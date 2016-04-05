|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 15 гру, 2023 20:20
Vadim_ написав:
дивно що так скиглить тут постійно
А що тут дивного? Навіть в тилу є сенс скиглити враховуючи шанс потрапити у військо на довічне.
Добре, що тут скиглить, а не влаштовує "похід справедливості" на Київ
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 1932
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 336 раз.
- Подякували: 261 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 15 гру, 2023 20:21
ЛАД написав:
Интересно, а что сработает?
разговор по-мужски. срабатывает всегда.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в П'ят 15 гру, 2023 20:24, всього редагувалось 2 разів.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 21205
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2338 раз.
- Подякували: 3317 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 15 гру, 2023 20:21
Vadim_ написав: ЛАД написав:
..........
P.s. Вчера, смотрю, весело было. Куча банов. Правда, коротких. Кроме, как обычно, у Успіха
. И удалено, как понимаю, многое.
Долярчик не на 0 (не в окопі , з його слів), дивно що так скиглить тут постійно, арта за декілька кілометрів ...
Как-то не уверен, что в нескольких км от 0 уже райская жизнь.
Но я об этом вообще не писал.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 26878
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5207 раз.
- Подякували: 4823 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: П'ят 15 гру, 2023 20:42
flyman написав: detroytred написав:
Ви гадаєте, що вояки безкінечно будуть тільки вмовляти, просити, жалітися, взивати до совісті?
Якщо так не вважаєте, то спрогнозуйте наступну фазу.
Вояки, які бояться подати рапорт начальству, яку наступну фазу? Хунта? Серйо?
що спроможні?
Так. Низові вояки мало на що спроможні.
Але при співпадінні інтересів вони цілком спроможні підтримати своїх найвищих начальників.
І до того ж чого одразу хунта-то? Така крайність.
Навіть діюча зараз влада може опертися саме на вояків.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 27332
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 15 гру, 2023 20:48
flyman написав: detroytred написав:
Поки наче ставка, що забезпеченням мобресурсом все ж таки займуться всі разом: всл (тцк), влада та поліція.
І?
Вважаєш, що "підкорять народ"?
Можливо, на який час, буде здаватися, але вільнолюдь вона вільнолюдьна, аж підступно притворна, тут в опитування 99% за, а як на ділі, то тицяють дулі, і то ще це найтолерантніші.
Що значить підкорять народ?
Ні.
Примусять виконувати конституційні обов'язки по обороні країни.
Я сам підкреслював наявність труднощів з реалізацією))
Тому мова йде - саме про спробують.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 27332
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 15 гру, 2023 20:49
detroytred написав:
Навіть діюча зараз влада може опертися саме на вояків.
и что вояки или власть профинансируют сами себя? все такие бэтмэны, пока в бюджете есть деньги.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в П'ят 15 гру, 2023 20:50, всього редагувалось 2 разів.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 21205
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2338 раз.
- Подякували: 3317 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 15 гру, 2023 20:49
detroytred написав: flyman написав: detroytred написав:
Ви гадаєте, що вояки безкінечно будуть тільки вмовляти, просити, жалітися, взивати до совісті?
Якщо так не вважаєте, то спрогнозуйте наступну фазу.
Вояки, які бояться подати рапорт начальству, яку наступну фазу? Хунта? Серйо?
що спроможні?
Так. Низові вояки мало на що спроможні.
Але ж в воєнний час, близько до області бойових дій, люди, в тому числі й начальство, можуть раптом пропасти без вісти, наступити на міну, спіймати кулю...
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 34357
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1425 раз.
- Подякували: 7915 раз.
-
- Профіль
-
4
7
3
Додано: П'ят 15 гру, 2023 20:52
vitaliiangel написав: detroytred написав:
Навіть діюча зараз влада може опертися саме на вояків.
и что вояки или власть профинансируют сами себя?
А як же)) Отдже, коли дійде до такого кроку, то все залишиться, як є -- ринкова економіка, демцінності тощо))
Ви мене тролите?
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 27332
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 15 гру, 2023 20:54
vitaliiangel написав: beee написав:
Посмотрел как депутат кинул три гранаты.
Чиновники не идут воевать. Они дома играют с гранатами на дни рождения. Они носят гранаты по улицам и кидают в людей
не надо обобщать. шизик может быть в любой соц.культурной среде.
Подивився засідання тієї сільради. Наглий розпил бабла. І мужики не зашугані лошарики сидять. І баби не згорьовані що чоловіки на фронті. і повісток чото їм ніхто не несе хоча всі дані у відкритому доступі.
Недоторканість для депутатів ВСІХ рад в дії.
Воно якби то і неправильно мужик зробив. Але б так в кожну сільску раду, і по 10 ф1 в міську та обласну, та 2 ящики в верховну раду і в нас можливо б щось і помінялось.
-
Волинь
-
-
- Повідомлень: 254
- З нами з: 25.02.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 32 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 15 гру, 2023 20:58
detroytred написав: vitaliiangel написав: detroytred написав:
Навіть діюча зараз влада може опертися саме на вояків.
и что вояки или власть профинансируют сами себя? все бэтмэны пока в бюджете есть деньги.
А як же)) Отдже, коли дійде до такого кроку, то все залишиться, як є -- ринкова економіка, демцінності тощо))
Ви мене тролите?
спасибо за идею, как нибудь потролю.
вы постоянно забываете что все хотелки (неважно власти или военных) должны быть подкреплены толстым кошельком. Да именно рыночная экономика.
Волинь написав:
Але б так в кожну сільску раду, і по 10 ф1 в міську та обласну, та 2 ящики в верховну раду і в нас можливо б щось і помінялось.
право силы в итоге приведёт ко 2му сталину
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в П'ят 15 гру, 2023 21:00, всього редагувалось 1 раз.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 21205
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2338 раз.
- Подякували: 3317 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1489
|142385
|
|
|6076
|528954
|
|
|1
|13463
|
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
|