|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 15 гру, 2023 23:36
budivelnik написав: detroytred написав:
Вкажи ще на хоч одного форумчанина, який так, як ти, часто підкріплював думки своїми досягненнями в статках.
Ти дурня не вмикай
Ще раз - покажи в цитованому ТОБОЮ моєму повідомлень хоч якусь зсилку на мої досягнення?
Не показав?
Значить признав що ти брехло якому повсюди мерещаться мої досягнення
А тому можеш йти по знайомій тобі адресі з штампом совка на лобі.
Ти ще не навчився читати.
Час глагола який? - "який так, як ти, часто підкріплював".
Допетрив?
Тому краще давай фантащії про сауни, басейни, фітнес...
Це хоч весело.
Востаннє редагувалось detroytred
в П'ят 15 гру, 2023 23:38, всього редагувалось 1 раз.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 27344
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 15 гру, 2023 23:38
detroytred написав:
Краще про сауни для вийшовших на ротацію, бо поки дерев'яні туалети.
А от тут твої учні постарались.
Вони звикли ізвестіями пяту точку підтирати і не припускають що можуть бути інші варіанти.
Тому я й описав
Ти погано вчив своїх учнів які вміють тільки деревяними туалетами користуватись
В тебе знань не було , а тому ти не можеш передати тим кого вчив - в Україні тисячі відпочинкових таборів/санаторіїв, в яких є і місця для сотні/другої тисяч бійців і саун вистарчить
Але твердолобі твої учні про це навіть не думають..тому ти й отримуєш пенсію в пару тисяч і думаєш варто чи ні тобі судитись за не отриманий під час служби відріз на парадну шинель чи сухпай...
Думати треба - але тобі слово ДУМАТМ - просто не відоме, в тебе ж одна звилина і та від фуражки.
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 26862
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 276 раз.
- Подякували: 2937 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 15 гру, 2023 23:39
Підривник-депутат у день теракту хотів стати секретарем громади, але його не підтримали, – журналіст Глагола з посиланням на колегу підривника.
«Саме це стало детонатором, а не премії. Після всього цього він попросив вийти тих, хто його підтримував на вулицю. Вони вийшли. Він їм сказав йти звідти, а сам повернувся і кинув гранати».
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 21214
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2338 раз.
- Подякували: 3317 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 15 гру, 2023 23:39
detroytred написав:
який так, як ти, часто підкріплював
Тобто збрехав
В повідомленні такого не було , але ти доєралашив.
Обтікай тупоголовий.
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 26862
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 276 раз.
- Подякували: 2937 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 15 гру, 2023 23:43
Будівельник
Так ти тепер сам визнав, що я маю зв'язок з теперішніми?! Мої учні.
Нарешті.
Це головне.
А твій єралашик про зв'язок з туалетами -- то вже дрібниці. Й звертати увагу не буду. Такої дурні в тебе купи.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 27344
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 15 гру, 2023 23:46
budivelnik написав: detroytred написав:
який так, як ти, часто підкріплював
Тобто збрехав
В повідомленні такого не було , але ти доєралашив.
Обтікай тупоголовий.
До чого тут твоє повідомлення-то, коли ти не зміг правильно прочитати оту мою першу відповідь.
Час глагола не побачив.
Я тобі й розтлумачив, раз не вмієш.
А ти знов за рибу гроші.
Тупіше, ніж кусок, нікого не буває. Так що охолонь там з оцінками.
Востаннє редагувалось detroytred
в П'ят 15 гру, 2023 23:47, всього редагувалось 1 раз.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 27344
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 15 гру, 2023 23:47
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 21214
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2338 раз.
- Подякували: 3317 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 15 гру, 2023 23:49
Поясню читачам суть моєї пропозиції
1 На нулі можна знаходитись якийсь обмежений час (думаю до двох тижні) , після якого людині треба дати відпочинок
2 При цьому відпочинок повинен бути таким який тримає в тонусі, а не повністю розслабляючим.
3 Між бойовою обстановкою і відпочинком не повинно бути разючої різниці, з іншого боку відпочинок повинен бути абсолютно безпечним.
4 Відпочинок в цивільній обстановці приводить до того , що відсутність адреналіну на нулі - компенсовується загулом, з активним безконтрольним вживанням алкоголю, що приводить до психологічних зривів.
5 Станом на сьогодні тільки лінивий не зубоскалив по питанню Буковелю/Закарпаття і так далі.
Що заважає повзводно перекинути бійців замість гвардії монако - в Буковель?
З допомогою 20000 легкових корчів , кожних 5 днів можна переміщати повзводно приблизно 100 000 бійців з нуля на відпочинок і з відпочинку в другу лінію для підготовки перед відправкою на нуль.
