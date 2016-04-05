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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 23:12
budivelnik написав: detroytred написав:
Питання: якщо товстого гаманця нема, а йде бійка на виживання, тоді що?
Про які правила, ринок, демцінності буде мова?
Спроба все звести до товщини гаманця - це просто відрижка совка, де чим багатший - тим більше краде....
Є речі
Є речі, які щоб зрозуміти, треба хоча б навчитися читати текст. Замість рефлексій стосовно свого бохатства -- дійсно відрижки совка, де деяким бохатим совкам все здавалося, як зазіхання на нього чистих пролетаріев.
Бо в тексті мова не про богатство і тим паче про його отримання, а про нестачу ресурсів.
*Якщо ресурсів нема, а йде бійка на виживання, тоді що?*
Востаннє редагувалось detroytred
в П'ят 15 гру, 2023 23:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 23:14
vitaliiangel написав: detroytred написав:
Цікаво: що ж будуть робити для примусу або стимулювання?
что может сделать водитель грузовика, который катится с горки без тормозов?
а) угробить как можно больше людей
б) угробить как можно меньше людей
flyman написав:
покажи менеджера, який не скаже: "хочу більше ресурсів і менше відповідальності",
у нас на комбинате таких "мудрых менеджеров" (которые просили миллион денег/людей) с фразой "а ты тут тогда зачем?" увольняли прямо на планёрке.
в) вистрибнути з машини з словами: "На все воля Божа"
маю підозру, що то була частна лавочка, а не корпо чи бюджетна організація із освоєння бюджетних сісьок
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 23:17
detroytred написав:
*Якщо ресурсів нема, а йде бійка на виживання, тоді що?*
прикинутися вєтошшю (дохлим опосумом) і не відсвічувати, мімікрія і ще мільони способів... вивчайте живу природу
Востаннє редагувалось flyman
в П'ят 15 гру, 2023 23:22, всього редагувалось 5 разів.
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 23:17
detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав:
Питання: якщо товстого гаманця нема, а йде бійка на виживання, тоді що?
Про які правила, ринок, демцінності буде мова?
Спроба все звести до товщини гаманця - це просто відрижка совка, де чим багатший - тим більше краде....
Є речі, які вирішуються ефективністю а не сумою....
Саме тому , в ефективних -гаманці товсті, а не навпаки
Не будучи в армії не маю права давати порад...але можу висловити своє ІМХО
1 Станом на сьогодні КІЛЬКІСТЬ військових - завелика, а ефективність використання - мізерна
2 Найгірше для людини - це різкі зміни , тому військове керівництво ..
а - робить правильно що поголовно не відпускає у відпустку
б - робить не правильно , що виводить з нуля ( де хоч платять за ризик) в другу лінію де умови не кращі ніж на нулі, але оплата в три рази менша
3 Найкраще це з нуля , виводити в щось типу піонерського табору де
а - сухий закон ( не жорстко сухий, якась літра пива чи пів літри вина - може бути)
б - є розпорядок дня в якому передбачені як відновлювальні процедури(сауни/басейни/фітнес зали/психологічні сеанси) так і навчальні для покращення ефективності ведення бойових дій
в - є можливість дружинам/дітям відвідати батька , а в тих в кого немає дружин зняти фізіологічне напруження по прикладу німців які у Другу Світову возили за стройовими частинами борделі
При такому розпорядку , угруповування яке 2 тижні на нулі, 2 тижні в піонертаборі і два тижні на другій лінії в бойовій готовності - може служити роками.
Відпускати безконтрольно додому можна тільки без грошей ( щоб не зловили білочку) і то не всіх.
Є речі, які щоб зрозуміти, треба хоча б навчитися читати текст. Замість рефлексій стосовно свого бохатства -- дійсно відрижки совка.
Бо в тексті мова не про богатство і тим паче про його отримання, а про нестачу ресурсів.
*Якщо ресурсів нема, а йде бійка на виживання, тоді що?*
Ти можеш знайти в моїй цитаті хоч якусь згадку про мене чи мої статки?
Не можеш - то йди і вчись розуміти прочитане.
ПС
Для інших
Наш дейтрой нарцис
Все що він читає - він вважає це обговоренням його проколів...
Постійно огризаючись пробує довести його потрібність в минулому і розумність сьогодні.
І ніяк не може зрозуміти
Система яка ЙОГО виховала-через неефективність - розвалилась.
Як наслідок до нього не дійде
Неефективна ситема виховує 95% неефективних виконавців і всього 5% бунтарів...
Але при цьому - 95% неефективних виконавців не можуть протистояти 5% бунтарів, по тій простій причині що нікчеми створюють нікчемні речі
Востаннє редагувалось budivelnik
в П'ят 15 гру, 2023 23:21, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 23:18
Прямо зараз РЕЙД ТЦК в елітному ресторані Веранда на Дніпрі.
м. Київ
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 23:24
vitaliiangel написав:
у нас на комбинате таких "мудрых менеджеров" (которые просили миллион денег/людей) с фразой "а ты тут тогда зачем?" увольняли прямо на планёрке.
А тих хто лишився - після того як "Про.. всі полімери".
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 23:24
Будівельник
Вкажи ще на хоч одного форумчанина, який так, як ти, часто підкріплював думки своїми досягненнями в статках.
Що не так-то?
Під моєю цитатою, про богатство і про совок.
На кого мені думати-то, якщо ти мені зі стелі постійно (більше сотні разів) голосив про *совка*?
На тих, хто ні разу?))
Логіка..
Зав'язуй з черговим єралашиком. І давай не про Детройта.
Краще про сауни для вийшовших на ротацію, бо поки дерев'яні туалети.
Востаннє редагувалось detroytred
в П'ят 15 гру, 2023 23:29, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 23:25
finuser521 написав: vitaliiangel написав:
у нас на комбинате таких "мудрых менеджеров" (которые просили миллион денег/людей) с фразой "а ты тут тогда зачем?" увольняли прямо на планёрке.
А тих хто лишився - після того як "Про.. всі полімери".
вижу вы в курсе.
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 23:31
vitaliiangel написав: finuser521 написав: vitaliiangel написав:
у нас на комбинате таких "мудрых менеджеров" (которые просили миллион денег/людей) с фразой "а ты тут тогда зачем?" увольняли прямо на планёрке.
А тих хто лишився - після того як "Про.. всі полімери".
вижу вы в курсе.
Про наслідки "Ось тобі шиш. Ти ж менеджер придумай щось!" звісно в курсі.
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 23:33
detroytred написав:
Вкажи ще на хоч одного форумчанина, який так, як ти, часто підкріплював думки своїми досягненнями в статках.
Ти дурня не вмикай
Ще раз - покажи в цитованому ТОБОЮ моєму повідомлень хоч якусь зсилку на мої досягнення?
Не показав?
Значить признав що ти брехло якому повсюди мерещаться мої досягнення
А тому можеш йти по знайомій тобі адресі з штампом совка на лобі.
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