

"Ми – у точці катастрофи": комбат про обов'язок воювати кожного чоловіка





Дата публікації

23:15, 13.12.23





Комбат Михайло Крижанівський жорстко висловився про необхідність воювати "кожному чоловіку нашої країни".





Україна перебуває у точці катастрофи – тому українці повинні "прокинутися і зрозуміти, що воювати зараз є обов’язком кожного чоловіка.



Таку думку висловив командир 4-го батальйону оперативного призначення бригади "Рубіж", підполковник Михайло Крижанівський в інтерв'ю Radio NV.



"Ми перебуваємо у катастрофі, у точці катастрофи, мабуть, якщо правильно сказати. І поки наше суспільство повністю не стане свідомим і не подивиться на реальний стан справ, що війна сама по собі є катастрофою", – сказав Крижанівський.



На його думку, надалі ситуація може лише погіршуватися. Крижанівський додав, що помилково вважати, що "хтось має якесь право або хтось був не створений для цієї війни".



Він наголосив, що наразі більшість Сил оборони України – не професійні військові. Відсотків 70 – це люди цивільних професій: лікарі, архітектори, водії, тощо .



"Це обов’язок кожного чоловіка нашої країни. І якщо ми не будемо поповнюватися живою силою, безпосередньо піхотою, то нічого доброго в перспективі нас чекати не може", – вважає військовослужбовець.



"Як би нам не хотілося вірити, що війна закінчиться через два-три тижні, цього не буде однозначно. Противник у людському ресурсі переважає нас у три-чотири рази, порівняно з демографічними даними РФ і нашими, якщо їх там 100 з гаком мільйонів, то нас – 30 з гаком. Відповідно, людського ресурсу в них дуже багато", – підсумував командир батальйону з бригади "Рубіж".

