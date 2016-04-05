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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 22:30
detroytred написав:
Питання: якщо товстого гаманця нема, а йде бійка на виживання, тоді що?
Про які правила, ринок, демцінності буде мова?
Спроба все звести до товщини гаманця - це просто відрижка совка, де чим багатший - тим більше краде....
Є речі, які вирішуються ефективністю а не сумою....
Саме тому , в ефективних -гаманці товсті, а не навпаки
Не будучи в армії не маю права давати порад...але можу висловити своє ІМХО
1 Станом на сьогодні КІЛЬКІСТЬ військових - завелика, а ефективність використання - мізерна
2 Найгірше для людини - це різкі зміни , тому військове керівництво ..
а - робить правильно що поголовно не відпускає у відпустку
б - робить не правильно , що виводить з нуля ( де хоч платять за ризик) в другу лінію де умови не кращі ніж на нулі, але оплата в три рази менша
3 Найкраще це з нуля , виводити в щось типу піонерського табору де
а - сухий закон ( не жорстко сухий, якась літра пива чи пів літри вина - може бути)
б - є розпорядок дня в якому передбачені як відновлювальні процедури(сауни/басейни/фітнес зали/психологічні сеанси) так і навчальні для покращення ефективності ведення бойових дій
в - є можливість дружинам/дітям відвідати батька , а в тих в кого немає дружин зняти фізіологічне напруження по прикладу німців які у Другу Світову возили за стройовими частинами борделі
При такому розпорядку , угруповування яке 2 тижні на нулі, 2 тижні в піонертаборі і два тижні на другій лінії в бойовій готовності - може служити роками.
Відпускати безконтрольно додому можна тільки без грошей ( щоб не зловили білочку) і то не всіх.
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 22:31
"Ми – у точці катастрофи": комбат про обов'язок воювати кожного чоловіка
Дата публікації
23:15, 13.12.23
Комбат Михайло Крижанівський жорстко висловився про необхідність воювати "кожному чоловіку нашої країни".
Україна перебуває у точці катастрофи – тому українці повинні "прокинутися і зрозуміти, що воювати зараз є обов’язком кожного чоловіка.
Таку думку висловив командир 4-го батальйону оперативного призначення бригади "Рубіж", підполковник Михайло Крижанівський в інтерв'ю Radio NV.
"Ми перебуваємо у катастрофі, у точці катастрофи, мабуть, якщо правильно сказати. І поки наше суспільство повністю не стане свідомим і не подивиться на реальний стан справ, що війна сама по собі є катастрофою", – сказав Крижанівський.
На його думку, надалі ситуація може лише погіршуватися. Крижанівський додав, що помилково вважати, що "хтось має якесь право або хтось був не створений для цієї війни".
Він наголосив, що наразі більшість Сил оборони України – не професійні військові. Відсотків 70 – це люди цивільних професій: лікарі, архітектори, водії, тощо.
"Це обов’язок кожного чоловіка нашої країни. І якщо ми не будемо поповнюватися живою силою, безпосередньо піхотою, то нічого доброго в перспективі нас чекати не може", – вважає військовослужбовець.
"Як би нам не хотілося вірити, що війна закінчиться через два-три тижні, цього не буде однозначно. Противник у людському ресурсі переважає нас у три-чотири рази, порівняно з демографічними даними РФ і нашими, якщо їх там 100 з гаком мільйонів, то нас – 30 з гаком. Відповідно, людського ресурсу в них дуже багато", – підсумував командир батальйону з бригади "Рубіж".
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 22:34
Bobua написав:
"Ми – у точці катастрофи": комбат про обов'язок воювати кожного чоловіка
Дата публікації
23:15, 13.12.23
Комбат Михайло Крижанівський жорстко висловився про необхідність воювати "кожному чоловіку нашої країни".
Україна перебуває у точці катастрофи – тому українці повинні "прокинутися і зрозуміти, що воювати зараз є обов’язком кожного чоловіка.
Таку думку висловив командир 4-го батальйону оперативного призначення бригади "Рубіж", підполковник Михайло Крижанівський в інтерв'ю Radio NV.
"Ми перебуваємо у катастрофі, у точці катастрофи, мабуть, якщо правильно сказати. І поки наше суспільство повністю не стане свідомим і не подивиться на реальний стан справ, що війна сама по собі є катастрофою", – сказав Крижанівський.
На його думку, надалі ситуація може лише погіршуватися. Крижанівський додав, що помилково вважати, що "хтось має якесь право або хтось був не створений для цієї війни".
Він наголосив, що наразі більшість Сил оборони України – не професійні військові. Відсотків 70 – це люди цивільних професій: лікарі, архітектори, водії, тощо.
"Це обов’язок кожного чоловіка нашої країни. І якщо ми не будемо поповнюватися живою силою, безпосередньо піхотою, то нічого доброго в перспективі нас чекати не може", – вважає військовослужбовець.
