неприязнь до одного з


Перед вибухом депутат Батрин спорив із депутатами проти виділення голові Керецьківської ОТГ Мушці надбавок і премій під час війни.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 18:14

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Так, лише обмін думками.
я же не просил меня переубеждать. Из 2х ваших мыслей уточняю какая из них правильная. Потому что они сильно противоречат друг другу. Прикрываясь военным положением, перегнуть палку очень легко. На моменте баланс очень хрупкий.

Например на рф нет такого явления, чтобы военные в чём то обвиняли тыл. Может там расстреливают за такое я хз, но скорее всего воевать они идут добровольно, а значит претензии могут предъявляться только к шойгу.

"Претензии к тылу" это опасный дисбаланс. Следующим этапом которого может быть желание "разобраться", то есть развернуть оружие на 180град.

1. В РФ процент воюющих ниже (население вчетверо больше, а воюют, если не ошибаюсь, примерно столько же).
2. Массовая мобилизация в РФ была только осенью 2022, остальное время обходятся зэками и контрактниками.
3. Насколько понимаю, в РФ мало воюющих с самого начала, т.е. каким-то образом происходит ротация.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 18:22

ЛАД
Да Ви ще той гуморист -- ротація)) якимось чином))
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 18:48

внаслідок вибуху загинула одна особа, сам підривник, ще 11 людей поранено.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 19:11

  ЛАД написав: РФ мало воюющих с самого начала, т.е. каким-то образом происходит ротация.

ампутації і чорні пакети допомогають, ось така проста ротація яку зрозуміють не тільки лиш усі((((
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 19:12

  detroytred написав:ЛАД
Да Ви ще той гуморист -- ротація)) якимось чином))

Назовите, как угодно.
Но зэков из Вагнера отпускали, вроде, через полгода с полной амнистией.
Да и как-то не слышу о рашистах, воюющих по 2 года.
ЛАД
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