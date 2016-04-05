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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 21:00
Faceless написав:
Але ж в воєнний час, близько до області бойових дій, люди, в тому числі й начальство, можуть раптом пропасти без вісти, наступити на міну, спіймати кулю...
Може не зрозумів думки.
Від цивільних військові?
Отримають плюхи за що? За "все для фронту, все для перемоги. Україна понад усе"? - це раз.
І в можливому протиборстві цивільні-всл я ставлю на всл. Тому що найактивніші цивільні в своєї більшості вже пішли... - це два.
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 21:02
detroytred написав:
І в можливому протиборстві цивільні-всл я ставлю на всл.
до тех пор пока у всл есть еда. Потом все резко поменяеся в пользу тех ,кто может эту еду вырастить. Военные выполняют важную функцию, но не важнее, чем обеспечение общества едой, медициной, образованием, правопорядком. Допустим победили. всл герои. А жрать нечего. Или нет врачей, некому лечить элементарный бронхит. Дальше что? не могут военные себя рассматривать вне общества и тем более ему противостоять.
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vitaliiangel
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 21:06
detroytred написав: Faceless написав:
Але ж в воєнний час, близько до області бойових дій, люди, в тому числі й начальство, можуть раптом пропасти без вісти, наступити на міну, спіймати кулю...
Може не зрозумів думки.
Від цивільних військові?
Отримають плюхи за що? За "все для фронту, все для перемоги. Україна понад усе"? - це раз.
І в можливому протиборстві цивільні-всл я ставлю на всл. Тому що найактивніші цивільні в своєї більшості вже пішли... - це два.
Ні, це я про те, якщо військове керівництво ігнорує рядових військових, гнобить і т п то з ним може щось трапитися...
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 21:08
vitaliiangel написав:
вы постоянно забываете что все хотелки (неважно власти или военных) должны быть подкреплены толстым кошельком. Да именно рыночная экономика.
Це при АТО тощо риночна економіка, демцінності.
При війні на виживання від цього рано чи пізно відмовляться.
Навіть демократка та співачка про демократію Яніна на самому засновнику просувачу демократії 5 каналі, коли комбат Сліп чітко вказував, що демократія зараз заважає, піддакувала...
Питання: якщо товстого гаманця нема, а йде бійка на виживання, тоді що?
Про які правила, ринок, демцінності буде мова?
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 21:12
detroytred написав:
Питання: якщо товстого гаманця нема, а йде бійка на виживання, тоді що?
Про які правила, ринок, демцінності буде мова?
потерять свободы в борьбе за свободы? потерять жизнь в борьбе за право жить? молитвами лоб никогда не разбивали? Воюем до последнего украинца. Убит последний украинец. Победа? Процесс не может быть важнее, чем цель, для достижения которой он создан. Ради сохранения демценностей нас и финансируют, а вы их предлагаете обнулить и обесценить, чтобы превратить войну ради войны.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в П'ят 15 гру, 2023 21:17, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 21:15
Faceless написав:
Ні, це я про те, якщо військове керівництво ігнорує рядових військових, гнобить і т п то з ним може щось трапитися...
Звичайно. Якщо перейде межу. Межа до того ж залежить від обставин та спроможностей самого керівника.
Лідери. Домовлятися з підлеглими.
За таких умов апріорі палку не перегнеш.
Тобто або ти лідер і переконав, домовився.
Або ти слабкіший і не домовився. Тебе просто ігнорують. (Баланс: ти ігнориш підлеглих, вони тебе).
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 21:19
vitaliiangel написав: detroytred написав:
Питання: якщо товстого гаманця нема, а йде бійка на виживання, тоді що?
Про які правила, ринок, демцінності буде мова?
потерять свободы в борьбе за свободы? потерять жизнь в борьбе за право жить? молитвами лоб никогда не разбивали? Воюем до последнего украинца. Убит последний украинец. Победа? Процесс не может быть важнее, чем цель, для достижения которой он создан. Война ради войны.
Подивіться на усі Закони.
Знайдете варіант про хоч якійсь натяк про відмову від боротьби?
Я помиляюсь, якщо зроблю припущення: а не фінансували партнери когось без демцінностей?
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 21:22
detroytred написав:
про відмову від боротьби?
я не предлагал отказа от борьбы, по моему я чётко написал, если это борьба за свободу и демократию, то их обеценивать ради победы неуместно.
detroytred написав:
а не фінансували партнери когось без демцінностей?
детский сад. Если вове дали конфетку, теперь всем должны дать конфетку. Кому нужна Украина без демценностей, путену?
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в П'ят 15 гру, 2023 21:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 21:23
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 21:24
vitaliiangel написав: detroytred написав:
про відмову від боротьби?
я не предлагал отказа от борьбы, по моему я чётко написал, если это борьба за свободу и демократию, то их обеценивать ради победы неуместно.
Мова була про обесцінення, чи про тимчасову відмову заради виживання?
Ще раз: рано чи пізно бротьба вийде саме за фактичне виживання.
Це при АТО була за свободи і демцінності.
Востаннє редагувалось detroytred
в П'ят 15 гру, 2023 21:27, всього редагувалось 1 раз.
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