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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5882588358845885>
Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 19:13

  somilitark написав:
  ЛАД написав: РФ мало воюющих с самого начала, т.е. каким-то образом происходит ротация.

ампутації і чорні пакети допомогають, ось така проста ротація яку зрозуміють не тільки лиш усі((((

Не надо преувеличивать.
Есть и такое. Но, к сожалению, далеко не для всех.
Если бы было так для всех, то жертв у врага было бы гораздо больше и война бы уже закончилась.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 15 гру, 2023 19:15, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 19:14

  Banderlog написав:
  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:І *арешт майна* (тільки цивілізовано оформлений) і так рано чи пізно буде для усіх. З причини нестачі ресурсів у війні на виживання.
и как арест вашей квартиры поможет фронту? американцы возьмут её в залог под новый кредит? массовый арест гривневых активов бессмысленный, во первых это затратно, во-вторых бесполезно. Проще напечатать любое количество недостающих денег, только кто за них нам что продаст? Даже сталин отбирал у села зерно, а не хаты.
Сталіна не трогайте він керував іншою системою, і керував успішно. там була не власність а прописка. Тепер по суті питання про арешт активів , чому ? Чому на елементщиків не затратно а тут затратно? Що робити з квартирами? ) платити ними армії. Чому обмеження прав людей що не виконують свої обовязки по елементам демократично а тим хто не виконує свій конституційний обовязок не демократично? Потом демократичні цінності як самоціль це смішно. шо значить не дадуть грошей і будете стріляти палками і овсянку їсти? Воно нам надо? Ми такіж як ви. Зараз скажуть шо брехня шо тут безсрібники й герої. Ні є й такі, але їх процент в загальній масі не великий і втрати серед героїв вищі та й вигорають, а нових героїв телемарафон не встигає штампувати. Думаю серед молоді їх більше, тому й треба призивати молодих. А я занадто старий щоб вмерти молодим. :lol:

Для отбираемы квартир нужно решение суда
Суд не будет отбирать недвижимость без залога под неадекватно маленькую финансовую претензию со стороны государства
Есть в перспективы закон от зелёного монобольшинства о штрафах в миллионы гривен на уклонистов и бегунцов?
И как быть с единственным жильём, жильём где у уклониста только доля, прописаны дети до 18 лет?
Или похер нахер - прикладом по бошке - ключи на стол ревтрибуналу как в 1919м?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 19:21

  detroytred написав:
  ЛАД написав:Посмотрел именно конец - последние 15 мин.
Чем такие "пропозиції", так лучше ничего. Бред полнейший.

Там ще тонка)) маніпуляція.
Люди стоять в черзі *за землею в Штатах*. І готові за це на все. Потім "в Штатах" зникає і залишається "за землею". На фініші переходить в готові на все *за землю за лінією фронту*))

Честно говоря, даже обсуждать не хочу.
Только на последних 15 мин. столько бреда, что ни в какие ворота.
Единственное, что удивляет, зачем у него ещё берут интервью. По-моему, там разговаривать должен психиатр.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 19:27

  ЛАД написав:
  холява написав:..........
Вы когда это пишите ,должны помнить о тех , которые служат и выполняют свой долг .
Вы что думаете они не боятся ?
...........
Я хочу , я не хочу .
ВЫ ОБЯЗАНЫ ЗАЩИЩАТЬ УКРАИНУ .
В любой другой стране вы всегда будете вторым , если не пятым сортом .

Вы знаете, Вы правы и я в общем согласен с Вами.
Но человек, решившийся добровольцем пойти на фронт в какой-то мере уже герой - он переступил через собственный страх.
Нельзя требовать героизма от всех. Не все герои в любой стране.
И поведение людей во время войны зависит в значительной степени от того, что было в стране до войны. В т.ч. и от идеологии и пропаганды. Стоит признать, что росс. пропаганда сработала лучше.
Наши политики вместо того, чтобы сплачивать страну, работали на каждых выборах на её развал. И какой-то общей идеологии не предложили. Идея Будивельника - "каждый сам о себе заботится", а государству все только обязаны (кроме тех, кто уже "расплатился" с государством налогами, а таких по его расчётам мало), как сегодня видим, не работает. Это, впрочем, было понятно и заранее.

