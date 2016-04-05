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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5890589158925893>
Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 00:09

  ЛАД написав:В 1917 сильно было подкреплено?
и что хорошего вышло что нет?
  ЛАД написав:Нас поддерживают не "за Украину", а "против России".
не думаю. наоборот Запад был бы не против любого компромисса (даже ценой территорий) и снятия санкций. Полностью бессмысленная война на истощение.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 16 гру, 2023 00:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 00:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:2) щомісяця нові 200тис у військо, а вже навченні за два місяці -- на місяць на активну передову.
Тобто станом на сьогодні
22 місяці * 200 000 = 4,2 млн в ЗСУ ?
Будемо мясні штурми практикувати і форму з першої хвилі наступаючих буде знімати друга хвиля?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 00:13

Оце так будівельників занесло.
То в гєсєвєгє героював старшиною розвідроти, яка ого-го... стрибала-стріляла-, а тепер про якесь "головне заповнити журнал" заспівав.
Про космічні 20000 корчів в Буковель, промовчу. То Маск нехай турбується конкурентом.

Будівельник, відкрию таємницю, коли в ЗСУ почала з'являтися купа паперів: десь з 1995-го.
Дійшло до піку рівня ноу-хау: в кожного блокнот в кишені з планом на день. Почасовий))
Від рядового до...
Спеціальний віддрукований блокнот.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 16 гру, 2023 00:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 00:19

  vitaliiangel написав:
Прямо зараз РЕЙД ТЦК в елітному ресторані Веранда на Дніпрі.
м. Київ


Ахах)

О ні, ресторанний фронт впаде, якщо дорослі лобуряки перестануть сосати кальяни! ФОП «МИКОЛА РЕСТОРАНЮК» не заплатить 4 тисячі гривень ЄСВ і всім нам прийде кінець!

#довбойоб_дня
(с)
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 00:25

  detroytred написав:............
Навіть отака демократка шанувач демцінностей вимушена була погодитися.

Наші шанувачі цінують те, що їм вигідно. Сьогодні.
Завтра можуть шанувати щось геть інше.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 00:28

  budivelnik написав:
  Bobua написав:2) щомісяця нові 200тис у військо, а вже навченні за два місяці -- на місяць на активну передову.
Тобто станом на сьогодні
22 місяці * 200 000 = 4,2 млн в ЗСУ ?


Ні.
Вже 4.2млн було би демобілізованих.

А суспільство і далі нарощувало би %. І дедалі більше людей розуміло би що 3-4міс -- це їм по силах.
І підіймалось би на якісно новий рівень.

Трясця... нас “таких красивих” вже могли би за комір тягути в ЄС і НАТО, а не приижувати на кордоні, й даючи прошено милостиню...
Трясця... Але ж які, на жаль, жалюгідні на 22міс всі ці тилові типки, новобуди, трц і т.п.
Bobua
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 00:31

  ЛАД написав:
  vitaliiangel написав:.........
вы постоянно забываете что все хотелки (неважно власти или военных) должны быть подкреплены толстым кошельком. .....

В 1917 сильно было подкреплено?

не могут военные себя рассматривать вне общества и тем более ему противостоять.

Не могут. Но бывает, что ставят себя над обществом.

Если вове дали конфетку, теперь всем должны дать конфетку. Кому нужна Украина без демценностей, путену?

Да, в общем-то, никому Украина и не нужна. Кроме украинцев.
Нас поддерживают не "за Украину", а "против России".

1917 - революція, чому тут пхають наративи про повалення влади та громадянську війну?
Востаннє редагувалось flyman в Суб 16 гру, 2023 00:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 00:32

  Faceless написав:.....
Бачив одне інтерв'ю, то якраз з лідерами велика біда, їх дуже не вистачає

Справжніх лідерів ніколи не вистачає.
Тому в армії положення командира, офіцера ніколи не забезпечувалося міфічним "лідерством", а спиралося на закон і силу. Якщо він до того ж лідер - дуже добре, але не обов'язково.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 00:33

  Bobua написав:
  budivelnik написав:
  Bobua написав:2) щомісяця нові 200тис у військо, а вже навченні за два місяці -- на місяць на активну передову.
Тобто станом на сьогодні
22 місяці * 200 000 = 4,2 млн в ЗСУ ?


Ні.
Вже 4.2млн було би демобілізованих.

А суспільство і далі нарощувало би %. І дедалі більше людей розуміло би що 3-4міс -- це їм по силах.
І підіймалось би на якісно новий рівень.

Трясця... нас “таких красивих” вже могли би за комір тягути в ЄС і НАТО, а не приижувати на кордоні, й даючи прошено милостиню...
Трясця... Але ж які, на жаль, жалюгідні на 22міс всі ці тилові типки, новобуди, трц і т.п.

афтар, пєши істчо

146% М1860 мобілізації по колу 365/30 + 90 через фронпройдутьвсі, відбиратитаарештовувати, пхативбусікдолбз
Востаннє редагувалось flyman в Суб 16 гру, 2023 00:39, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 00:35

  Bobua написав:
  budivelnik написав:
  Bobua написав:2) щомісяця нові 200тис у військо, а вже навченні за два місяці -- на місяць на активну передову.
Тобто станом на сьогодні
22 місяці * 200 000 = 4,2 млн в ЗСУ ?
Ні.
Вже 4.2млн було би демобілізованих.
А суспільство і далі нарощувало би %. І дедалі більше людей розуміло би що 3-4міс -- це їм по силах.
І підіймалось би на якісно новий рівень.
Трясця... нас “таких красивих” вже могли би за комір тягути в ЄС і НАТО, а не приижувати на кордоні, й даючи прошено милостиню...
Трясця... Але ж які, на жаль, жалюгідні на 22міс всі ці тилові типки, новобуди, трц і т.п.
Класна пропозиція
Пропоную углубіть і разширіть....
Чого тільки в армію?
Проводимо голосування серед двірників, потім поварів...і так дійдемо до головних енергетиків....а після і до премєра з президентом....
З останніми двома просто
Середня тривалість життя в Україні =62 роки*365 днів*24 години*60хви*60сек/40 млн осіб=49 секунд кожен українець може побути премєром і ще 49сек президентом...
Класно , ніхто тоді не зможе звинуватити владу в корупції.
budivelnik
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