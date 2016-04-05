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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 58865887588858895890>
Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 21:58

  detroytred написав:Борисова ж відсторонили.
Теперь вы меня троллите. Борисов что единственный кадровый военный, который "выживает" прикрываясь должностью и погонами? или вам надо всех тыловых бобров перечислить. Когда тыловых бобров не останется, пойдём и мы с мухой. С пониманием что все равны и 100% точно воюем не за миллионы какого-то военкома.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 15 гру, 2023 22:01, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 22:00

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Борисова ж відсторонили.
Теперь вы меня троллите. Борисов что единственный кадровый военный, который выживает прикрываясь должностью и погонами? или вам надо всех тыловых бобров перечислить.

Ми по-різному вважаємо термін "виживання".
Ви й досі ведете мову про особисте виживання.

Треба закінчувати.

І... розкіш - правий неправий, законно незаконно, скоро може закінчитися. Про такий етап і мова була.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 22:03

  detroytred написав:Ми по-різному вважаємо термін "виживання".
Ви й досі ведете мову про особисте виживання.
именно. меня интересует выживание каждого, а вас какой-то определенной группы лиц, которые элита и надо держать подальше от окопа.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 22:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

detroytred написав:
  Faceless написав:Ні, це я про те, якщо військове керівництво ігнорує рядових військових, гнобить і т п то з ним може щось трапитися...

Звичайно. Якщо перейде межу. Межа до того ж залежить від обставин та спроможностей самого керівника.

Лідери. Домовлятися з підлеглими.
За таких умов апріорі палку не перегнеш.
Тобто або ти лідер і переконав, домовився.
Або ти слабкіший і не домовився. Тебе просто ігнорують. (Баланс: ти ігнориш підлеглих, вони тебе).
Бачив одне інтерв'ю, то якраз з лідерами велика біда, їх дуже не вистачає
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 22:04

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Ми по-різному вважаємо термін "виживання".
Ви й досі ведете мову про особисте виживання.
именно. меня интересует выживание каждого, а вас какой-то определенной группы лиц, которые элита и надо держать подальше от окопа.

Мене цікавить розвиток подій.

Незалежно від мого ставлення до нього і своїх хатєлок.

Я запитав Вас, як Ви бачите розвиток подій за таких умов?
Не чого Ви бажаєте або проти чого, або як повинно бути, а як будуть розвиватися далі події?
Ваші припущення.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 15 гру, 2023 22:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 22:17

  detroytred написав:
  flyman написав:крім конституційних обов"язків громадян з оборони там є інші конституційні обов"язки держави щодо громадян, так що не треба прикриватися що пересічений винний державі як земля колгоспу

І хто встановлює черговість?
Хто банкує?
Держава чи громадянин))

коли як, Констуція це суспільний договір,
похєрений договір - продовження сам придумай (напр. як договір оренди, підказка: народ лендлор, держава тенант, не перепутай).
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 22:20

  detroytred написав:Я запитав Вас, як Ви бачите розвиток подій за таких умов?
я не вижу сейчас позитивного сценария. Тиражировать зраду и транслировать чужие идеи не хочу. Очевидно что обе крайности (прекратить борьбу и борьба до последнего украинца) - одинаковое зло, с точки зрения результата. Как в этой ситуации сохранить максимум жизней мне не хватает знаний.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 15 гру, 2023 22:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 22:22

  detroytred написав:
  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Ми по-різному вважаємо термін "виживання".
Ви й досі ведете мову про особисте виживання.
именно. меня интересует выживание каждого, а вас какой-то определенной группы лиц, которые элита и надо держать подальше от окопа.

Мене цікавить розвиток подій.

Незалежно від мого ставлення до нього і своїх хатєлок.

Я запитав Вас, як Ви бачите розвиток подій за таких умов?
Не чого Ви бажаєте або проти чого, або як повинно бути, а як будуть розвиватися далі події?
Ваші припущення.

Дивне питання. Віталієн відповідав про допомогу партнерів і захист принципів демократії.
Іншими словами: хто дівчину вечеряє, той її і танцює.
Чи дівчина в змозі оплатити чек з ресторану власними заощадженнями (кредиткою)?
Кулєба: "якщо треба то і зтанцює"?
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 15 гру, 2023 22:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 22:27

  flyman написав:коли як, Констуція це суспільний договір,
похєрений договір - продовження сам придумай (напр. як договір оренди, підказка: народ лендлор, держава тенант, не перепутай).

Отож. Коли як.

За нормальних умов -- згідно договору.
При форс-мажорах -- хто сильніший, той і диктує.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 22:30

  detroytred написав:
  flyman написав:коли як, Констуція це суспільний договір,
похєрений договір - продовження сам придумай (напр. як договір оренди, підказка: народ лендлор, держава тенант, не перепутай).

Отож. Коли як.

За нормальних умов -- згідно договору.
При форс-мажорах -- хто сильніший, той і диктує.

Що диктує?
Надбудова сильніша за фундамент?

Ладно. Складніше питанння:
Лебідь, рак і щука? (влада, цивільні, воєнні)
Віз де?
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 15 гру, 2023 22:31, всього редагувалось 1 раз.
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