А потім ще й у час війни.
Банальніе крашанки па 17 и ВИРІК СУДУ за ЭТО ?
https://youtu.be/YaZDl97_5bg
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 19:29

  Hotab написав:барабашов ,

И если метод налогов априори не сработает - чего тогда все местные поцреоты, неизвестно сколько платившие этих налогов до мобилизации, попрекают каждого первого


Вы в математику умеете?
В доказательную.
НиД - это что-то вам говорит?
Платить налоги - это для победы необходимо, но не всегда достаточно. Не платить и не донатить - вообще дно.

якщо держава не в повному обсязі виконала свої обов'язки, то нехай хоч зараз вивернеться наружу, але компенсує військовим (і хотабам в т.ч.) небезпеку та негаразди військової служби.

Що означає «вивернеться»? Ви маєте вивернутися, якщо так. Бо як вам вище сказали «у держави нема свої грошей» . Готові їсти куй без солі, щоб успіху 200к платили? Якщо самому страшно. Чи за чий рахунок знайдемо і простимулює бажаючих?

барабашов как раз писал не о налогах.
Если Вы признаете, что денег нет и
Видатки на ЗСУ в 20 та 21 роках були по 4.3 млрд дол щороку.
Видатки на армію РФ були 65-85 млрд дол
, то что можно (и нужно) сделать?

P.s. Вчера, смотрю, весело было. Куча банов. Правда, коротких. Кроме, как обычно, у Успіха. И удалено, как понимаю, многое.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 20:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Посмотрел как депутат кинул три гранаты.
Чиновники не идут воевать. Они дома играют с гранатами на дни рождения. Они носят гранаты по улицам и кидают в людей
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 20:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Ви гадаєте, що вояки безкінечно будуть тільки вмовляти, просити, жалітися, взивати до совісті?
Якщо так не вважаєте, то спрогнозуйте наступну фазу.

Вояки, які бояться подати рапорт начальству, яку наступну фазу? Хунта? Серйо?
Хотаб збирався бити морду. Це й хоть пише, що в змозі "не виконувати злочинні накази".
А от ті що скіглять тут крім скіглення, що спроможні?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 20:08

  beee написав:Посмотрел как депутат кинул три гранаты.
Чиновники не идут воевать. Они дома играют с гранатами на дни рождения. Они носят гранаты по улицам и кидают в людей
не надо обобщать. шизик может быть в любой соц.культурной среде.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 20:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Поки наче ставка, що забезпеченням мобресурсом все ж таки займуться всі разом: всл (тцк), влада та поліція.

І?
Вважаєш, що "підкорять народ"?
Можливо, на який час, буде здаватися, але вільнолюдь вона вільнолюдьна, аж підступно притворна, тут в опитування 99% за, а як на ділі, то тицяють дулі, і то ще це найтолерантніші.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 20:11

  Banderlog написав:
  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:І *арешт майна* (тільки цивілізовано оформлений) і так рано чи пізно буде для усіх. З причини нестачі ресурсів у війні на виживання.
и как арест вашей квартиры поможет фронту? американцы возьмут её в залог под новый кредит? массовый арест гривневых активов бессмысленный, во первых это затратно, во-вторых бесполезно. Проще напечатать любое количество недостающих денег, только кто за них нам что продаст? Даже сталин отбирал у села зерно, а не хаты.
Сталіна не трогайте він керував іншою системою, і керував успішно. там була не власність а прописка. Тепер по суті питання про арешт активів , чому ? Чому на елементщиків не затратно а тут затратно? Що робити з квартирами? ) платити ними армії. Чому обмеження прав людей що не виконують свої обовязки по елементам демократично а тим хто не виконує свій конституційний обовязок не демократично? Потом демократичні цінності як самоціль це смішно. шо значить не дадуть грошей і будете стріляти палками і овсянку їсти? Воно нам надо? Ми такіж як ви. Зараз скажуть шо брехня шо тут безсрібники й герої. Ні є й такі, але їх процент в загальній масі не великий і втрати серед героїв вищі та й вигорають, а нових героїв телемарафон не встигає штампувати. Думаю серед молоді їх більше, тому й треба призивати молодих. А я занадто старий щоб вмерти молодим. :lol:

Це вже чучхє, чи ще воєнний комунізм більшовиків?
Не бачу про "5 колосків".
flyman
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