"Як би нам не хотілося вірити, що війна закінчиться через два-три тижні, цього не буде однозначно. Противник у людському ресурсі переважає нас у три-чотири рази, порівняно з демографічними даними РФ і нашими, якщо їх там 100 з гаком мільйонів, то нас – 30 з гаком. Відповідно, людського ресурсу в них дуже багато", – підсумував командир батальйону з бригади "Рубіж".
покажи менеджера, який не скаже: "хочу більше ресурсів і менше відповідальності",
а воєнні: вони вищий сорт, а гражданські нижчий
не хочете помагати: ось вам три гранати
цивільні мають захищати воєнних, бо це еліта, а цивільні ресурс
Востаннє редагувалось flyman
в П'ят 15 гру, 2023 22:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 22:38
Bobua
. Противник у людському ресурсі переважає нас у три-чотири рази, порівняно з демографічними даними РФ і нашими, якщо їх там 100 з гаком мільйонів, то нас – 30 з гаком.
но если мы призовём все 30 млн легко победим их 100
І якщо ми не будемо поповнюватися живою силою, безпосередньо піхотою, то нічого доброго в перспективі нас чекати не може",
а если будем, победим, или таки война ради войны?
один я вижу противоречие? автор сначала верно оценивает угрозу, но затем (манипуляционно) преувеличивает наши возможности ей противостоять. И исходя из преувеличенных возможностей делает неправильный вывод. После катастрофы такие обычно говорят "ну хотя бы попытались". Вот только убитых не вернуть.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в П'ят 15 гру, 2023 22:43, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 22:39
vitaliiangel написав: detroytred написав:
Я запитав Вас, як Ви бачите розвиток подій за таких умов?
я не вижу сейчас позитивного сценария.
Так про це і мова.
При можливому розвитку подій в негативному напрямку чомусь)) завжди і всюди закручуюють гайки.
Невже ми станемо першопрохідцями і не будемо, залишимося так,як є?
Колега stm запевняла, що все стабільно і так буде далі.
Але бачу, що Успіх чомусь з нею не згоден. Про проблеми з єдністю ПАП наголошує. Про професіоналізм хто тільки не голосить.
Тому, на мій погляд, є підстави самому зробити припущення, які дії можуть бути зроблені в подальшому владою.
Та послухати припущення інших.
Отже ж якісь нові рішення, дії-то будуть?
Якось десь владі ресурси для боротьби треба брати? Щоб втримувати або виправляти ситуацію.
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 22:40
detroytred написав:
При можливому розвитку подій в негативному напрямку чомусь)) завжди і всюди закручуюють гайки.
софістика
для порівняння:
"якщо йде дощ всі вдягають калоші"
"якщо літо, то всі ходять в шортах"
"якщо мрячна погода, то всі сидять дома і бухають"
які дії можуть бути зроблені в подальшому владою.
Відміна ВС далі за 50 км від ЛБЗ, проведення виборів одних і потім других
Востаннє редагувалось flyman
в П'ят 15 гру, 2023 22:44, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 22:42
Bobua написав:
"Ми – у точці катастрофи": комбат про обов'язок воювати кожного чоловіка
ж".
Да всі ці заклики, пояснення...
Їх час давно минув.
Цікаво: що ж будуть робити для примусу або стимулювання?
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 22:45
flyman написав: detroytred написав:
При можливому розвитку подій в негативному напрямку чомусь)) завжди і всюди закручуюють гайки.
софістика
для порівняння:
"якщо йде дощ всі вдягають калоші"
"якщо літо, то всі ходять в шортах"
"якщо мрячна погода, то всі сидять дома і бухають"
Ага))
Тільки,якщо так все очевидно, то розтлумач -- як саме будуть закручувати гайки.
Які калоші-то вдягнуть? І чи калоші, а не босяка прийдеться?
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 22:45
detroytred написав:
Цікаво: що ж будуть робити для примусу або стимулювання?
что может сделать водитель грузовика, который катится с горки без тормозов?
а) угробить как можно больше людей
б) угробить как можно меньше людей
flyman написав:
покажи менеджера, який не скаже: "хочу більше ресурсів і менше відповідальності",
у нас на комбинате таких "мудрых менеджеров" (которые просили миллион денег/людей) с фразой "а ты тут тогда зачем?" увольняли прямо на планёрке.
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 22:58
flyman написав:
Що диктує?
Надбудова сильніша за фундамент?
Ладно. Складніше питанння:
Лебідь, рак і щука? (влада, цивільні, воєнні)
Віз де?
Якби надбудова не була сильніше за фундамент, то ... були б референдуми. По ключовим питанням.
До чого тут віз і як воно повинно бути. Цікавить, як буде.
Бо то у басні троє пристьогнуті до возу, а у реалі впливають друг на друга.
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