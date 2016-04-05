Там ще тонка)) маніпуляція.
Люди стоять в черзі *за землею в Штатах*. І готові за це на все. Потім "в Штатах" зникає і залишається "за землею". На фініші переходить в готові на все *за землю за лінією фронту*))
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 17:29
Там ще тонка)) маніпуляція.
Люди стоять в черзі *за землею в Штатах*. І готові за це на все. Потім "в Штатах" зникає і залишається "за землею". На фініші переходить в готові на все *за землю за лінією фронту*))
Додано: П'ят 15 гру, 2023 17:32
так посылал -- не "тыл" -- в отличии от.
Додано: П'ят 15 гру, 2023 17:34
Сталіна не трогайте він керував іншою системою, і керував успішно. там була не власність а прописка. Тепер по суті питання про арешт активів , чому ? Чому на елементщиків не затратно а тут затратно? Що робити з квартирами? ) платити ними армії. Чому обмеження прав людей що не виконують свої обовязки по елементам демократично а тим хто не виконує свій конституційний обовязок не демократично? Потом демократичні цінності як самоціль це смішно. шо значить не дадуть грошей і будете стріляти палками і овсянку їсти? Воно нам надо? Ми такіж як ви. Зараз скажуть шо брехня шо тут безсрібники й герої. Ні є й такі, але їх процент в загальній масі не великий і втрати серед героїв вищі та й вигорають, а нових героїв телемарафон не встигає штампувати. Думаю серед молоді їх більше, тому й треба призивати молодих. А я занадто старий щоб вмерти молодим.
Додано: П'ят 15 гру, 2023 17:54
Британська розвідка аналізує, що попри поступове просування російської армії біля Мар'їнки Донецької області значний прорив Росії в цьому секторі залишається малоймовірним.
Про це йдеться в розвідувальному огляді, опублікованому Міноборони Великої Британії у соцмережі Х.
"Тривають запеклі бої за контроль над зруйнованим містом Мар'їнка та прилеглими районами на південному сході України. Росія, ймовірно, ще більше скоротила невеликі ділянки контрольованої Україною території в межах міста", – йдеться в повідомленні.
Аналітики зазначають, що однією з оперативних цілей Росії в цьому районі, ймовірно, є контроль автошляхів 00510 та N15 з метою подальшого просування на захід в напрямку міста Курахове.
"Незважаючи на поступове просування, великий, оперативно значний російський прорив у цьому секторі залишається малоймовірним", – аналізують у відомстві.
Як повідомляли Українські Новини, 13 грудня військовослужбовець 72-ї окремої механізованої бригади (ОМБр) ЗСУ Микола Ворошнов заявив, що російські окупаційні війська встановили повний контроль над Мар’їнкою Донецької області.
Цю інформацію спростував командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський у середу, 13 грудня. За його словами, Збройні сили України продовжують тримати оборону Мар'їнки Донецької області, а інформація про втрату міста є інформаційними вкидами та провокаціями.
Додано: П'ят 15 гру, 2023 18:03
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Перед вибухом депутат Батрин спорив із депутатами проти виділення голові Керецьківської ОТГ Мушці надбавок і премій під час війни.
Додано: П'ят 15 гру, 2023 18:14
1. В РФ процент воюющих ниже (население вчетверо больше, а воюют, если не ошибаюсь, примерно столько же).
2. Массовая мобилизация в РФ была только осенью 2022, остальное время обходятся зэками и контрактниками.
3. Насколько понимаю, в РФ мало воюющих с самого начала, т.е. каким-то образом происходит ротация.
Додано: П'ят 15 гру, 2023 18:48
Додано: П'ят 15 гру, 2023 19:11
Додано: П'ят 15 гру, 2023 19:12
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