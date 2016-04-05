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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 21:43
flyman написав:
Яніна піддакувала, це аргумент переконливий на 146%, далі дискусувати нема про що, жирна крапка
Ключеве слово впустили -- навіть.
Навіть отака демократка шанувач демцінностей вимушена була погодитися.
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 21:45
flyman написав: detroytred написав: flyman написав:
[quote="5660584:detroytred"
гадаєте, що вояки безкінечно будуть тільки вмовляти, просити, жалітися, взивати до совісті?
Якщо так не вважаєте, то спрогнозуйте наступну фазу.[/quote
Вояки, які бояться подати рапорт начальству, яку наступну фазу? Хунта? Серйо?
що спроможні?[/quote
Так. Низові вояки мало на що спроможні.
Але при співпадінні інтересів вони цілком спроможні підтримати своїх найвищих начальників.
І до того ж чого одразу хунта-то? Така крайність.
Навіть діюча зараз влада може опертися саме на вояків.
якраз при "співпадіння інтересів" лейтенанти/полковників/генералів" то і буде хунта
_________________
А я це хоч трішечки, хоч на йоту заперечував?
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detroytred
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 21:46
detroytred написав:
Ми не про особисте виживання вели мову.
класс. если все умрут, за чьё выживание мы тогда боролись? В борьбе за лес вырубили все деревья.
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vitaliiangel
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 21:49
vitaliiangel написав: detroytred написав:
Ми не про особисте виживання вели мову.
класс. если все умрут, за чьё выживание мы тогда боролись?
Класс.
Апріорі всі не помруть. Боротьба скінчиться набагато раніше.
Коли буде знищена визначальна для підтримання боротьби кількість.
Як за чье?))
За виживання держави Україна та пов'язаних життями з нею людей; можливим майбутнім знищенням життів ворогом.
На фронті вояки зараз ще і за свої життя боряться. Їм потрібні для цього ще ресурси.
Востаннє редагувалось detroytred
в П'ят 15 гру, 2023 21:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 21:52
detroytred написав:
Апріорі всі не помруть. Боротьба скінчиться набагато раніше.
Коли буде знищена визначальна для підтримання боротьби кількість.
скажите борисов "визначальний для підтримання боротьби" или нет? а сколько таких как он? может кадровым военным надо перестать прикрываться должностями, орденами и погонами? предлагаю на этом закончить. спасибо за вдумчивые ответы.
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 21:55
vitaliiangel написав: detroytred написав:
Апріорі всі не помруть. Боротьба скінчиться набагато раніше.
Коли буде знищена визначальна для підтримання боротьби кількість.
скажите борисов "визначальний для підтримання боротьби" или нет? а сколько таких как он? может военным надо перестать прикрываться орденами и погонами? предлагаю на этом закончить. спасибо за вдумчивые ответы.
Ні. Не визначальний.
Визначального апріорі не будуть усувати від боротьби або допомозі боротьби.
Борисова ж відсторонили. Він не те що не визначальний, він зайвим виявився; навіть більше - шкідником.
Без проблем. Це добре, коли різні точки зору можна спокійно обговорювати.
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 21:58
detroytred написав:
Борисова ж відсторонили.
Теперь вы меня троллите. Борисов что единственный кадровый военный, который "выживает" прикрываясь должностью и погонами? или вам надо всех тыловых бобров перечислить. Когда тыловых бобров не останется, пойдём и мы с мухой. С пониманием что все равны и 100% точно воюем не за миллионы какого-то военкома.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в П'ят 15 гру, 2023 22:01, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 22:00
vitaliiangel написав: detroytred написав:
Борисова ж відсторонили.
Теперь вы меня троллите. Борисов что единственный кадровый военный, который выживает прикрываясь должностью и погонами? или вам надо всех тыловых бобров перечислить.
Ми по-різному вважаємо термін "виживання".
Ви й досі ведете мову про особисте виживання.
Треба закінчувати.
І... розкіш - правий неправий, законно незаконно, скоро може закінчитися. Про такий етап і мова була.
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 22:03
detroytred написав:
Ми по-різному вважаємо термін "виживання".
Ви й досі ведете мову про особисте виживання.
именно. меня интересует выживание каждого, а вас какой-то определенной группы лиц, которые элита и надо держать подальше от окопа.
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 22:03
detroytred написав: Faceless написав:
Ні, це я про те, якщо військове керівництво ігнорує рядових військових, гнобить і т п то з ним може щось трапитися...
Звичайно. Якщо перейде межу. Межа до того ж залежить від обставин та спроможностей самого керівника.
Лідери. Домовлятися з підлеглими.
За таких умов апріорі палку не перегнеш.
Тобто або ти лідер і переконав, домовився.
Або ти слабкіший і не домовився. Тебе просто ігнорують. (Баланс: ти ігнориш підлеглих, вони тебе).
Бачив одне інтерв'ю, то якраз з лідерами велика біда, їх дуже не вистачає
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