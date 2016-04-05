budivelnik написав:

висловити своє ІМХО

Спроба все звести до товщини гаманця - це просто відрижка совка, де чим багатший - тим більше краде....Є речі, які вирішуються ефективністю а не сумою....Саме тому , в ефективних -гаманці товсті, а не навпаки1 Станом на сьогодні КІЛЬКІСТЬ військових - завелика, а ефективність використання - мізерна2 Найгірше для людини - це різкі зміни , тому військове керівництво ..а - робить правильно що поголовно не відпускає у відпусткуб - робить не правильно , що виводить з нуля ( де хоч платять за ризик) в другу лінію де умови не кращі ніж на нулі, але оплата в три рази менша3 Найкраще це з нуля , виводити в щось типу піонерського табору деа - сухий закон ( не жорстко сухий, якась літра пива чи пів літри вина - може бути)б - є розпорядок дня в якому передбачені як відновлювальні процедури(сауни/басейни/фітнес зали/психологічні сеанси) так і навчальні для покращення ефективності ведення бойових дійв - є можливість дружинам/дітям відвідати батька , а в тих в кого немає дружин зняти фізіологічне напруження по прикладу німців які у Другу Світову возили за стройовими частинами борделіПри такому розпорядку , угруповування яке 2 тижні на нулі, 2 тижні в піонертаборі і два тижні на другій лінії в бойовій готовності - може служити роками.Відпускати безконтрольно додому можна тільки без грошей ( щоб не зловили білочку) і то не всіх.