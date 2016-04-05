Додано: П'ят 15 гру, 2023 23:49

Поясню читачам суть моєї пропозиції

1 На нулі можна знаходитись якийсь обмежений час (думаю до двох тижні) , після якого людині треба дати відпочинок

2 При цьому відпочинок повинен бути таким який тримає в тонусі, а не повністю розслабляючим.

3 Між бойовою обстановкою і відпочинком не повинно бути разючої різниці, з іншого боку відпочинок повинен бути абсолютно безпечним.

4 Відпочинок в цивільній обстановці приводить до того , що відсутність адреналіну на нулі - компенсовується загулом, з активним безконтрольним вживанням алкоголю, що приводить до психологічних зривів.

5 Станом на сьогодні тільки лінивий не зубоскалив по питанню Буковелю/Закарпаття і так далі.

Що заважає повзводно перекинути бійців замість гвардії монако - в Буковель?

З допомогою 20000 легкових корчів , кожних 5 днів можна переміщати повзводно приблизно 100 000 бійців з нуля на відпочинок і з відпочинку в другу лінію для підготовки перед відправкою на нуль.



ПС

Твердолобі військові виховані при совку, в яких головне заповнити журнал -просто не допускають думки про те що можна воювати не так як було написано в статутах за йоськи кривавого.



ППС

Відгуки бойових військових

Не дай Бог в ППД - зранку до вечора -стройова...-відрижка совка, коли варіантів зайняти солдата було нічим а тому він і стирчав на плацу...

Не дай Бог в другу лінію - свинюшник більше ніж на нулі, зайнятись нічим, грошей в три рази менше, спасає тільки алкоголь , бо навіть вишикувати весь підрозділ не можна - бо прилітає..



От і виходить

Треба думати як і що змінити...

але дейтройтам як чапаєву - нефіг думати Петька, трусити треба...