Banderlog написав:

vitaliiangel написав: detroytred написав: І *арешт майна* (тільки цивілізовано оформлений) і так рано чи пізно буде для усіх. З причини нестачі ресурсів у війні на виживання. І *арешт майна* (тільки цивілізовано оформлений) і так рано чи пізно буде для усіх. З причини нестачі ресурсів у війні на виживання. и как арест вашей квартиры поможет фронту? американцы возьмут её в залог под новый кредит? массовый арест гривневых активов бессмысленный, во первых это затратно, во-вторых бесполезно. Проще напечатать любое количество недостающих денег, только кто за них нам что продаст? Даже сталин отбирал у села зерно, а не хаты. и как арест вашей квартиры поможет фронту? американцы возьмут её в залог под новый кредит? массовый арест гривневых активов бессмысленный, во первых это затратно, во-вторых бесполезно. Проще напечатать любое количество недостающих денег, только кто за них нам что продаст? Даже сталин отбирал у села зерно, а не хаты.

Сталіна не трогайте він керував іншою системою, і керував успішно. там була не власність а прописка. Тепер по суті питання про арешт активів , чому ? Чому на елементщиків не затратно а тут затратно? Що робити з квартирами? ) платити ними армії. Чому обмеження прав людей що не виконують свої обовязки по елементам демократично а тим хто не виконує свій конституційний обовязок не демократично? Потом демократичні цінності як самоціль це смішно. шо значить не дадуть грошей і будете стріляти палками і овсянку їсти? Воно нам надо? Ми такіж як ви. Зараз скажуть шо брехня шо тут безсрібники й герої. Ні є й такі, але їх процент в загальній масі не великий і втрати серед героїв вищі та й вигорають, а нових героїв телемарафон не встигає штампувати. Думаю серед молоді їх більше, тому й треба призивати молодих. А я занадто старий щоб вмерти молодим.