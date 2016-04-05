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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 20:20
Vadim_ написав:
дивно що так скиглить тут постійно
А що тут дивного? Навіть в тилу є сенс скиглити враховуючи шанс потрапити у військо на довічне.
Добре, що тут скиглить, а не влаштовує "похід справедливості" на Київ
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 20:21
ЛАД написав:
Интересно, а что сработает?
разговор по-мужски. срабатывает всегда.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в П'ят 15 гру, 2023 20:24, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 20:21
Vadim_ написав: ЛАД написав:
..........
P.s. Вчера, смотрю, весело было. Куча банов. Правда, коротких. Кроме, как обычно, у Успіха
. И удалено, как понимаю, многое.
Долярчик не на 0 (не в окопі , з його слів), дивно що так скиглить тут постійно, арта за декілька кілометрів ...
Как-то не уверен, что в нескольких км от 0 уже райская жизнь.
Но я об этом вообще не писал.
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Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
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