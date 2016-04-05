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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 58915892589358945895>
Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 00:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Оце так будівельників занесло.
руки сверблять? - то почеши фаберже....
Коли сверблячка закінчиться-активуй ту частину тіла на яку натягував фуражку-може думки зявляться...
якщо розумні і для обговорення як краще для ЗСУ - пиши сюди
якщо засвербить обговорити когось - пиши в лігу сексуальних меншин...тільки не переплутай, там тільки від своїх приймають - тому тобі в лгбт...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 00:55

  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:В 1917 сильно было подкреплено?
и что хорошего вышло что нет?

Что вышло, обсуждать в очередной раз не буду. Но вышло.
  ЛАД написав:Нас поддерживают не "за Украину", а "против России".
не думаю. наоборот Запад был бы не против любого компромисса (даже ценой территорий) и снятия санкций. Полностью бессмысленная война на истощение.

Если бы так, то они с самого начала просто не поддержали бы нас. Во всяком случае так, как поддержали.
Могли бы просто "выразить протест" и принять какую-нибудь "грозную" резолюцию СБ ООН.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 01:01

  ЛАД написав:Что вышло, обсуждать в очередной раз не буду. Но вышло.
а я не буду вам напоминать, что времена теперь другие и за корочку хлеба (или "за сталина") теперь никто не воюет. Посему вес толстого кошелька в общей мотивации сильно вырос.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 01:01

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Оце так будівельників занесло.
руки сверблять? - то почеши фаберже....
Коли сверблячка закінчиться-активуй ту частину тіла на яку натягував фуражку-може думки зявляться...
якщо розумні і для обговорення як краще для ЗСУ - пиши сюди
якщо засвербить обговорити когось - пиши в лігу сексуальних меншин...тільки не переплутай, там тільки від своїх приймають - тому тобі в лгбт...

І навіщо предмет підмінюєш на отаку дурню?

Ще раз: ти там раніше голосив, як там в тебе совдепівському гєсєвєгє розвідрота ого-го давала. Тепер он "головне заповнити журнал".
Так що давай "розумні і для обговорення як краще для ЗСУ - пиши сюди" -- щоб оте твоє ого-го і тут в ЗСУ було.
А не про космічні 20000 корчів на Буковель; сауни, басейни, фітнес та ін.
Цікаво ж про твій досвід-то, щоб ого-го. Ділись.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 01:06

detroytred
Я Вам уже советовал - поставьте свого "друга" в чс. Вы же видите, его появление это неизбежный поток хамства. Ничего другого Вы не добьётесь.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 01:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:І навіщо предмет підмінюєш на отаку дурню?
Я ж тобі писав
чеши...
а те що тут написав - це треба не сюди , це своїм відправ в лгбт...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 01:08

  ЛАД написав:detroytred
Я Вам уже советовал - поставьте свого "друга" в чс. Вы же видите, его появление это неизбежный поток хамства. Ничего другого Вы не добьётесь.
Тебе ж не чіпають
то чого влазиш?
можеш з своїм совковим дружком переписуватись і радитись не на загальних сторінках а в особистих повідомленнях...
А то зустрілись два голубка- воркують , по совку плачуть...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 01:10

  budivelnik написав:
  detroytred написав:І навіщо предмет підмінюєш на отаку дурню?
Я ж тобі писав
чеши...
а те що тут написав - це треба не сюди , це своїм відправ в лгбт...

Сформулював би простіше - що не бажаєш поділитися з ЗСУ своїм ого-го-шним досвідом старшини розвідроти.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 01:11

  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:Что вышло, обсуждать в очередной раз не буду. Но вышло.
а я не буду вам напоминать, что времена теперь другие и за корочку хлеба (или "за сталина") теперь никто не воюет. Посему вес толстого кошелька в общей мотивации сильно вырос.

Времена всегда одни и те же.
За что и как воюют, зависит, как уже писал, от того, что было до войны.
Рядовые хамасовцы воюют не за толстый кошелёк. И рядовые евреи в Израиле тоже.

Не знаю, что получится у Милея, но его решительность и прямота мне нравятся - https://www.bbc.com/russian/articles/crgvm2vey5lo.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 16 гру, 2023 01:24, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 01:19

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:І навіщо предмет підмінюєш на отаку дурню?
Я ж тобі писав
чеши...
а те що тут написав - це треба не сюди , це своїм відправ в лгбт...
Сформулював би простіше - що не бажаєш поділитися з ЗСУ своїм ого-го-шним досвідом старшини розвідроти.
Я ж просто сформулював куди тобі писати?А ти не зрозумів
Так само просто написав скільки в середньому отримує людина від Держави(тобто від податків які сплачують економічно активні) - ти й цього не зрозумів.
Тому пояснюю
Найкраще і найближче я до економіки..останній раз нею займався 5 хвилин тому(звіти заповнював) - тому мої поради в царині організації економічних процесів - вартують на пару порядків більшого ніж знання прапорщика отримані в совковій армії 35 років тому.
А от до тебе так і не дійшло
Твої знання що армійського заповнення журналів, що списування матцінностей-сьогодні нафік нікому не потрібні, бо ти служив в армії з якою ми сьогодні воюємо....не дивуйся до 2014 року армія України була маленькою копією(гіршою при чому) армії совка.

Тому я тобі пробую пояснити
якщо тобі скучно - чеши фаберже
твої вчорашні знання - тільки зашкодять
а сьогоднішні(почерпнуті з книжок)-нафіг не потрібні бо ти їх на практиці не перевіряв
Зрозумів ?
budivelnik
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