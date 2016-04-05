руки сверблять? - то почеши фаберже.... Коли сверблячка закінчиться-активуй ту частину тіла на яку натягував фуражку-може думки зявляться... якщо розумні і для обговорення як краще для ЗСУ - пиши сюди якщо засвербить обговорити когось - пиши в лігу сексуальних меншин...тільки не переплутай, там тільки від своїх приймають - тому тобі в лгбт...
руки сверблять? - то почеши фаберже.... Коли сверблячка закінчиться-активуй ту частину тіла на яку натягував фуражку-може думки зявляться... якщо розумні і для обговорення як краще для ЗСУ - пиши сюди якщо засвербить обговорити когось - пиши в лігу сексуальних меншин...тільки не переплутай, там тільки від своїх приймають - тому тобі в лгбт...
І навіщо предмет підмінюєш на отаку дурню?
Ще раз: ти там раніше голосив, як там в тебе совдепівському гєсєвєгє розвідрота ого-го давала. Тепер он "головне заповнити журнал". Так що давай "розумні і для обговорення як краще для ЗСУ - пиши сюди" -- щоб оте твоє ого-го і тут в ЗСУ було. А не про космічні 20000 корчів на Буковель; сауни, басейни, фітнес та ін. Цікаво ж про твій досвід-то, щоб ого-го. Ділись.
ЛАД написав:detroytred Я Вам уже советовал - поставьте свого "друга" в чс. Вы же видите, его появление это неизбежный поток хамства. Ничего другого Вы не добьётесь.
Тебе ж не чіпають то чого влазиш? можеш з своїм совковим дружком переписуватись і радитись не на загальних сторінках а в особистих повідомленнях... А то зустрілись два голубка- воркують , по совку плачуть...
detroytred написав:І навіщо предмет підмінюєш на отаку дурню?
Я ж тобі писав чеши... а те що тут написав - це треба не сюди , це своїм відправ в лгбт...
Сформулював би простіше - що не бажаєш поділитися з ЗСУ своїм ого-го-шним досвідом старшини розвідроти.
Я ж просто сформулював куди тобі писати?А ти не зрозумів Так само просто написав скільки в середньому отримує людина від Держави(тобто від податків які сплачують економічно активні) - ти й цього не зрозумів. Тому пояснюю Найкраще і найближче я до економіки..останній раз нею займався 5 хвилин тому(звіти заповнював) - тому мої поради в царині організації економічних процесів - вартують на пару порядків більшого ніж знання прапорщика отримані в совковій армії 35 років тому. А от до тебе так і не дійшло Твої знання що армійського заповнення журналів, що списування матцінностей-сьогодні нафік нікому не потрібні, бо ти служив в армії з якою ми сьогодні воюємо....не дивуйся до 2014 року армія України була маленькою копією(гіршою при чому) армії совка.
Тому я тобі пробую пояснити якщо тобі скучно - чеши фаберже твої вчорашні знання - тільки зашкодять а сьогоднішні(почерпнуті з книжок)-нафіг не потрібні бо ти їх на практиці не перевіряв Зрозумів ?