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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 21:26
detroytred написав: vitaliiangel написав: detroytred написав:
про відмову від боротьби?
я не предлагал отказа от борьбы, по моему я чётко написал, если это борьба за свободу и демократию, то их обеценивать ради победы неуместно.
Мова була про обесцінення, чи про тимчасову відмову заради виживання?
я дал вам пищу для размышления. "тимчасова відмова" от общечеловеческих ценностей уже была в 1917 в итоге получили военный коммунизм, раскулачивание, сталина, голодомор, репрессии.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в П'ят 15 гру, 2023 21:55, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 21:30
vitaliiangel написав:
я дал вам пищу для размышления.
Харч)) для роздумів лише один -- розвиток подій.
Поки вони розвиваються у напрямку боротьби за виживання.
А ще влітку були про звільнення територій (тобто за свободи, демцінності).
Так а хто питає-то когось при боротьбі за виживання?!
Хто сильніший-кмітливіший, туди і вирулить.
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 21:34
detroytred написав:
Поки вони розвиваються у напрямку боротьби за виживання.
Вчера вы писали что хотаб элита и в окоп его нельзя. Это тоже борьба за выживание? у вас на каждую ситуацию разная точка зрения?
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 21:35
detroytred написав: flyman написав: detroytred написав:
Ви гадаєте, що вояки безкінечно будуть тільки вмовляти, просити, жалітися, взивати до совісті?
Якщо так не вважаєте, то спрогнозуйте наступну фазу.
Вояки, які бояться подати рапорт начальству, яку наступну фазу? Хунта? Серйо?
що спроможні?
Так. Низові вояки мало на що спроможні.
Але при співпадінні інтересів вони цілком спроможні підтримати своїх найвищих начальників.
І до того ж чого одразу хунта-то? Така крайність.
Навіть діюча зараз влада може опертися саме на вояків.
якраз при "співпадіння інтересів" лейтенанти/полковників/генералів" то і буде хунта
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 21:37
detroytred написав: flyman написав: detroytred написав:
Поки наче ставка, що забезпеченням мобресурсом все ж таки займуться всі разом: всл (тцк), влада та поліція.
І?
Вважаєш, що "підкорять народ"?
Можливо, на який час, буде здаватися, але вільнолюдь вона вільнолюдьна, аж підступно притворна, тут в опитування 99% за, а як на ділі, то тицяють дулі, і то ще це найтолерантніші.
Що значить підкорять народ?
Ні.
Примусять виконувати конституційні обов'язки по обороні країни.
Я сам підкреслював наявність труднощів з реалізацією))
Тому мова йде - саме про спробують.
крім конституційних обов"язків громадян з оборони там є інші конституційні обов"язки держави щодо громадян, так що не треба прикриватися що пересічений винний державі як земля колгоспу
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 21:38
vitaliiangel написав: detroytred написав:
Поки вони розвиваються у напрямку боротьби за виживання.
Вчера вы писали что хотаб элита и в окоп его нельзя. Это тоже борьба за выживание?
Про ніззя я не писав.
Я писав, що за правилами не можна, недоцільно. Поки.
А про те, що може дійти черга, що Кривонос буде строчити з кулемета --- само собою.
Але почнуть-то з самого необхідного ресурсу --- рядових, серж....
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 21:38
detroytred написав:
Так а хто питає-то когось при боротьбі за виживання?!
Хто сильніший-кмітливіший, туди і вирулить.
военком борисов сильнее и смекалистее вас, и куда он вырулил? борьба за выживание, говорите. лицемерие.
detroytred написав:
Я писав, що за правилами не можна,
вот именно за писанными правилами нет никакой борьбы за выживание. Больше похоже на борьбу элиты со своим народом. Вчера один зарядил что военные - 1й сорт. Другой сегодня зарядил что в конфискованные квартиры надо селить военных. Вот такая борьба за выживание с миской в руках в очереди на кухню.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в П'ят 15 гру, 2023 21:44, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 21:39
flyman написав:
крім конституційних обов"язків громадян з оборони там є інші конституційні обов"язки держави щодо громадян, так що не треба прикриватися що пересічений винний державі як земля колгоспу
І хто встановлює черговість?
Хто банкує?
Держава чи громадянин))
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 21:41
detroytred написав: vitaliiangel написав:
вы постоянно забываете что все хотелки (неважно власти или военных) должны быть подкреплены толстым кошельком. Да именно рыночная экономика.
Це при АТО тощо риночна економіка, демцінності.
При війні на виживання від цього рано чи пізно відмовляться.
Навіть демократка та співачка про демократію Яніна на самому засновнику просувачу демократії 5 каналі, коли комбат Сліп чітко вказував, що демократія зараз заважає, піддакувала...
Питання: якщо товстого гаманця нема, а йде бійка на виживання, тоді що?
Про які правила, ринок, демцінності буде мова?
Яніна піддакувала, це аргумент переконливий на 146%, далі дискусувати нема про що, жирна крапка
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 21:41
vitaliiangel написав: detroytred написав:
Так а хто питає-то когось при боротьбі за виживання?!
Хто сильніший-кмітливіший, туди і вирулить.
военком борисов сильнее и смекалистее вас, и куда он вырулил? борьба за выживание, говорите. лицемерие.
Ми не про особисте виживання вели мову.
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