ПС
Твердолобі військові виховані при совку, в яких головне заповнити журнал -просто не допускають думки про те що можна воювати не так як було написано в статутах за йоськи кривавого.
ППС
Відгуки бойових військових
Не дай Бог в ППД - зранку до вечора -стройова...-відрижка совка, коли варіантів зайняти солдата було нічим а тому він і стирчав на плацу...
Не дай Бог в другу лінію - свинюшник більше ніж на нулі, зайнятись нічим, грошей в три рази менше, спасає тільки алкоголь , бо навіть вишикувати весь підрозділ не можна - бо прилітає..
От і виходить
Треба думати як і що змінити...
але дейтройтам як чапаєву - нефіг думати Петька, трусити треба...
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 26862
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 276 раз.
- Подякували: 2937 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 16 гру, 2023 00:06
vitaliiangel написав:
.........
вы постоянно забываете что все хотелки (неважно власти или военных) должны быть подкреплены толстым кошельком. .....
В 1917 сильно было подкреплено?
не могут военные себя рассматривать вне общества и тем более ему противостоять.
Не могут. Но бывает, что ставят себя над
обществом.
Если вове дали конфетку, теперь всем должны дать конфетку. Кому нужна Украина без демценностей, путену?
Да, в общем-то, никому Украина и не нужна. Кроме украинцев.
Нас поддерживают не "за Украину", а "против России".
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 26884
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5207 раз.
- Подякували: 4823 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Суб 16 гру, 2023 00:07
detroytred написав: Bobua написав:
"Ми – у точці катастрофи": комбат про обов'язок воювати кожного чоловіка
ж".
Да всі ці заклики, пояснення...
Їх час давно минув.
Цікаво: що ж будуть робити для примусу або стимулювання?
Минув?
Але ж і досі чомусь у тилів є багато питань “а що це змінить, а як це вплине...”
Дивно, що на рівні влади не озвучують очевидне -- путлєрята могли би відступити якби спротив був справді масовий. А не так як зараз, коли передову пройшло менше 1% населення (менше 2% працездатних). ~60тис/7міс на 1500км фронту, а потім ще раз так, або хай і швидше...
Як там салавйов казав про якусь демонстрацію в масквє -- “вєчніє 2% дєрьма”.Мізерність цього 1-2% -- легітимізує де-факто домагання путлєрят.
Вони можуть лазити на глобал.півдні і т.д. і триндіти про “барьбу с хунтай і фошизмом...”
Я пропонував торік:
1) глибокі укриття,
2) щомісяця нові 200тис у військо, а вже навченні за два місяці -- на місяць на активну передову. Без статусу убд і привілеїв за такі короткі строки.
При цьому і укр.людям було би легше (і у війську, і у тилу), і увесь світ бачив би, що в Україні щомісяця +0.5% людей (1% працездатних) задекларували своє бажання стріляти і вбивати москвинів... І натренувались. І в себе вдома зможуть стріляти з-за кожного рогу...
Наразі це вже було би приблизно 11% (22% працездатних). Показник... І лідери китаїв та бхаратів щоразу питали би путлєра “а навіщо все це було? навіщо подавати такий приклад нашим нацменшинам??”
vitaliiangel написав:Bobua
. Противник у людському ресурсі переважає нас у три-чотири рази, порівняно з демографічними даними РФ і нашими, якщо їх там 100 з гаком мільйонів, то нас – 30 з гаком.
но если мы призовём все 30 млн легко победим их 100
І якщо ми не будемо поповнюватися живою силою, безпосередньо піхотою, то нічого доброго в перспективі нас чекати не може",
а если будем, победим, или таки война ради войны?
один я вижу противоречие? автор сначала верно оценивает угрозу, но затем (манипуляционно) преувеличивает наши возможности ей противостоять. И исходя из преувеличенных возможностей делает неправильный вывод. После катастрофы такие обычно говорят "ну хотя бы попытались". Вот только убитых не вернуть.
Це не лише боротьба на полі бою.
Це і боротьба ідей.
Це і перевірка, чи є в України і у кожного українця ідеї як вбивати москвинів на кожному кроці.
І от цю перевірки ми не проходимо. Бо вузька смужка фронту на неповний 1% населення -- це кричуща беззахисність...
На тлі навіть дикунів із хамасів і талібанів -- ми (40млн у середньому) -- це якісь безпорадні цуцики. Ось це жахливо...
Востаннє редагувалось Bobua
в Суб 16 гру, 2023 00:17, всього редагувалось 1 раз.
-
Bobua
-
-
- Повідомлень: 1589
- З нами з: 24.08.10
- Подякував: 106 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1489
|142428
|
|
|6076
|529016
|
|
|1
|13479
|
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
|