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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 16 гру, 2023 00:39
detroytred написав:
Оце так будівельників занесло.
руки сверблять? - то почеши фаберже....
Коли сверблячка закінчиться-активуй ту частину тіла на яку натягував фуражку-може думки зявляться...
якщо розумні і для обговорення як краще для ЗСУ - пиши сюди
якщо засвербить обговорити когось - пиши в лігу сексуальних меншин...тільки не переплутай, там тільки від своїх приймають - тому тобі в лгбт...
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Додано: Суб 16 гру, 2023 00:55
Что
vitaliiangel написав: ЛАД написав:
В 1917 сильно было подкреплено?
и что хорошего вышло что нет?
вышло, обсуждать в очередной раз не буду. Но вышло.
ЛАД написав:
Нас поддерживают не "за Украину", а "против России".
не думаю. наоборот Запад был бы не против любого компромисса (даже ценой территорий) и снятия санкций. Полностью бессмысленная война на истощение.
Если бы так, то они с самого начала просто не поддержали бы нас. Во всяком случае так, как поддержали.
Могли бы просто "выразить протест" и принять какую-нибудь "грозную" резолюцию СБ ООН.
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Додано: Суб 16 гру, 2023 01:01
ЛАД написав:
Что вышло, обсуждать в очередной раз не буду. Но вышло.
а я не буду вам напоминать, что времена теперь другие и за корочку хлеба (или "за сталина") теперь никто не воюет. Посему вес толстого кошелька в общей мотивации сильно вырос.
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Додано: Суб 16 гру, 2023 01:01
budivelnik написав: detroytred написав:
Оце так будівельників занесло.
руки сверблять? - то почеши фаберже....
Коли сверблячка закінчиться-активуй ту частину тіла на яку натягував фуражку-може думки зявляться...
якщо розумні і для обговорення як краще для ЗСУ - пиши сюди
якщо засвербить обговорити когось - пиши в лігу сексуальних меншин...тільки не переплутай, там тільки від своїх приймають - тому тобі в лгбт...
І навіщо предмет підмінюєш на отаку дурню?
Ще раз: ти там раніше голосив, як там в тебе совдепівському гєсєвєгє розвідрота ого-го давала. Тепер он "головне заповнити журнал".
Так що давай "розумні і для обговорення як краще для ЗСУ - пиши сюди" -- щоб оте твоє ого-го і тут в ЗСУ було.
А не про космічні 20000 корчів на Буковель; сауни, басейни, фітнес та ін.
Цікаво ж про твій досвід-то, щоб ого-го. Ділись.
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Додано: Суб 16 гру, 2023 01:06
detroytred
Я Вам уже советовал - поставьте свого "друга" в чс. Вы же видите, его появление это неизбежный поток хамства. Ничего другого Вы не добьётесь.
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Додано: Суб 16 гру, 2023 01:06
detroytred написав:
І навіщо предмет підмінюєш на отаку дурню?
Я ж тобі писав
чеши...
а те що тут написав - це треба не сюди , це своїм відправ в лгбт...
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Додано: Суб 16 гру, 2023 01:08
ЛАД написав:detroytred
Я Вам уже советовал - поставьте свого "друга" в чс. Вы же видите, его появление это неизбежный поток хамства. Ничего другого Вы не добьётесь.
Тебе ж не чіпають
то чого влазиш?
можеш з своїм совковим дружком переписуватись і радитись не на загальних сторінках а в особистих повідомленнях...
А то зустрілись два голубка- воркують , по совку плачуть...
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