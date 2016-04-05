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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 21:34
detroytred написав:
Поки вони розвиваються у напрямку боротьби за виживання.
Вчера вы писали что хотаб элита и в окоп его нельзя. Это тоже борьба за выживание? у вас на каждую ситуацию разная точка зрения?
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 21:37
detroytred написав: flyman написав: detroytred написав:
Поки наче ставка, що забезпеченням мобресурсом все ж таки займуться всі разом: всл (тцк), влада та поліція.
І?
Вважаєш, що "підкорять народ"?
Можливо, на який час, буде здаватися, але вільнолюдь вона вільнолюдьна, аж підступно притворна, тут в опитування 99% за, а як на ділі, то тицяють дулі, і то ще це найтолерантніші.
Що значить підкорять народ?
Ні.
Примусять виконувати конституційні обов'язки по обороні країни.
Я сам підкреслював наявність труднощів з реалізацією))
Тому мова йде - саме про спробують.
крім конституційних обов"язків громадян з оборони там є інші конституційні обов"язки держави щодо громадян, так що не треба прикриватися що пересічений винний державі як земля колгоспу
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 21:38
vitaliiangel написав: detroytred написав:
Поки вони розвиваються у напрямку боротьби за виживання.
Вчера вы писали что хотаб элита и в окоп его нельзя. Это тоже борьба за выживание?
Про ніззя я не писав.
Я писав, що за правилами не можна, недоцільно. Поки.
А про те, що може дійти черга, що Кривонос буде строчити з кулемета --- само собою.
Але почнуть-то з самого необхідного ресурсу --- рядових, серж....
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 21:38
detroytred написав:
Так а хто питає-то когось при боротьбі за виживання?!
Хто сильніший-кмітливіший, туди і вирулить.
военком борисов сильнее и смекалистее вас, и куда он вырулил? борьба за выживание, говорите. лицемерие.
detroytred написав:
Я писав, що за правилами не можна,
вот именно за писанными правилами нет никакой борьбы за выживание. Больше похоже на борьбу элиты со своим народом. Вчера один зарядил что военные - 1й сорт. Другой сегодня зарядил что в конфискованные квартиры надо селить военных. Вот такая борьба за выживание с миской в руках в очереди на кухню.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в П'ят 15 гру, 2023 21:44, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 21:41
vitaliiangel написав: detroytred написав:
Так а хто питає-то когось при боротьбі за виживання?!
Хто сильніший-кмітливіший, туди і вирулить.
военком борисов сильнее и смекалистее вас, и куда он вырулил? борьба за выживание, говорите. лицемерие.
Ми не про особисте виживання вели мову.
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 21:43
flyman написав:
Яніна піддакувала, це аргумент переконливий на 146%, далі дискусувати нема про що, жирна крапка
Ключеве слово впустили -- навіть.
Навіть отака демократка шанувач демцінностей вимушена була погодитися.
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 21:45
flyman написав: detroytred написав: flyman написав:
[quote="5660584:detroytred"
гадаєте, що вояки безкінечно будуть тільки вмовляти, просити, жалітися, взивати до совісті?
Якщо так не вважаєте, то спрогнозуйте наступну фазу.[/quote
Вояки, які бояться подати рапорт начальству, яку наступну фазу? Хунта? Серйо?
що спроможні?[/quote
Так. Низові вояки мало на що спроможні.
Але при співпадінні інтересів вони цілком спроможні підтримати своїх найвищих начальників.
І до того ж чого одразу хунта-то? Така крайність.
Навіть діюча зараз влада може опертися саме на вояків.
якраз при "співпадіння інтересів" лейтенанти/полковників/генералів" то і буде хунта
_________________
А я це хоч трішечки, хоч на йоту заперечував?
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 21:49
vitaliiangel написав: detroytred написав:
Ми не про особисте виживання вели мову.
класс. если все умрут, за чьё выживание мы тогда боролись?
Класс.
Апріорі всі не помруть. Боротьба скінчиться набагато раніше.
Коли буде знищена визначальна для підтримання боротьби кількість.
Як за чье?))
За виживання держави Україна та пов'язаних життями з нею людей; можливим майбутнім знищенням життів ворогом.
На фронті вояки зараз ще і за свої життя боряться. Їм потрібні для цього ще ресурси.
Востаннє редагувалось detroytred
в П'ят 15 гру, 2023 21:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 21:52
detroytred написав:
Апріорі всі не помруть. Боротьба скінчиться набагато раніше.
Коли буде знищена визначальна для підтримання боротьби кількість.
скажите борисов "визначальний для підтримання боротьби" или нет? а сколько таких как он? может кадровым военным надо перестать прикрываться должностями, орденами и погонами? предлагаю на этом закончить. спасибо за вдумчивые ответы.
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 21:55
vitaliiangel написав: detroytred написав:
Апріорі всі не помруть. Боротьба скінчиться набагато раніше.
Коли буде знищена визначальна для підтримання боротьби кількість.
скажите борисов "визначальний для підтримання боротьби" или нет? а сколько таких как он? может военным надо перестать прикрываться орденами и погонами? предлагаю на этом закончить. спасибо за вдумчивые ответы.
Ні. Не визначальний.
Визначального апріорі не будуть усувати від боротьби або допомозі боротьби.
Борисова ж відсторонили. Він не те що не визначальний, він зайвим виявився; навіть більше - шкідником.
Без проблем. Це добре, коли різні точки зору можна спокійно обговорювати.
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